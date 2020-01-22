Профессиональные игроки ставят ординарами. Этот вид ставки позволяет делать точные одиночные прогнозы. Но что такое одинар?

Что такое одинар в ставках на футбол: что значит, отличия от экспресса, расчёт в БК

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Тип ставки одинар, или ординар, пользуется огромной популярностью в букмекерских конторах — примерно 80% ставок относятся именно к этому виду. Давайте разберём, что такое ординар в ставках, как его поставить, примеры расчёта в БК, отличие от экспресса и преимущества одинара.

Что такое ординар в ставках на спорт

Одинар — это одиночная ставка. То есть ставка на исход или исходы в одном спортивном событии, например, матче по футболу. По ординару возможны три варианта: выигрыш, проигрыш, возврат (он же расход).

Одинар может быть двойным. Это ставка, которая объединяет два не связанных друг с другом исхода в одном матче, например победу хозяев и тотал больше. Или победу гостей и ставку на то, что обе команды забьют.

Одиночную ставку можно сделать на любой рынок в лайве и прематче, на долгосрочные события вроде чемпионство. Победа с форой, двойной шанс, тотал жёлтых карточек, поражение явного фаворита — это всё ординары.

Как сделать ставку одинар

Чтобы сделать одиночную ставку:

зарегистрируйтесь в букмекерской конторе,

пройдите персональную идентификацию,

пополните баланс счёта,

выберите событие и исход, на который хотите поставить,

введите сумму ставки,

подтвердите свой выбор.

Как рассчитывается ординар — примеры

Для расчёта потенциальной выплаты по ординару пользуйтесь формулой: (сумма ставки х коэффициент). Чтобы получить чистую прибыль, отнимите от получившейся суммы выплаты размер вашей ставки.

Рассмотрим примеры расчёта одинара в букмекерской конторе.

Вы ставите 1000 рублей с коэффициентом 2.50 на победу «Спартака». В случае успеха красно-белых выплата составит 2500 рублей: 1000 х 2.50, а чистый выигрыш — 1500 рублей. Любой другой результат приведёт к поражению.

Вы делаете ставку размером 2000 рублей на тотал больше 5 шайб в матче НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» с коэффициентом 2.25. Если во встрече будет шесть голов или больше, то ставка сыграет, и вы получите 4500 рублей: 2000 х 2.25. Четыре шайбы или меньше приведут к проигрышу. Ровно пять голов дадут возврат.

Отличие ординара от экспресса

Если вы хотите сделать ставку сразу на два события, то как поступить — собрать экспресс или обойтись ординарами? В экспрессе коэффициент будет больше, но букмекерская маржа и риск поражения — выше.

Например, вы хотите взять победы «Локомотива» и «Зенита» с коэффициентами 2.40 и 2.50. Если объединить выборы в экспресс, то общий коэффициент составит 6.00: 2.40 х 2.50. При размере ставки 2000 рублей потенциальная выплата равна 12 000 рублей: 2000 х 6.00.

Если брать те же варианты ординарами по 1000 рублей, то первая ставка может принести 2500 рублей: 1000 х 2.50, а вторая — 2400 рублей: 1000 х 2.40. Общая потенциальная выплата равна 4900 рублей: 2500 + 2400.

Экспресс выглядит заманчивее из-за большей потенциальной выплаты. Но если одно событие проиграет, а другое выиграет, то в случае с ординарами одна из ваших ставок выиграет, тогда как экспресс проиграет полностью.

Плюсы и минусы ставок ординаром

Достоинства одинара в том, что вы делаете прогноз на тщательно отобранный исход, вместо того чтобы собирать в комбинацию несколько событий. Опытные игроки делают ставки-ординары, потому что редко получается найти одновременно несколько выгодных ставок.

Минус игры одиночными ставками у букмекера в том, что вы вряд ли выиграете гору денег за пару дней. Хотя бывают одинары с очень высокими коэффициентами, например, на точный счет. Кроме того, вам надо будет рисковать большей суммой для существенной выплаты, чем при ставках на экспресс или систему в букмекерской конторе.

Поделитесь со своими друзьями-новичками в ставках знанием того, что такое ординар в ставках на футбол и прочий спорт, что значит одинар для профессиональной игры на ставках, в чём отличия этого типа ставок!

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!