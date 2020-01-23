Екатерина Александрова — Петра Квитова. Прогноз: берём коэффициент 2.78 на Australian Open

В матче третьего круга Australian Open в женском одиночном разряде 24 января Екатерина Александрова (Россия) сыграет с Петрой Квитовой (Чехия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет чешка. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Екатерина Александрова — Петра Квитова российская спортсменка котируется с коэффициентом 2.74. Победу Квитовой букмекеры оценивают коэффициентом 1.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Екатерина Александрова — Петра Квитова

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Екатерина Александрова — Петра Квитова получится затяжным. Тотал больше 20.5 гейма идёт с коэффициентом 1.77, тотал меньше 20.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.07. Если Екатерина Александрова победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 6.40.

Прогноз и анализ матча Екатерина Александрова — Петра Квитова (24.01.2020)

Александрова закрепилась в качестве первой ракетки России. Старт сезона получился триумфальным: на турнире в китайском Шэньчжэне удалось взять титул, высадив по пути сразу несколько достойных соперниц. Тут и Катержина Синякова (6:4, 6:4), и Ван Цян (3:6, 6:4, 6:3), и Гарбинье Мугуруса (6:4, 6:3).



В финале Екатерина легко расправилась с крепкой Еленой Рыбакиной из Казахстана, отдав ей всего шесть геймов. Первый титул в карьере добавил уверенности в своих силах, а главное — рейтинговых очков. Место в топ-30 уже отвоёвано, а ведь аппетит приходит во время еды.



В прошлом году россиянка вылетела в первом круге Australian Open, так что она уже идёт с заметным опережением графика: прибавка рейтинговых очков обеспечена. Справедливости ради, с соперниками на старте первого турнира «Большого шлема» в 2020 году повезло.



Для начала она испытала серьёзные проблемы с довольно средненькой Хиль Белен Тайхман. Чудовищные проблемы с подачей (49% попадания первым мячом и семь двойных ошибок), а также низкая реализация брейк-пойнтов (8 из 25) позволили теннисистке из Швейцарии дать бой и даже забрать второй сет.



Правда, в нужный момент Екатерина собралась и в решающей партии не оставила сопернице шансов (6:4, 4:6, 6:2). Во втором раунде ей выпала малоизвестная чешка Барбора Крейчикова, попавшая в основную сетку через квалификацию. Представительница второй сотни рейтинга довольствовалась тремя взятыми геймами.



Следующий оппонент гораздо опаснее. Петра Квитова стабильно входит в топ-10 женского тенниса, хотя 2019 год получился для неё не самым удачным. Тем не менее в сезон она вкатилась нормально: дошла до полуфинала турнира в Брисбене, уступив там Мэдисон Кис в трёх сетах.



Две победы на Australian Open получились разными. Катержину Синякову бывшая вторая ракетка мира даже не заметила — 6:1, 6:0. А вот с молодой Пауло Бадосой-Хиберт пришлось повозиться. Петра много ошибалась и часто срывала удары, но в решающие моменты добавляла. В итоге уложилась в два сета безо всяких тай-брейков (7:5, 7:5).



Александрова заметно прибавила на харде. Она похожа по стилю игры на Квитову: уверенно смотрится на задней линии, плотно подаёт, много атакует. Кроме того, между собой соперницы ещё не встречались. Всё это повышает вероятность равного и боевого дебюта, при которой первая партия рискует затянуться.



Квитова справедливо идёт у букмекеров фаворитом. Александрова способна удивить, хотя в целом уступает чешке в стабильности и опыте. Скорее всего, Екатерина навяжет борьбу, но Петра в нужный момент за счёт хладнокровия возьмёт верх, как это было во втором круге.

Мы бы выбирали между ТБ 9.5 гейма в первом сете за 2.12 и ставкой “первая партия результативнее второй” за 2.22. Также можно проверить победу фаворита через общий верх: П2 + тотал больше 20.5 гейма идёт у букмекеров за 2.78, а П2 в трёх сетах — за 4.30.

Прогноз и ставки на матч Екатерина Александрова — Петра Квитова

Теннисистки похожи друг на друга по стилю игры и впервые сойдутся в очной встрече, так что дебют наверняка получится равным. Александрова стала увереннее играть на харде, но на стороне Квитовой преимущество в опыте и стабильности. На наш взгляд, Екатерина навяжет чешке борьбу, но всё же уступит.



Ставка №1: тотал геймов в первом сете больше, чем во втором за 2.22.



Ставка №2: победа Квитовой + тотал больше 20.5 гейма за 2.78.