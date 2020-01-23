«Боруссия Д» — «Кёльн». Прогноз: берём коэффициент 3.80 в матче чемпионата Германии

В матче 19-го тура чемпионата Германии 24 января дортмундская «Боруссия» примет «Кёльн». Эксперты в прогнозах отдают предпочтение «шмелям»: сделать ставку на победу «Боруссии Дортмунд» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Кёльна» оценён букмекерами коэффициентом 10.25.

Коэффициенты букмекеров на матч «Боруссия Д» — «Кёльн»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Боруссия Д» — «Кёльн» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.65. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.24.

Анализ и прогноз матча «Боруссия Д» — «Кёльн» (24.01.2020)

«Боруссия» в прошлом туре наконец-то закончила неудачный отрезок, с горем пополам выиграв у «Аугсбурга» (5:3). «Шмели» горели скромному середняку со счётом 0:2 к 49-й минуте, не использовав несколько хороших моментов. Зато во втором тайме у них залетело фактически всё, что только могло.

Разумеется, в первую очередь это связано с убойным дебютом Эрлинга Хорланда. Юный норвежец появился на поле на исходе часа игры и взорвал новостные ленты, успев отгрузить хет-трик до финального свистка. В остальном дортмундцы играли примерно так же, как и в последнее время.

Команда традиционно достаточно создаёт и много забивает, а вот оборона выглядит крайне посредственно. 27 пропущенных мячей в 18 турах, то есть ровно полтора гола за игру — это много даже для традиционно результативной Бундеслиги. В топ-7 чемпионата Германии никто не пропустил больше 24 раз.

Из-за неудачного начала 2020 года (ничья с «РБ Лейпциг» и обидное поражение от «Хоффенхайма») конкуренты ушагали вперёд. «Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице: до РБЛ семь очков, до «Баварии» — три, до «Боруссии М» — два. Плюс снизу поджимают «Шальке» и «Байер».

«Кёльн» до середины декабря влачил жалкое существование, находясь на дне турнирной таблицы. Зато дальше начались чудеса: с тех пор одержано четыре победы подряд, в том числе над крепкими «Байером» (2:0) и «Вольфсбургом» (3:1), да и 4:2 во Франкфурте с «Айнтрахтом» впечатляют.

У «козлов» в последнее время полный порядок с результативностью и реализацией, так что отыграть на «ноль» хозяевам будет непросто. В то же время букмекеры немного переоценивают дортмундцев. Как правило, очные встречи с «Кёльном» даются им непросто: лишь две победы с разницей более одного мяча (5:0 и 3:1) в девяти последних поединках.

Гости хорошо прессингуют и опасны при стандартах, а «Боруссия» склонна к обрезам и потерям в середине поля. Проверим «обе забьют в первом тайме» за сумасшедший коэффициент 3.80. На наш взгляд, с учётом особенностей команд на этот вариант должны давать в районе тройки. Вариант попроще — ТБ 1.5 мяча в первом тайме за 2.00.

Также возьмём ставку «Эрлинг Холанд не забьёт» за 2.23. Норвежец обладает огромным потенциалом, но хет-трик в первом же матче, похоже, завысил ожидания. Ему всего 19 лет, да и защитники после того перформанса наверняка будут гораздо внимательнее. Обычно подобные котировки можно увидеть лишь на звёзд калибра Месси, Роналду и Левандовского. Для Холанда это скорее аванс.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия Д» — «Кёльн»

«Кёльн» одержал четыре победы подряд и катапультировался из зоны вылета Бундеслиги. Гости хорошо прессингуют и опасны при стандартах, а «Боруссия» склонна к обрезам и потерям в середине поля. Проверим «обе забьют в первом тайме» за сумасшедший коэффициент 3.80. На наш взгляд, с учётом особенностей команд на этот вариант должны давать в районе тройки.

Ставка №1: обе забьют в первом тайме за 3.80.

Ставка №2: Эрлинг Холанд не забьёт за 2.23.