Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо. Прогноз: американец будет цепляться за каждый шанс

21 января на стадионе «Мельбурн Парк» в матче первого круга тура Australian Open Даниил Медведев встретится с Фрэнсисом Тиафо. Встреча начнётся в 3:00 мск. Эксперты считают Медведева явным фаворитом поединка. Сделать ставку на Даниила в букмекерских конторах можно за 1.05. Победа Тиафо оценивается аналитиками коэффициентом 11.00.

Прогноз матча Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо (21.01.2020)

По итогам жеребьёвки Australian Open—2020 Медведев попал в верхнюю часть сетки, где в теоретическом полуфинале может сойтись с Рафаэлем Надалем. Даниил достаточно интенсивно провёл первую часть января, по ходу которой представлял Россию на турнире ATP Cup.



Тиафо выступал на индивидуальных турнирах и особых успехов не добился. В Дохе американец проиграл Фучовичу, а в Окленде потерпел поражение от Имера. В соперниках у Фрэнсиса были не самые именитые теннисисты, но первая победа в 2020 году пока так и не состоялась.



Текущая форма Тиафо вызывает большие вопросы. Американец последовательно уступил 66-й и 77-й ракеткам мира, а впереди сражение с Медведевым, который абсолютно заслуженно входит в топ-4. К слову, сам Фрэнсис занимает 49-ю позицию в рейтинге ATP.



Букмекеры практически не сомневаются в итоговой победе Даниила. Вопросы у специалистов вызывает лишь итоговый счёт и количество сетов. Поставить на успех Медведева можно за крошечные 1.05. На наш взгляд, первый круг для россиянина сложится не слишком просто. С коэффициентом 1.75 мы заиграем тотал геймов больше 30.5.



В личных встречах с Тиафо у Медведева равенство 1:1. В 2015 году в двух партиях выиграл американец, а в прошлом сезоне уже Даниил, затратив минимальное количество сетов, оставил не у дел Фрэнсиса. Сейчас россиянин выглядит значительно сильнее, но лёгкие победы с подавляющим преимуществом к четвёртой ракетке мира приходят далеко не всегда.



В январе Медведев провёл пять матчей и выдал следующие результаты: поражение от Джоковича, победы в трёх сетах над Шварцманом и Фоньини, виктория в двух партиях (но с тай-брейком) над Руудом и убедительные 6:3, 6:1 с Изнером. Лишь одна встреча стала для Даниила относительно простой.

Тиафо в 2020 году проиграл оба матча, но в обоих случаях ближайший соперник Медведева цеплял сет. На US Open—2019 Фрэнсис затянул поединок с младшим Зверевым до пятой партии. На прошлом Australian Open американец добрался до четвертьфинала, одолев в том числе Андерсона и Димитрова, а затем уступил Надалю. Уже первый круг грозит обернуться для Даниила проблемами.

Ставка на матч Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо

С коэффициентом 1.75 мы сделаем ставку на тотал геймов больше 30.5. В личных встречах с Тиафо у Медведева равенство 1:1. В 2020 году Фрэнсис проиграл оба поединка, но обязательно цеплял сет. У Даниила практически нет лёгких побед в новом сезоне, поэтому мы ожидаем увидеть непростое начало турнира для российского теннисиста.



Ставка: тотал геймов больше 30.5 с коэффициентом 1.75.

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