Даниил Медведев — Алексей Попырин. Прогноз: россиянину придётся вспомнить Уимблдон

Попырин мощно подаёт и получит полную поддержку трибун. Лёгкой прогулки у Медведева не будет.

В матче третьего круга Australian Open в мужском одиночном разряде 25 января Даниил Медведев (Россия) сыграет с Алексеем Попыриным (Австралия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет россиянин. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Даниил Медведев — Алексей Попырин австралийский спортсмен котируется с коэффициентом 9.20. Победу Медведева букмекеры оценивают коэффициентом 1.09.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Алексей Попырин

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Даниил Медведев — Алексей Попырин получится затяжным. Тотал больше 31.5 гейма идёт с коэффициентом 1.82, тотал меньше 31.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.01. Если Даниил Медведев победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз и анализ матча Даниил Медведев — Алексей Попырин (25.01.2020)

Медведев без особых проблем преодолел два стартовых раунда на Australian Open — 2020. В первом круге он выбил крепкого американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 4:6, 6:4, 6:2), а во втором разобрался с малоизвестным испанцем Педро Мартинесом-Портеро (7:5, 6:1, 6:3).

Стартовый сет получился невероятно сумбурным: огромное количество ошибок с обеих сторон, постоянные сорванные удары и рваный темп. В концовке партии Даниил собрался и сделал брейк, а в дальнейшем спокойно дожал квалифая. Тот за оставшееся время выцарапал лишь четыре гейма.

Фаворит управился за 129 минут, играя в эконом-режиме. Больше всего напряг неигровой момент, случившийся во втором сете при счёте 5:0, когда у россиянина пошла кровь из носа. Однако проблему быстро решили (померили давление и остановили кровотечение), больше она о себе не напоминала.

В остальном Медведев постепенно раскачивается. В целом во втором круге он играл лучше, чем в первом. Оба раза поздние партии давались ему легче: видно, что финалист US Open находится в отличных кондициях и обладает отменной выносливостью. На ТБШ при пятисетовых форматах это крайне важно.

Ещё одна приятная деталь — подача. Во встрече с Тиафо количество двойных ошибок зашкаливало (12), а вот с Мартинесом-Портеро проблем не возникло. Даниил совершил 19 эйсов при двух двойных, испанец выиграл всего 26% розыгрышей на приёме — очень солидные цифры.

Особенно здорово, что сам теннисист остался недоволен своей подачей. В интервью после матча он сказал, что ждёт от себя большего. Это правильно, поскольку соперник по третьему кругу куда опаснее малоизвестного Мартинеса-Портеро. И россиянину он уже знаком непонаслышке.

Алексею Попырину всего 20 лет, задачу-минимум на турнир в Мельбурне он уже выполнил. Австралиец защитил рейтинговые очки за прошлый год, когда добрался до третьего круга Australian Open — 2019. Там он уступил Люка Пую из Франции в пяти сетах.

На этот раз Попырин прошёл Жо-Вильфрида Цонгу (француз проиграл две партии из трёх и снялся) и довольно крепкого испанца Хауме Мунара (6:2, 7:6, 6:2). Основной козырь теннисиста — убойная подача. Когда он хорошо попадает первым мячом, то способен навязать борьбу даже соперникам из топ-20.

С Медведевым Алексей встречался во втором круге Уимблдона-2019 и даже забрал у него первый сет, хотя развить успех не сумел (7:6, 1:6, 4:6, 4:6). Высоченный австралиец старается действовать агрессивно, любит давление и атаку, при любом удобном случае выходит к сетке.

При этом Попырин сильно зависит от куража, так что матчи с его участием трудно прогнозировать.

Предположим, что поддержка трибун добавит энергии и поможет показать качественный теннис. Даниил явно выше классом, однако лёгкой прогулки мы не ожидаем. Даже на победу россиянина с форой (-6.5) дают скучный коэффициент 1.61, так что придётся искать более сложные варианты.

Скорее всего, встреча получится рваной. Стабильно брать подачу Попырина непросто, так что как минимум одна партия наверняка затянется. Возьмём тай-брейк за 2.05. Также проверим «тотал первого сета больше, чем тотал второго» за 2.18. Медведев часто присматривается к оппоненту в дебюте, а уже потом приспосабливается к его действиям и добавляет.

Прогноз и ставки на матч Даниил Медведев — Алексей Попырин

Медведев заметно выше классом, однако Попырин отлично подаёт и любит агрессивный теннис с большим количеством выходов к сетке. Если у него полетит на каком-то отрезке, то у фаворита наверняка возникнут проблемы. Проверим тай-брейк за 2.05. Поддержка трибун поможет австралийцу дать бой Даниилу.

Ставка №1: тай-брейк за 2.05.

Ставка №2: в первом сете будет больше геймов, чем во втором за 2.18.