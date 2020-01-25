«Рома» — «Лацио». Прогноз: Иммобиле задаст жару в римском дерби

В матче 21-го тура чемпионата Италии 26 января «Рома» примет «Лацио». Эксперты в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям: сделать ставку на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Ромы» оценён букмекерами коэффициентом 2.83.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Лацио»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии «Рома» — «Лацио» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.53. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.50.

Анализ и прогноз матча «Рома» — «Лацио» (26.01.2020)

«Лацио» набрал сумасшедший ход, одержав уже 11 побед подряд в чемпионате Италии. Это страшно произносить вслух, но в предыдущий раз они теряли очки аж в середине октября. Речь о ничьей против «Аталанты» (3:3), которая стоила нескольких побед. Римляне горели 0:3 к середине второго тайма и умудрились спастись.

Лишь однажды после этого они забили меньше двух мячей. Было это в тяжелейшем поединке с «Наполи» (1:0) 11 января. В остальном бьянкочелести способны задать жару кому угодно. Они даже дважды за 15 дней обыграли «Ювентус» с одинаковым счётом 3:1: сперва в чемпионате Италии, а затем и в матче за Суперкубок страны.

Неудивительно, что на фоне таких успехов команда уверенно входит в тройку. Больше того — по потерянным очкам подопечные Симоне Индзаги опережают «Интер». У нерадзурри на два балла больше при одной «лишней» игре. «Ювентус» тоже недалеко ушёл, так что такими темпами можно будет даже попробовать включиться в битву за скудетто.

«Рома» начала 2020 год с поражений от двух коллективов из Турина — 0:2 от «Торино» и 1:2 от «Ювентуса». Затем удалось разобраться с «Дженоа» (3:1), но положение становится угрожающим. Отрыв топ-5 от всех остальных выглядит внушительно, а вот забраться выше будет непросто. «Аталанта» сдаваться не намерена и поборется за четвёртую путёвку в Лигу чемпионов, а тройка лидеров имеет неплохую фору.

Строго говоря, римское дерби — чуть ли не последний шанс для «волков» попытаться вклиниться в борьбу за место в тройке. На данный момент отставание от соседей составляет семь очков, плюс у «Лацио» есть игра в запасе. Соответственно, в случае поражения разрыв увеличится до десяти баллов.

Всё это добавляет и без того жаркому противостоянию огня, тем более что «Рома» накануне вылетела из Кубка Италии от рук «Ювентуса» (1:3). Играла достойно и до первого гола владела заметным преимуществом, но наломала дров в обороне и спастись уже не смогла. В последнее время это происходит довольно часто.

«Лацио» на данный момент выглядит предпочтительнее. Симпатичный футбол подопечных Паулу Фонсеки страдает из-за огромного количества брака и привозов, а для бьянкочелести вертикальные атаки — это хлеб. Так что с точки зрения результата логичнее всего выглядит победа гостей и их верх.

Букмекеры дают коэффициент 2.50 на победу «Лацио», а П2 с нулевой форой идёт за вполне рабочие 1.83. Конкретный выбор зависит от вашей склонности к риску. Альтернативный вариант — Х2 + обе забьют за 2.19.

Прогноз и ставки на матч «Рома» — «Лацио»

У «Лацио» 11 побед подряд в чемпионате Италии. «Рома» показывает достойный футбол, но слишком часто ошибается в обороне и допускает обрезы, а бьянкочелести умеет наказывать за подобные вещи. На наш взгляд, шансы гостей выглядят предпочтительнее, так что проверим П2 с нулевой форой за 1.83.

Ставка: победа «Лацио» с нулевой форой за 1.83.