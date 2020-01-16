«Милуоки» — «Бостон». Прогноз: Яннис не оставит шанса Кембе Уокеру и Хэйворду

17 января на паркете «Файсерв-форум» в матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» примет «Бостон». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты считают «Бакс» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на Янниса Адетокунбо и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.32. Победа команды Брэда Стивенса оценивается аналитиками коэффициентом 3.74.

Прогноз матча «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» (17.01.2020)

«Милуоки» продолжает доминировать. Как в своей конференции, так и во всём регулярном чемпионате. У «Бакс» лишь одно поражение в десяти последних матчах, баланс 36-6, а Яннис снова ходит в главных кандидатах на приз самому ценному игроку гладкого сезона. Система Буденхольцера даёт результат.



У «Бостона» нет доминирующего исполнителя уровня Янниса, но Брэда Стивенса это не смущает. «Селтикс» сейчас третьи на Востоке с балансом 27-12, однако четыре поражения в шести последних матчах намекают на необходимость некоторых перемен.



Букмекеры считают «Бакс» явным фаворитом предстоящего поединка, с чем мы полностью согласны. С коэффициентом 1.90 можно сделать ставку на «Милуоки» с форой «-7.5». Единственный серьёзный аргумент в пользу «Бостона» — это победа в последней очной дуэли над коллективом Майка Буденхольцера. Впрочем, с того матча прошло уже два с половиной месяца, и дело было в «Ти-Ди Гардене».



У «Селтикс» под вопросом Тейтум, есть небольшое повреждение у Брауна, но мы ожидаем увидеть обоих форвардов на паркете. Гостям точно не поможет молодой центровой Уильямс. У «Бакс» рискуют пропустить встречу два представителя задней линии — Дивинченцо и Мэттьюз.



В распоряжении Майка Буденхольцера куда более глубокий состав и один из лучших игроков лиги. У «Бостона» проблемы в передней линии, так как связки Тайс — Кантер недостаточно, чтобы качественно оберегать краску. Если учесть склонность «Милуоки» к эффективным броскам, то у «Селтикс» должны возникнуть колоссальные трудности при обороне кольца.



У «Милуоки» дома баланс 19-2, а у «Бостона» на выезде 11-8. «Бакс» имели в распоряжении лишний день отдыха, а «Селтикс» накануне затратили массу сил на поединок с «Пистонс» и умудрились проиграть в родных стенах. Уокер, Хэйворд и Браун получили на троих в сумме больше 100 минут.



Коллектив Майка Буденхольцера обладает лучшим защитным рейтингом в НБА, играя в самом быстром темпе. У Брэда Стивенса короткая «скамейка», что с учётом второго поединка за двое суток сильно ударит по «Бостону». «Селтикс» уступают своему сопернику и в оборонительной, и в атакующей эффективности.

Несмотря на сумасшедший темп, «Милуоки» лидирует по очкам, пропущенным из «краски». Шанс гостей заключается лишь в выдающейся реализации дальних бросков, так как «Бакс» посредственно обороняются на периметре. Если «Бостон» не выдаст под 50% из-за дуги, то заключительная двенадцатиминутка с высокой вероятностью превратится в формальность.

Ставка на матч «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс»

«Бостон» проведёт второй матч за двое суток против отдохнувшего коллектива Майка Буденхольцера. С коэффициентом 1.90 мы сделаем ставку на «Милуоки» с форой «-7.5». У «Бакс» глубже состав, преимущество своего паркета, эффективнее нападение и защита, а также действующий MVP. Яннис и компания возьмут реванш у «Селтикс» за предыдущее поражение.



Ставка: победа «Милуоки Бакс» с форой «-7.5» с коэффициентом 1.90.

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