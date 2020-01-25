Диего Шварцман — Новак Джокович. Прогноз: Ноле отомстит за вторую ракетку Сербии

В матче четвёртого круга Australian Open в мужском одиночном разряде 26 января Диего Шварцман (Аргентина) сыграет с Новаком Джоковичем (Сербия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет серб. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Диего Шварцман — Новак Джокович аргентинский спортсмен котируется с коэффициентом 14.75. Победу Джоковича букмекеры оценивают коэффициентом 1.04.

Коэффициенты букмекеров на матч Диего Шварцман — Новак Джокович

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Диего Шварцман — Новак Джокович не получится затяжным. Тотал больше 30.5 гейма идёт с коэффициентом 2.08, тотал меньше 30.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.77. Если Джокович победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 1.48.

Прогноз и анализ матча Диего Шварцман — Новак Джокович (26.01.2020)

Старт 2020 года получился для Джоковича триумфальным. Он выиграл ATP Cup, добившись победы абсолютно во всех матчах — как индивидуальных, так и парных. Он поочерёдно разобрался с Кевином Андерсоном, Гаэлем Монфисом, Кристьяном Гарином, Денисом Шаповаловым, Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем.

Больше того — из шести соперников лишь двум удалось забрать у Ноле сет. Речь о Шаповалове (4:6, 6:1, 7:6) и Медведеве (6:1, 5:7, 6:4). С Надалем хватило двух партий, на всё ушло менее двух часов. Испанец явно находился не в лучшем состоянии, но это уже детали.

От участия на турнире в Аделаиде серб по понятным причинам отказался, что никак не помешало ему без особых проблем добраться до четвёртого круга в Мельбурне. В первом же раунде пришлось играть с мощным Яном-Леннардом Штруффом, который заставил Новака попотеть. Немец выиграл одну партию, а ещё в одной дошёл до тай-брейка.

Дальше соперники были попроще, никаких шансов у них не оказалось. Два матча с японцами — две быстрые победы. Тацума Ито и Йосихито Никиока смогли забрать строго по семь геймов, но не более того. Фаворит играл в режиме экономии энергии и даже близко не выходил на проектную мощность.

Следующий оппонент заметно опаснее. Диего Шварцман набрал хороший ход: на ATP Сup добрался до четвертьфинала, где довёл до решающей партии Даниила Медведева. А в Австралии пока не встретил на своём пути никакого сопротивления: три встречи — три победы — девять сетов.

Для начала досталось крепкому Ллойду Джорджу Харрису, затем пришёл черёд юного испанца Алехандро Давидовича-Фокины, а на десерт он не оставил шансов второй ракетке Сербии Душану Лайовичу. Козыри аргентинца давно известны: он техничен, подвижен, отлично принимает и умеет оставлять в игре сложные мячи.

На грунте у него было бы больше шансов. Джокович, разумеется, явный фаворит. Трудно представить расклад, при котором он проиграет уже в четвёртом круге. Диего с возрастом становится только лучше, но низкий рост 170 см) не позволяет ему подавать с высокой скоростью, так что проблем с брейками у серба не будет.

В то же время букмекеры слишком уж задирают коэффициент на Ноле. Даже П2 с форой (-8) идёт за скучнейшие 1.56, хотя противостоять ему будет вовсе не аутсайдер. Попробуем сыграть от Шварцмана. П1 с форой (+9) за 1.85 — вариант попроще. Если хотите рискнуть, подумать о ТБ 3.5 сета за 2.88.

Прогноз и ставки на матч Диего Шварцман — Новак Джокович

Джокович, разумеется, явный фаворит. Диего с возрастом становится только лучше, но низкий рост 170 см) не позволяет ему подавать с высокой скоростью, так что проблем с брейками у серба не будет. В то же время букмекеры слишком уж задирают коэффициент на Ноле. На грунте у аргентинца было бы больше шансов, но навязать борьбу ему вполне по силам.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 2.88.