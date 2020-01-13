«Тоттенхэм» — «Мидлсбро». Прогноз: Моуринью отмажется за поражение от «Ливерпуля»

14 января в матче-переигровке 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне встретится с «Мидлсбро». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Жозе Моуринью можно с коэффициентом 1.25.

Анализ матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Мидлсбро» (14.01.2020)

У «Тоттенхэма» непростой период. Безвыигрышная серия достигла четырёх матчей, а травма Гарри Кейна существенно повлияла на результативность. Кроме того, команда имеет право сетовать на невезение. А тут ещё и переигровка 1/32 финала Кубка Англии, хотя после напряжённого отрезка в декабре-январе каждая лишняя встреча крайне не рекомендуется.



«Шпоры» сами виноваты. Они выставили оптимальный состав в Мидлсбро, полностью владели инициативой, однако в итоге едва-едва ушли от поражения (1:1). 71-29 по владению мячом, 14-4 по угловым, 14-6 по ударам — всё это не имеет никакого значения, если с реализацией большие проблемы.



В чемпионате Англии дела тоже идут печально: всего одно очко в трёх предыдущих турах, а ведь календарь был вполне посильным. Однако ТТХ едва унёс ноги из Нориджа (2:2), а затем проиграл на своём поле «Саутгемптону» (0:1). Дальше пришлось биться с «Ливерпулем» — разжиться очками не удалось (0:1), хотя возможности имелись.



Собственно, в первом тайме преимущество мерсисайдцев казалось огромным. После перерыва хозяева сумели добавить и создали несколько крепких моментов, но с завершением в тот день у них опять категорически не заладилось. Красные в итоге взяли очередные три очка, а ведь ничья, пожалуй, была бы справедливее.



Но теперь это не имеет никакого значения. Подопечные Жозе Моуринью опустились на восьмую строчку, отставание от четвёртого места уже угрожающее (девять очков). На таком фоне валять дурака в Кубках нельзя. Кроме того, довольно странно выставить основу в гостевом матче с «Мидлсбро», а потом экономить силы в переигровке на своём поле.



Потому исходим из того, что лондонцы выйдут в близком к оптимальному составе. Их шансы, понятное дело, намного выше, но лобовая победа идёт за скромнейшие 1.25, а лезть в большие форы крайне опасно. Во-первых, у «шпор» сейчас огромные проблемы впереди — моменты создаются, но плохо конвертируются в голы.



Во-вторых, на носу выездной матч с «Уотфордом», а потому рвать жилы с первой и до последней минуты фаворит вряд ли будет. Победы в 1-2 мяча хозяевам хватит, благо что разница в классе позволяет на успех в экономном режиме. Ну и третье: «Мидлсбро» идёт в нижней половины таблицы Чемпионшипа, однако мало пропускает. Всего 34 мяча за 27 поединков — более чем достойно.



Словом, даже П2 с форой (+2) за 1.63 смотрится лучше. Но мы возьмём другие варианты. Прежде всего «гол в первые 25 минут — нет» за 2.08. Гости окопаются у своей штрафной и будут караулить возможность убежать в контратаку. «Тоттенхэм» не лучшим образом взламывает низкий оборонительный блок, тем более без Гарри Кейна. Так что поначалу им будет тяжело.

Вторая ставка вытекает из первой — индивидуальный тотал больше 8.5 углового ТТХ за 2.22. Подач и прострелов ожидается много, а потому корнеры вряд ли станут редким событием. Если «шпоры» обойдутся без быстрого гола, то в итоге наверняка подадут огромное количество угловых.

Ставки на матч «Тоттенхэм» — «Мидлсбро»

Гости окопаются у своей штрафной и будут караулить возможность убежать в контратаку. «Тоттенхэм» не лучшим образом взламывает низкий оборонительный блок, тем более без Гарри Кейна. Так что поначалу им будет тяжело. Возьмём «гол в первые 25 минут — нет» за 2.08, пропускает «Мидлсбро» в последнее время немного.



Ставка №1: гол в первые 25 минут — нет за 2.08.



Ставка №2: ИТБ 8.5 углового «Тоттенхэма» за 2.22.