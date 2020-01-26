Андрей Рублёв — Александр Зверев. Прогноз: берём коэффициент 3.78 на Australian Open

В матче четвёртого круга Australian Open в мужском одиночном разряде 27 января Андрей Рублёв (Россия) сыграет с Александром Зверевым (Германия). Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — минимальное предпочтение отдано россиянину. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Андрей Рублёв — Александр Зверев немецкий спортсмен котируется с коэффициентом 1.98. Победу Рублёва букмекеры оценивают коэффициентом 1.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Андрей Рублёв — Александр Зверев

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Андрей Рублёв — Александр Зверев получится затяжным. Тотал больше 39.5 гейма идёт с коэффициентом 1.92, тотал меньше 39.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.94. Если Рублёв победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 4.50.

Прогноз и анализ матча Андрей Рублёв — Александр Зверев (27.01.2020)

Рублёв продолжает разрывать на старте 2020 года. 15 побед подряд с двумя титулами в Дохе и Аделаиде — это очень серьёзно, а четвёртый круг ТБШ — как вишенка на торте. В прошлом году в Мельбурне было поражение в первом же раунде, так что по итогам турнира заметная прибавка рейтинговых очков уже обеспечена.



Начало Australian Open получилось не самым простым. Россиянин едва не дошёл до пятой партии со скромным челленджеристом Кристофером О’Коннеллом из второй сотни рейтинга — проиграл второй сет всухую и вырвал четвёртый только на тай-брейке (6:3, 0:6, 6:4, 7:6).



Затем настал черёд японца Юити Сугиты, который большую часть карьеры также проводит на турнирах скромного ранга. С каждой новой партией преимущество Андрея казалось всё менее значимым. В результате невысокий японец добрался до тай-брейка (6:2, 6:3, 7:6).



А вот в третьем круге выпало серьёзное испытание в лице крепкого Давида Гоффена, обивающего порог топ-10. Россиянин очень долго запрягал: в первом сете не получалось ровным счётом ничего, а во втором бельгиец вёл с брейком вплоть до счёта 5:3 и не подпускал соперника к своей подаче.



Дальше Рублёв резко прибавил, выцарапал партию и довёл дело до победы (2:6, 7:6, 6:4, 7:6). Пять брейков — это, конечно, много, но Гоффен всегда был хорош на приёме. Порадовало другое — вторая ракетка России не теряла самообладание и держала эмоции под контролем, хотя поводы для срыва пару раз возникали.



Когда Андрей сохраняет концентрацию и не отвлекается на посторонние факторы, он способен одолеть практически кого угодно. Со следующим соперником будет ещё тяжелее — Александр Зверев в последнее время выдал несколько истерик, зато на Australian Open пока выглядит выше всяких похвал.



Всего семь двойных ошибок за три круга — это классно. Справедливости ради, уровень оппозиции был довольно средненький: Марко Чеккинато (6:4, 7:6, 6:3), Егор Герасимов (7:6, 6:4, 7:5) и Фернандо Вердаско (6:2, 6:2, 6:4). Первые двое находятся за пределами топ-70, а ноги 36-летнего испанца уже совсем не те.



Оба теннисиста отлично держат свои подачи, что обещает упорные партии с высокой вероятностью тай-брейков. Рублёв в последнее время гораздо лучше контролирует эмоции, зато на стороне Зверева полная доминация в личных встречах: три победы из трёх возможных.



Во всех случаях немец снимал все вопросы за две партии, отдавая не больше шести геймов. Однако россиянин с тех пор сделал большой шаг вперёд, так что шансы у него будут. Усталость из-за тяжелейшего графика наверняка накопилась, но с Гоффеном Андрей выглядел здорово и в поздних сетах.

Словом, шансы близки к равным, так что котировки букмекеров выглядят логично. Проверим тай-брейк в первой партии за коэффициент 3.78, а также победу Рублёва через тотал больше 39.5 гейма за 3.54. Теннисисты находятся в сопоставимой форме, но при прочих равных хладнокровие россиянина в ключевые моменты может оказаться решающим фактором.

Прогноз и ставки на матч Андрей Рублёв — Александр Зверев

Оба теннисиста отлично держат свои подачи, что обещает упорные партии с высокой вероятностью тай-брейков. Соперники сопоставимы по текущему состоянию, однако Рублёв в последнее время гораздо лучше контролирует эмоции. На наш взгляд, самообладание может оказаться в этом матче ключевым фактором.



Ставка №1: тай-брейк в первой партии за 3.78.



Ставка №2: победа Рублёва + тотал больше 39.5 гейма за 3.54.