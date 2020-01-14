«Парма» — «Рома». Прогноз: Джеко и Жервиньо не станут тянуть с первым голом

Римляне опустились на пятую строчку в Серии А, а ближайший соперник по Кубку Италии крайне опасен.

16 января в матче 1/8 финала Кубка Италии «Парма» в Парме встретится с «Ромой». Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Паулу Фонсеки в основное время можно с коэффициентом 2.03. Успех «Пармы» оценён коэффициентом 3.52.

Анализ матча «Парма» — «Рома» (16.01.2020)

Один из самых интересных матчей 1/8 финала Кубка Италии. В нём сойдутся две команды, входящие в топ-7 Серии А после первого круга. «Рома» имеет преимущество в индивидуальном мастерстве и длине «скамейки», зато на стороне «Пармы» свой стадион и поддержка родных болельщиков.

В турнирной таблице чемпионата Италии соперники вроде бы находятся совсем рядышком: римляне занимают пятую строчку, «крестоносцы» — седьмую. На деле между ними аж семь очков, поскольку первая пятёрка к экватору первенства заметно оторвалась ото всех остальных. От группы лидеров отвалился «Кальяри», который после бодрого старта потерпел четыре поражения кряду.

«Рома» ушла на зимнюю паузу в рабочем настроении, а вот старт 2020 года получился ужасным. На фоне травм и весомых кадровых потерь команда потерпела два поражения подряд — от «Ювентуса» (1:2) и «Торино» (0:2). При этом в обоих случаях она могла рассчитывать на большее, но подвела реализация.

Со «старой синьорой» подопечные Паулу Фонсеки напрочь проспали дебют, пропустив два мяча уже к 12-й минуте. Во втором тайме они смотрелись гораздо лучше и имели все шансы зацепиться за очки. Не вышло: с завершением совсем не ладилось, плюс несколько отличных спасений совершил Войцех Щенсны.

Игра с другим клубом из Турина получилась ещё обиднее. «Волки» владели полным преимуществом, висели на воротах соперника и создавали момент за моментом. Но пропустили гол в раздевалку, а в концовке второго тайма получили ещё один мяч с пенальти. 31:12 по ударам, 14:3 по угловым. И ноль очков.

В такой ситуации вылет из Кубка Италии может стать последней каплей, так что с проблем мотивацией у «Ромы» точно не возникнет. Только дело тут вовсе не в желании. Недавно команда лишилась Николо Дзаньоло, который точно не поможет партнёрам в этом сезоне и пропустит около полугода.

Потери значимых исполнителей на фоне плотного календаря и падения результатов крайне неприятны. Фонсеке приходится затыкать возникающие дыры на ходу. Понятно, что сделать это без заметной потери в качестве практически невозможно. По крайней мере на первых порах. Так что шансы у «Пармы» будут.

Благо что жёлто-синие нынче в полном порядке. Две победы в Серии А подряд, уверенное место в верхней половине таблицы, два пройденных раунда в Кубке Италии. Кроме того, они традиционно хороши в родных стенах — 16 очков в десяти домашних поединках при разнице мячей 15:10. «Рому» на своём поле «Парма» уже обыгрывала, случилось это 10 ноября (2:0).

«Крестоносцы» не склонны закрываться в родных стенах, а «Рома» в последнее время пропускает ото всех подряд. Кроме того, римляне сильно недобрали в предыдущих матчах, но на дистанции процент реализации должен откатиться к нормальным значениям. Так что мы будем отталкиваться от верха: ТБ 2.5 мяча за 1.84 и ТБ 1 мяча в первом тайме за 1.76 заслуживают внимания.

Ставки на матч «Парма» — «Рома»

«Рома» потерпела два поражения подряд и откатилась на пятую строчку, вылет из Кубка Италии станет катастрофой. «Парма», напротив, в полном порядке. На своём поле она старается играть в атаку, а римляне сейчас много пропускают, но при этом в предыдущих матчах создали достаточно моментов. Пожалуй, в этой встрече логично отталкиваться от верха.

Ставка: тотал больше 1 мяча в первом тайме за 1.76.