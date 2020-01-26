«Автомобилист» — «Барыс». Прогноз: Диц и Охтамаа продлят дивную серию в Екатеринбурге

В матче регулярного чемпионата КХЛ 27 января «Автомобилист» примет «Барыс». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — небольшим фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Автомобилист» — «Барыс» команда Андрея Мартемьянова котируется с коэффициентом 2.09. Победу команды Андрея Скабелки букмекеры оценивают коэффициентом 3.04.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс»
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс» 27 января получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.90, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.94. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.98.
Анализ матча «Автомобилист» — «Барыс» (27.01.2020)
Однозначно центральный матч понедельника в КХЛ между двумя прямыми конкурентами. «Автомобилист» и «Барыс» бьются между собой за третье место в турнирной таблице Восточной конференции, а при определённых раскладах могут и включиться в борьбу за топ-2.
На данный момент клуб из Казахстана опережает соперника на два очка, но это условно, поскольку у уральцев есть один матч в запасе. Все остальные заметно отстали: «Сибирь» находится в шести пунктах позади екатеринбуржцев, «Салават Юлаев» и «Куньлунь» — в восьми.
Предыдущие поединки командам определённо не удались. Подопечные Андрея Мартемьянова на своём льду уступили «Ак Барсу» со счётом 2:3. Игра получилась близкой, но хозяева по привычке завалили второй период, успев пропустить две шайбы за 307 секунд.
В дальнейшем удалось отыграть один гол. Возможности спастись имелись, но казанцы хорошо действовали в меньшинстве и отстояли победу. Из-за травм в третьем периоде «Автомобилист» играл фактически в 2,5 звена, что наверняка помешало оказать на «барсов» дополнительное давление.
«Барыс» по делу уступил в Уфе (2:5), потерпев второе поражение подряд. «Салават Юлаев» выиграл «конёк», доминировал в единоборствах, а главное — забросил три шайбы в большинстве. Понятно, что цепляться за очки в гостях у крепкой команды при такой солидной форе непросто.
Оба клуба имеют определённые проблемы, но у подопечных Андрея Скабелки заметно меньше травмированных. «Автомобилист», похоже, лишился Якуба Коваржа (избежал сотрясения мозга по итогам поединка с «Ак Барсом», но какое-то время пропустит), в третьем периоде не играл Павел Дацюк, под вопросом ещё несколько хоккеистов.
Мартемьянов на пресс-конференции даже говорил, что может отменить воскресную тренировку. Словом, на таком фоне логичнее играть от аутсайдера. «Барыс» не проигрывал в Екатеринбурге в основное время аж с января 2014 года, с тех пор прошло семь встреч — четыре победы и три поражения за пределами основного времени.
Соответственно, логично выбирать между итоговой победой гостей за 2.23 и Х2 за 1.73. Но есть и промежуточный вариант — П2 с нулевой форой за коэффициент 2.36. Тогда в случае ничьей произойдёт возврат. Вроде бы неплохо: команда равны по классу, но у «Автомобилиста» больше кадровых потерь.
Ставки на матч «Автомобилист» — «Барыс»
Оба клуба имеют определённые проблемы, но у «Автомобилиста» слишком большое количество значимых игроков получили травмы. На наш взгляд, короткая скамейка скажется в принципиальном и интенсивном матче с обилием единоборств. Шансы гостей как минимум не хуже, так что сыграем против линии букмекеров.
Ставка: победа «Барыса» с нулевой форой за 2.36.
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