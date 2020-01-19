Мэдисон Кис — Дарья Касаткина. Прогноз: россиянка повторит провал 2019 года

20 января на стадионе «Мельбурн Парк» в матче первого круга тура Australian Open Мэдисон Кис встретится с Дарьей Касаткиной. Поединок начнётся в 7:00 мск. Эксперты считают Кис явным фаворитом поединка. Сделать ставку на Мэдисон в букмекерских конторах можно за 1.14. Победа Касаткиной оценивается аналитиками коэффициентом 5.90.
Прогноз матча Мэдисон Кис — Дарья Касаткина (20.01.2020)
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Касаткина не лучшим образом провела прошлый сезон, что негативно сказалось на рейтинге. Сейчас россиянка занимает 68-ю позицию в WTA, из-за чего уже в первом круге Australian Open вынуждена соперничать с Кис. Сама Мэдисон сейчас 11-я ракетка планеты.
В личных встречах у американки подавляющее преимущество. Все шесть очных поединков остались за Кис, а Касаткина умудрилась взять лишь один сет в 2016 году. В прошлом сезоне Мэдисон дважды разобралась с Дарьей: сначала 6:4, 6:1 во втором круге в Цинциннати, а затем 6:3, 6:4 на старте турнира в Осаке.
Неудивительно, что букмекеры считают Кис явным фаворитом. Чистая победа американки доступна за 1.14, а на Касаткину можно поставить за солидные 5.90. Мы проверим фору «-5.5» по геймам на Мэдисон с коэффициентом 1.76. Разогрев перед австралийским «Шлемом» показал гигантскую пропасть в тонусе ближайших соперниц.
В Новой Зеландии Касаткина в трёх сетах прошла Суарес-Наварро, но затем в двух партиях уступила Анисимовой. После пары побед над слабыми оппонентками в Аделаиде Дарья уступила Бенчич 4:6, 4:6. Российская теннисистка пока далека от своей лучшей формы.
Кис перед нынешним Australian Open выступила только в одном турнире, зато куда успешнее Касаткиной. Да, Мэдисон в финале в Брисбене проиграла Плишковой 4:6, 6:4, 5:7, однако по пути к главному матчу турнира американка одолела не кого попало, а Стосур и Квитову.
Касаткина и Кис играют во многом в похожий теннис, но прямо сейчас американка лучше во всех основных компонентах. Мэдисон мощнее, эффективнее на подаче, реже ошибается и быстрее перемещается по корту. Единственным козырем Дарьи может стать запредельный настрой и крепкий русский характер.
На Australian Open—2019 Касаткина вылетела в первом круге от Бачински со счётом 3:6, 0:6. В четырёх из шести матчах против Кис Дарья уступала в сумме больше пяти геймов. Если у россиянки сразу не пойдёт игра, то второй сет рискует превратиться в формальность с огромным преимуществом Мэдисон.
Ставка на матч Мэдисон Кис — Дарья Касаткина
Кис выиграла все шесть очных поединков у Касаткиной. С коэффициентом 1.76 мы поставим на победу Мэдисон с форой «-5.5» по геймам. Выбранный нами гандикап прошёл в четырёх случаях. Американка лучше выглядела перед стартом нынешнего Australian Open, а Дарья сейчас далека от оптимальных кондиций.
Ставка: победа Мэдисон Кис с форой «-5.5» по геймам с коэффициентом 1.76.
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