«Майами» — «Сан-Антонио». Прогноз: Дерозан накидает даже через Батлера

Лучшие оборонительные команды НБА не могут найти управу на лидера «Спёрс». Дерозан в ударе!

16 января на паркете «Американ Эйрлайнс-Арены» в матче регулярного чемпионата НБА «Майами» примет «Сан-Антонио». Встреча начнётся в 3:30 мск. Эксперты считают «Хит» фаворитом поединка. Сделать ставку на Джимми Батлера и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.46. Победа команды Грега Поповича оценивается аналитиками коэффициентом 2.94.

Прогноз матча «Майами Хит» — «Сан-Антонио Спёрс» (16.01.2020)

«Хит» выдали не лучший отрезок и чуть сбавили обороты. В семи последних матчах у «Майами» четыре поражения, включая два подряд от «Бруклина» и «Нью-Йорка». Коллектив Эрика Споэлстры с балансом 27-12 идёт на третьей строчке в Восточной конференции, однако аппетит приходит во время еды. Батлер и компания мечтают о большем.

«Сан-Антонио» решает с виду куда более простую задачу, но на самом деле достаточно сложную. «Спёрс» всеми силами пытаются залезть на восьмую строчку на Западе, однако набравшие ход «Гриззлиз» перестали давать осечки. У команды Грега Поповича баланс 17-21 и неплохие перспективы для улучшения результатов.

У «Майами» было три дня отдыха, у «Сан-Антонио» — два. У «Спёрс» полностью здоровый ростер, что увидишь далеко не всегда, а хозяевам не поможет Уинслоу. Соперники полны сил, все звёзды в строю, поэтому матч обещает быть увлекательным.

Нельзя обойти вниманием фантастическую форму Дерозана. Атакующий защитник «Сан-Антонио» был признан лучшим игроком прошедшей недели в Западной конференции. На наш взгляд, стоит проверить индивидуальный тотал Демара больше 21.5 очка с коэффициентом 1.85.

Многие хвалят «Майами» за оборону, однако «Хит» занимают лишь 14-ю строчку по защитному рейтингу. Не провал, но и ничего выдающегося. Батлер может здорово осложнить жизнь Дерозану. Джимми один из лучших двухсторонних игроков в лиге и обладает необходимой для опеки Демара мощью.

С другой стороны, Батлер много времени уделяет организации нападения «Майами», а силы даже у такого монстра не безграничны. Средняя результативность Дерозана в нынешнем сезоне составляет 22.4 очка. Демар пробил установленную планку в восьми поединках подряд, выдавая потрясающую эффективность.

Уже 11 матчей подряд лидер «Сан-Антонио» атакует с игры с точностью выше 50%. При этом в пяти поединках на указанном отрезке Дерозану противостояли обороны, входящие в топ-10 лиги по эффективности. Даже баскетболисты «Милуоки» не смогли сбить процент Демару.

Потенциальной проблемой способен стать медленный темп «Майами», однако в данном случае может сказаться очковый запас Дерозана. В восьми подряд матчах Демар набирает не менее 24 баллов, поэтому возможная потеря двух-трёх владений не должна серьёзно сказаться на результативности лидера «Спёрс».

Ставка на матч «Майами Хит» — «Сан-Антонио Спёрс»

С коэффициентом 1.85 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Дерозана больше 21.5 очка. Средняя результативность Демара по сезону составляет 22.4 балла. В восьми последних матчах лидер «Сан-Антонио» преодолевал установленную букмекерами планку, атакуя с точностью выше 50% против лучших защитных линий лиги.

Ставка: индивидуальный тотал Демара Дерозана больше 21.5 очка с коэффициентом 1.85.

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