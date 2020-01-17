«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз: «горожане» устроят осаду с первых минут

18 января на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты считают «горожан» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.10. Победа «орлов» оценивается аналитиками коэффициентом 28.00.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» (18.01.2020)

«Манчестер Сити» убедительно начал 2020 год. «Горожане», несмотря на проблемы в обороне, одержали четыре победы подряд, вышли на второе место в Премьер-лиге и улучшили своё положение в кубковых турнирах. Впрочем, достижения команды Хосепа Гвардиолы меркнут на фоне успехов «Ливерпуля».



«Кристал Пэлас» решает куда более скромные задачи, но выполняет их вполне достойно. У «орлов» проблемы в атаке, зато прекрасная оборона, место в верней половины турнирной таблицы и главное — восемь очков от зоны вылета. Руководство клуба должно быть довольно работой Роя Ходжсона.



Около трёх месяцев назад «Манчестер Сити» одолел «Кристал Пэлас» в матче девятого тура. Встреча прошла на «Селхерст Парк». Неудивительно, что на «Этихад — Сити оф Манчестер» победа хозяев идёт за крошечный коэффициент 1.10. Мы воздержимся от ставки на классический исход, так как брать большой гандикап на «горожан» слишком опасно.



На наш взгляд, стоит проверить фору «-2.5» на «Манчестер Сити» по угловым в первом тайме. Рой Ходжсон не стесняется использовать автобус в битвах с грандами, поэтому «Кристал Пэлас» сядет в оборону практически всей командой. В теории «горожане» могут забить быстрый гол, но у «орлов» полный порядок с защитными построениями.



Оборона «Кристал Пэлас» четвёртая в лиге по пропускной способности. Уже 10 матчей подряд во всех турнирах «орлы» получают не больше гола в своих ворота. Значит ли это, что атака «Манчестер Сити» столкнётся с непреодолимым препятствием? Вовсе нет. Но «горожанам» придётся потратить немало усилий для вскрытия лондонской консервной банки.



В первом круге «Манчестер Сити» распечатал ворота «Кристал Пэлас» на 39-й минуте, но к этому времени «горожане» уже вели 3:0 по угловым, а по итогам всего первого тайма ещё больше упрочили своё преимущество в данном компоненте. Единственный корнер «орлы» подали в последнюю четверть часа основного времени.

На «Этихад — Сити оф Манчестер» ситуация может повториться. До перерыва хозяева не будут лезть вперёд большими силами, полагаясь исключительно на контратаки. Команда Хосепа Гвардиолы получит пространство и перекрытый центр поля. «Горожанам» придётся проявлять активность по флангам, а любой удар по воротам рискует оказаться заблокированным отважными защитниками «Кристал Пэлас». Осада «Манчестер Сити» приведёт к огромному количеству стандартов у ворот «орлов» уже к перерыву.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»

С коэффициентом 1.73 мы сделаем ставку на победу «Манчестер Сити» по угловым в первом тайме с форой «-2.5». В первом круге «горожане» вели 4-0 по корнерам по итогам первого тайма. На чужом поле «Кристал Пэлас» выстроит «автобус» с максимальной плотностью в средней линии. Команде Хосепа Гвардиолы придётся использовать фланги, что приведёт к стандартным положениям у ворот «орлов».



Ставка: победа «Манчестер Сити» по угловым в первом тайме с форой «-2.5» c коэффициентом 1.73.

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