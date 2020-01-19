«Зенит» — ЦСКА. Прогноз: Джеймс и Курбанов добудут победу в Санкт-Петербурге

20 января в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в Санкт-Петербурге встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу подопечных Димитриса Итудиса в основное время предлагается с коэффициентом 1.55.

Анализ матча «Зенит» — ЦСКА (20.01.2020)

После испанской недели в Евролиге обеим командам предстоит переключиться на внутренние дела. ЦСКА добыл две победы из двух возможных, хотя получились они невероятно разными. Сперва пострадал мадридский «Реал», а затем досталось «Басконии».

С «Королевским клубом» всё получилось очень красиво: фактически экспериментальный состав из-за кадровых потерь, дебют кубинца Ховарда Сент-Роса, тяжёлое начало и гранитная защита, о которую во второй половине разбилась одна из лучших команд Евролиги.

После большого перерыва «Реал» набрал лишь 24 очка за 20 минут, так и не сумев ничего придумать на чужой половине. Красно-синие душили Кампаццо и Томпкинса до самого конца, заслуженно прервав победную серию испанцев из 13 матчей в Евролиге (60:55).

Спустя два дня случилась противоречивая игра с «Басконией». «Армейцы» великолепно действовали на протяжении большей части поединка, но напрочь завалили дебют и концовку. В результате «баски» вернулись с «-20» и совсем немного не дотянули до овертайма (94:90).

Разумеется, выводы после столь безалаберно проведённой четвёртой четверти должны последовать. По сути подопечные Димитриса Итудиса едва не отдали выигранный матч. Благо что на внутренней арене ситуация непривычная: команда делит второе место с «Локомотивом-Кубань», уступая первую строчку «Химкам».

«Зенит» на прошлой неделе тоже разобрался с «Басконией» в родных стенах (72:66), а затем дал бой крепкой «Валенсии» (81:86). Помешала третья четверть, за которую петербуржцы набрали девять очков. В остальном они играли достойно, но слабая реализация дальних бросков не позволила взять верх.

Вообще, ЦСКА некомфортно чувствует себя в Санкт-Петербурге. В пяти последних поединках случилось три поражения (86:93, 83:87, 77:90), а ещё один раз разница в счёте составила лишь одно очко (69:68). Тем не менее на этот раз мы рискнём сыграть от фаворита.

Во-первых, «Зенит» между матчами Евролиги имел на один день отдыха меньше. После поражения от «Валенсии» Жоан Плаза прямым текстом отметил, что команда почувствовала усталость. Во-вторых, у сине-бело-голубых опять не будет Дмитрия Хвостова, при котором порядка на паркете заметно больше.

У ЦСКА хватает своих травм, но слишком уж ловко новые сочетания показали себя в Евролиге. Провал в четвёртой четверти с «Басконией» даже может пойти на пользу: терять концентрацию и допускать недооценку соперника после произошедшего станет гораздо тяжелее.

На наш взгляд, «Зенит» навяжет борьбу и заставит фаворита потрудиться, но нехватка стабильности и глубины «скамейки» скажется во второй половине. ЦСКА обойдётся без разгрома, но 5-10 очков сопернику привезёт. Проверим П2 с форой (-5) за 2.00.

Ставка на матч «Зенит» — ЦСКА

ЦСКА традиционно некомфортно чувствует себя в Санкт-Петербурге. В пяти последних поединках случилось три поражения (86:93, 83:87, 77:90), а ещё один раз разница в счёте составила одно очко (69:68). На наш взгляд, «Зенит» навяжет борьбу и заставит фаворита потрудиться, но нехватка стабильности и глубины «скамейки» скажется во второй половине. 5-10 очков сопернику москвичи, пожалуй, привезут.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-5) за 2.00.