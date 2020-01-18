«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Клопп не даст Сульшеру ни единого шанса

На матче не будет работать Аткинсон, поэтому «МЮ» нечего ловить на «Энфилде».

19 января на стадионе «Энфилд» в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 19:30 мск. Эксперты считают команду Юргена Клоппа явным фаворитом поединка. Сделать ставку на коллектив Садио Мане и Мохамеда Салаха в букмекерских конторах можно за 1.42. Победа «красных дьяволов» оценивается аналитиками коэффициентом 8.10.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (19.01.2020)

«Ливерпуль» продолжает доминировать в английской Премьер-лиге и бить различные рекорды. Во внутреннем первенстве красные опережают «Манчестер Сити» на 14 очков и имеют игру в запасе. Команда Юргена Клоппа стала первой в истории топ-5 европейских лиг, сумевшей набрать 61 балл по итогам 21 поединка.

«Манчестер Юнайтед» пытается зацепиться за топ-4, но команде не хватает стабильности. На данный момент «красные дьяволы» на пятой строчке и даже в случае сенсационной победы в предстоящей встрече не смогут догнать «Челси». К тому же, в коллективе хватает недовольных футболистов, а Сульшер и руководство клуба обладают разным взглядом на ближайшее будущее организации.

Котировки букмекеров логичны и предсказуемы. «Ливерпуль» выиграл 20 из 21 матча в Премьер-лиге в нынешнем сезоне, а предстоящая встреча пройдёт на «Энфилде». Разумеется, красные идут явным фаворитом. На наш взгляд, стоит рискнуть и взять за 2.32 победу команды Юргена Клоппа всухую.

Коэффициент сильно выше двойки сам по себе невероятно хорош. Множество обстоятельств говорит в нашу пользу. Во-первых, у «Ливерпуля» с огромным запасом лучшая оборона в Премьер-лиге. Красные пропустили лишь 14 мячей, а все остальные команды не меньше 21. У «Манчестер Юнайтед» посредственное нападение.

Единственная осечка «Ливерпуля» в нынешнем сезоне в Премьер-лиге пришлась как раз на матч с «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» команды сыграли вничью 1:1 при том, что «красные дьяволы» забили крайне спорный гол, который засчитал нелюбимый болельщиками на «Энфилде» Мартин Аткинсон. На этот раз команда Юргена Клоппа попробует отомстить.

Встречу обслужит судейская бригада во главе с Крейгом Поусоном, поэтому помощи гостям ждать неоткуда. Если в определённый момент сезона защита «Ливерпуля» давала сбои и не всегда выручал вратарь, то в последнее время ситуация сильно изменилась. После возвращения с клубного чемпионата мира красные одержали пять побед подряд с общим счётом 9:0.

Да, команда Юргена Клоппа не всегда соперничала с грандами, но нынешние «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» находятся на сопоставимом уровне с «Манчестер Юнайтед». Все ходы Сульшера предсказуемы. Норвежец отдаст инициативу хозяевам и будет надеяться на чудо в виде контратак своих резвых форвардов. Если учесть, что Рашфорд с высокой вероятностью поединок пропустит, то шансы гостей на хотя бы одно результативное действие минимальны.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

У «Ливерпуля» в Англии пять побед подряд с общим счётом 9:0. С коэффициентом 2.32 мы поставим на успех хозяев всухую. В первом круге «Манчестер Юнайтед» забил красным крайне спорный гол. На этот раз коллектив Сульшера сыграет на выезде и весь матч будет отбиваться от атак будущего чемпиона.

Ставка: победа «Ливерпуля» всухую c коэффициентом 2.32.

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