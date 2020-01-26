«Борнмут» — «Арсенал». Прогноз: Артета справится с аутсайдером АПЛ даже без Обамеянга

В матче 1/16 Кубка Англии 27 января «Борнмут» примет «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Микеля Артеты в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех команды Эдди Хау оценивается букмекерами коэффициентом 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Борнмут» — «Арсенал»

Эксперты считают, что матч 1/16 Кубка Англии «Борнмут» — «Арсенал» 27 января будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 3.68.

Анализ и прогноз матча «Борнмут» — «Арсенал» (27.01.20)

Дела у «вишен» обстоят, мягко говоря, плохо. Кто мог подумать, что «Борнмут», который обыграл «Манчестер Юнайтед» и занимал седьмую строчку в таблице чемпионата Англии в ноябре, сегодня будет числиться аутсайдером? Набрав всего 23 очка в 24 турах, клуб пребывает третьим с конца.



Виной тому — катастрофическое число травмированных: никто из игроков «Борнмута» не сыграл все 24 матча в сезоне. А бедному Эдди Хау теперь предстоит спасаться от вылета из чемпионата Англии на фоне серьёзных кадровых проблем и плотного календаря.



Понятно, что пошуметь в Кубке Англии никто не откажется, но в целом при таких раскладах национальные Кубки логично отходят на второй план. Ведь в случае вылета из элитного дивизиона клуб рискует существенно испортить финансовое положение. А вот для «канониров» кубки имеют большое значение.



«Арсенал» с приходом Микеля Артеты на пост главного тренера начал преображаться. Лондонцы расположились на 10-й строчке в АПЛ и успели выйти в 1/16 Кубка Англии, сломив сопротивление «Лидс Юнайтед» на своём поле (1:0) фактически вторым составом.



А Пьер-Эрик Обамеянг, которого СМИ ещё в декабре сватали сразу в несколько топ-клубов, забил три мяча в трёх предыдущих турах и на данный является лучшим бомбардиром команды. На счету габонца 14 голов в английской Премьер-лиге, больше только у Джейми Варди и Серхио Агуэро.



Однако нападающий схлопотал красную карточку в матче с «Кристал Пэлас» и не сможет помочь соратникам в предстоящим поединке, так как по правилам FA наказание распространяется и на Кубок Англии. Но, на наш взгляд, Микель Артета сумеет обойтись и без него.



Габриэл Мартинелли в порядке, да и Александр Ляказетт никуда не делся. В матче 24-го тура, тяжелейшем дерби с «Челси» (2:2), атака «канониров» показала, что умеет использовать даже микроскопические шансы. «Арсенал» играл в меньшинстве с 26-й минуты и нанёс всего два удара в сторону ворот. Оба стали результативными. Хотя понятно, что на дистанции рассчитывать на подобную реализацию наивно.



Дебют испанского тренера пришёлся как раз на игру с «Борнмутом». Встреча проходила в рамках 19-го тура в Борнмуте и завершилась ничьей (1:1). С тех пор «Арсенал» сумел набрать шесть очков в чемпионате и скромно пройти «Лидс» на стадии 1/32 Кубка Англии. На что «вишни» могут ответить лишь тремя очками на той же дистанции и разгромом скромнейшего «Лутон Тауна» в Кубке (4:0).



Проверим лобовую победу «Арсенала» за вполне сносный коэффициент 1.88. Эдди Хау придётся обойтись без целого ряда футболистов основы, среди которых достаточно защитников. Быстрой лондонской атаке и оставшейся без грешащего обрезами Давида Луиза (дисквалификация) обороне пойдет это на пользу.

Мотивация у лондонцев велика, ведь через АПЛ пробиться в еврокубки будет непросто, а потому нужно цепляться за Кубок Англии всеми возможными силами. Преимущество в индивидуальном таланте тоже есть, так что не видим причины мудрить.

Прогноз и ставки на матч «Борнмут» — «Арсенал»

Из-за кадровых проблем дела у «вишен» в чемпионате Англии идут худо: Эдди Хау необходимо выбираться из зоны вылета. Оживающим «канонирам» Микеля Артеты вполне по силам одержать победу и пройти дальше, благо что на фоне слабого выступления в АПЛ Кубок Англии приобретает дополнительную значимость. Проверим лобовую победу «Арсенала» с рабочим коэффициентом 1.88.



Ставка: победа «Арсенала» за 1.88.