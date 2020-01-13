«Барыс» — «Салават Юлаев». Прогноз: Умарк и Метсола удивят Скабелку

14 января в матче регулярного чемпионата КХЛ “Барыс” в Нур-Султане встретится с «Салаватом Юлаевым». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Андрея Скабелки в основное время предлагается с коэффициентом 2.20.

Анализ матча «Барыс» — «Салават Юлаев» (14.01.2020)

“Барыс” продолжает домашнюю серию, впереди третий матч в Нур-Султане. Команда уверенно движется к преимуществу своего льда в первом раунде Кубка Гагарина и надеется замахнуться на большее. “Ак Барс” сохраняет лидерство в Восточной конференции с заметным отрывом, а вот его преследователи идут нога в ногу.



Пока на втором месте находится “Авангард”, у которого 62 очка в 46 поединках. Следом идёт как раз “Барыс” — на один балл меньше, на одну игру больше. Четвёртую строчку удерживает “Автомобилист”, набравший 59 очков за 46 встреч. Плотность высока, а потому переводить дух некогда.



Клуб из Казахстана уже имел шанс выйти на вторую позицию, но не сумел во второй раз за пять дней одолеть омичей. 11 января “ястребы” победили в гостях со счётом 3:0, связка Дедунова и Потапова всё решила. Моменты у хозяев имелись, однако в целом результат более чем справедлив.



Впрочем, “барсы” не поплыли и взяли два очка у “Локомотива”. Несмотря на преимущество в две шайбы после первого периода, пришлось изрядно понервничать. Ярославцы пришли в себя, отыгрались с 1:3, но в овертайме пропустили с первого же броска (3:4 ОТ).



Букмекеры считают подопечных Андрея Скабелки фаворитом, хотя определённые сомнения в этом имеются. Во-первых, “Салават Юлаев” в 2020 году оставляет довольно приятное впечатление. Одержаны две яркие победы (4:2 над ЦСКА и 5:0 над рижским “Динамо”), а оба поражения вышли на тоненького.



Сперва уфимцы уступили “Локомотиву” в овертайме (1:2 ОТ), а затем не справились с московским “Динамо” (3:4). Обе игры получились максимально близкими, но слабая реализация и неряшливость на своей половине не позволили добиться большего. Справедливости ради, стоит отметить серьёзный уровень соперников.



Во-вторых, “Барыс” в нынешнем сезоне великолепен в гостях и удивительно серо выступает в родных стенах. Всего 27 очков в 24 домашних поединках при отрицательной разнице шайб (56:62) — это 19-е место в КХЛ. Для второй команды Восточной конференции результат удивительный.



В-третьих, календарь. “СЮ” стабильно идёт по графику “игра через день” — не сахар, но жить можно. А вот “Барыс” проведёт третий матч за четыре дня, поскольку до этого проводил бэк-ту-бэк. И те игры с “Авангардом” и “Локомотивом” получились крайне интенсивными. На каком-то отрезке нехватка сил рискует проявиться.

Словом, на наш взгляд, тут логичнее играть от аутсайдера. Вариантов несколько, всё зависит от вашего вкуса. Можно не мудрить и просто взять итоговую победу гостей за прекрасный коэффициент 2.27. Ставка помягче — классические Х2, которые оценены в 1.68. Кроме того, стоит изучить комбинированное предложение Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.47. Чаще всего очные встречи получаются низовыми.

Ставки на матч «Барыс» — «Салават Юлаев»

“Барыс” по-прежнему слабо выступает на своём льду, а вот “Салават” в 2020 году производит неплохое впечатление. Кроме того, хозяева проведут третий матч за четыре дня, так что гости вполне могут рассчитывать на преимущество в свежести. Возьмём итоговую победу уфимцев за 2.27.



Ставка: итоговая победа “Салавата Юлаева” за 2.27.