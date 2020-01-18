«Герта» — «Бавария». Прогноз: Клинсман подготовит сюрприз для мюнхенцев

19 января на стадионе «Олимпиаштадион» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» примет «Баварию». Встреча начнётся в 17:30 мск. Эксперты считают красных явным фаворитом поединка. Сделать ставку на Роберта Левандовского и компанию в букмекерских конторах можно за 1.34. Победа коллектива Юргена Клинсмана оценивается аналитиками коэффициентом 9.20.

Прогноз матча «Герта» — «Бавария» (19.01.2020)

В немецкой Бундеслиге четыре недели не было официальных матчей, поэтому главная задача всех без исключения клубов — поддержка оптимального тонуса. В январе «Бавария» провела один товарищеский матч, а «Герта» решила проверить свои силы с двумя соперниками. Оба решения выглядят логично, так как красные выступают в еврокубках, и первая часть сезона получилась традиционно насыщенной.



В Бундеслиге «Бавария» не первая и даже не вторая. После 17 туров у мюнхенцев лишь 33 очка и третья строчка. Нападение красных не лучшее в лиге, а об обороне и говорить неприлично. По пропущенным мячам Нойер и компания занимают шестое место. Во второй части сезона действующему чемпиону необходимо прибавлять во многих аспектах.



У «Герты» дела также складываются не лучшим образом. Бело-голубые набрали лишь 19 очков и на четыре балла опережают «Фортуну», идущую в зоне стыковых матчей. Коллектив Юргена Клинсмана настроен на улучшение результатов, к чему есть определённые предпосылки.



В букмекерских конторах «Бавария» идёт явным фаворитом. По уровню состава мюнхенцы выглядят гораздо предпочтительнее «Герты», но перевес в мастерстве и таланте далеко не всегда помогал красным побеждать в первом круге. Успех бело-голубых с форой «+1.5» с коэффициентом 2.04 выглядит заманчиво.



Встреча пройдёт на «Олимпиаштадионе», где хозяев практически наверняка будут поддерживать более 50 тыс зрителей. «Баварию» это не смутит, но для «Герты» станет дополнительным подспорьем. К тому же фигура Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера мюнхенцев вызывает немало вопросов. Сложно сказать, как не самый авторитетный специалист подготовил свою команду за время четырёхнедельной паузы.



Зато огромный опыт есть у Юргена Клинсмана, который работал в сборных Германии и США, а также тренировал саму «Баварию». Под руководством немецкого специалиста «Герта» набрала восемь очков в пяти матчах. Единственное поражение бело-голубые получили от дортмундской «Боруссии» со счётом 1:2.



История личных встреч говорит о том, что «Герта» стала одним из самых неудобных соперников для «Баварии». За семь последних матчей с бело-голубыми мюнхенцы лишь раз победили в основное время, сделав это со счётом 1:0. Согласитесь, для гегемона статистика, мягко говоря, не впечатляющая.



На упомянутом отрезке были зафиксированы ещё четыре мирных исхода, одна победа «Герты» и успех «Баварии» в дополнительное время в кубке страны. В первом круге команды сыграли вничью 2:2. При этом мюнхенцы уступали в счёте и добыли очко лишь благодаря точному выстрелу Левандовского с пенальти.

Юрген Клинсман хорошо знает немецкий футбол, а «Герта» в последние годы успешно соперничает с «Баварией». Разумеется, наличие игроков мирового уровня способно перевернуть ход матча в любую минуту, но и бело-голубые постараются удивить фаворита. Хозяева наверняка подготовят тактически сюрпризы и не ударят в грязь лицом перед родными трибунами.

Ставка на матч «Герта» — «Бавария»

За семь последних матчей с «Гертой» у «Баварии» одна победа в основное время, и та была добыта с минимальным счётом. С коэффициентом 2.04 мы сделаем ставку на «Герту» с форой «+1.5». Юрген Клинсман постарается преподнести сюрприз бывшему клубу. Мюнхенцев ожидает тяжёлое испытание в битве с неудобным соперником.



Ставка: победа «Герты» с форой «+1.5» с коэффициентом 2.04.

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