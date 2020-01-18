«Барселона» — «Гранада». Прогноз: без Вальверде каталонцы воспрянут духом

19 января на стадионе «Камп Ноу» в матче 20-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Гранаду». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают каталонцев явным фаворитом поединка. Сделать ставку на Лионеля Месси и компанию в букмекерских конторах можно за 1.16. Победа «насридов» оценивается аналитиками коэффициентом 17.00.

Прогноз матча «Барселона» — «Гранада» (19.01.2020)

«Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании вела 2:1 в матче с «Атлетико», но проиграла 2:3. Руководство клуба отправило в отставку Эрнесто Вальверде, после чего судорожно занялось поисками нового главного тренера. Кандидаты один за другим отказывались от вакантной должности, поэтому пост наставника доверили Энрике Сетьену из второй по статусу команды в структуре каталонцев.



«Гранада» в нынешнем сезоне исполняет роль типичного середняка, чем может быть довольна. У «насридов» скромный бюджет, поэтому десятая строчка и 12 очков форы перед зоной вылета свидетельствуют об удовлетворительных результатах. У команды Диего Мартинеса по восемь побед и поражений за 19 туров, и даже разница мячей нейтральная — 25:25.



Коэффициент на чистую победу «Барселоны» составляет крошечные 1.16. В данном матче можно и рискнуть. Фора «-2.5» на каталонцев за 2.10 выглядит уместно. Факторов в пользу хозяев поля достаточно, а аргументов, говорящих о каких-либо шансах «Гранады», практически не видно. Да, Сетьен обойдётся без Суареса, де Йонга и Дембеле, но с атакующей группой у сине-гранатовых полный порядок.



Гризманн перестанет заниматься оборонительной работой и сможет сосредоточиться на созидании, очередной шанс получит молодой и перспективный Фати, а Месси остаётся Месси при любом тренере. Первый матч после отставки Вальверде каталонцы должны провести на эмоциональном подъёме, поэтому «Гранаде» не позавидуешь.



У «Барселоны» на «Камп Ноу» в Примере восемь побед и одна ничья. В родных стенах каталонцы не смогли одолеть лишь мадридский «Реал». Почему фора «-2.5» на хозяев идёт за столь высокий коэффициент остаётся загадкой. Дома сине-гранатовые в нынешнем сезоне в семи из девяти случаев пробивали установленный букмекерами гандикап.



«Барселона» на «Камп Ноу» выдала 5:2 с «Бетисом», «Валенсией» и «Мальоркой», 5:1 с «Вальядолидом», 4:1 с «Сельтой» и «Алавесом», а также 4:0 с «Севильей». Энрике Сетьен нацелен на доминирующий стиль, поэтому в ворота «Гранады» вполне могут влететь шесть или даже семь мячей.

Перед вылетом в Сегунду «насриды» в сезоне-2016/2017 получили на «Камп Ноу» лишь 0:1, а до этого были 0:4, 0:6 и ещё раз 0:4. «Барселона» будет совершать ошибки, допускать потери и губить моменты, но разница в уровне мастерства всё равно скажется. Смена тренера позволит каталонцам вздохнуть полной грудью и обрушить всю мощь своих атак на скромного аутсайдера.

Ставка на матч «Барселона» — «Гранада»

После увольнения Эрнесто Вальверде «Барселона» раскрепостится. С коэффициентом 2.10 мы возьмём фору «-2.5» на Месси и компанию. В семи из девяти домашних матчей нынешнего сезона в Примере каталонцы громили соперников. «Гранаде» не повезло попасть под горячую руку действующего чемпиона.



Ставка: победа «Барселоны» с форой «-2.5» с коэффициентом 2.10.

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