Экспресс в ставках на спорт: что это такое, как ставить и как рассчитывается у букмекеров

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В ставках на спорт даже один экспресс позволяет солидно заработать: все благодаря высокому коэффициенту. Экспресс способен принести выигрыш в десятки раз больше суммы ставки, но один самый вероятный исход в нем может все испортить. Разберём, что такое экспресс ставки, рассмотрим примеры их расчёта, поймем плюсы и минусы ставок экспрессами.
Что такое экспресс в ставках у букмекерских контор
Экспресс — это комбинированная ставка, которая состоит минимум из двух одиночных ставок в разных матчах. Эти одинары зовутся выборами или исходами. Если хотя бы один проиграет, то обрушится весь экспресс. Если хотя бы один выиграет и по остальным исходам будет выигрыш или возврат, то экспресс выиграет. Если по всем исходам в комбинированной ставке будет возврат, то сумма ставки на экспресс просто вам вернется.
Когда любой исход в экспрессе завершается возвратом, то в итоговом коэффициенте этот выбор рассчитывается с коэффициентом 1.00.
Общий коэффициент экспресса — результат умножения коэффициентов входящих в него событий. Допустим, вы берёте в экспресс исходы за 1.50 и 2.00. Итоговый коэффициент ставки будет равен 3.00: 1.50 х 2.00. Если по первому будет возврат, а второй выиграет, то букмекерская контора рассчитает ваш экспресс с коэффициентом 2.00: 1.00 x 2.00.
На сленге игроки называют экспрессы «паровозами» и «прессами».
Как делать экспресс ставки на спорт
Чтобы сделать первую экспресс ставку, сделайте следующее.
- Зарегистрируйтесь в букмекерской конторе и подтвердите личность.
- Пополните игровой счёт деньгами или используйте фрибет.
- Выберите минимум 2 исхода из разных спортивных событий.
- В купоне выберите вид ставки «экспресс». Букмекер также предложит вам систему и оформление исходов одинарами.
- Введите сумму ставки и подтвердите свой выбор.
Ваш первый паровоз запущен к конечной станции!
Бонусы за экспресс ставки
Некоторые букмекеры увеличивают коэффициент экспресса в зависимости от того, как много исходов входит в его состав. Чем больше выборов в экспрессе, тем больше его коэффициент. Повышение может быть как реальным, так и за счет фрибета, который букмекер выплатит вам в дополнение к обычному выигрышу в случае выигрыша экспресса.
Также вы можете получить букмекерские бонусы за экспрессы в рамках программы лояльности букмекера или в конкурсе ставок у конторы.
Еще одна популярная акция — «Страховка экспресса». Букмекер возвращает сумму ставки деньгами или фрибетом, если проиграет только один исход в экспрессе. В акции участвуют экспрессы, коэффициент или количество исходов в которых больше определенного уровня.
Ограничения для ставок экспресс
У экспресс-ставок есть несколько ограничений.
- Нельзя объединять исходы из одного матча.
- Есть лимит на количество событий либо на максимальный коэффициент. Например, в ФОНБЕТ вы можете взять в экспресс до 30 исходов, а коэффициент не ограничен. Напротив, в другой конторе может быть ограничение по коэффициенту — скажем, 2000.0 — тогда как количество исходов ограничено не будет.
- Есть лимит на минимальную сумму экспресс-ставки. Также бывает ограничение на максимальную сумму ставки или выигрыша.
- Нельзя включать одно и то же событие в экспресс больше одного раза. Если игроку все-таки удастся добавить в экспресс зависимые события, букмекер оставляет за собой право исключить все, кроме одного, у которого будет самый высокий коэффициент.
Примеры расчета экспресса в ставках
Представим, что вы составили экспресс из трёх событий и сделали ставку на сумму 500 рублей. Вы взяли в комбинацию следующие исходы:
- победа «Локомотива» с коэффициентом 1.80,
- ничья в матче «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 3.50,
- поражение «Зенита» с коэффициентом 5.0.
Общий коэффициент экспресса равен: 1.80 х 3.50 х 5.00 = 31.50.
Ваш потенциальный выигрыш равен 15 750 рублей: 500 рублей х 31.50. Если все три матча закончатся с выбранным исходом, то экспресс принесёт прибыль. В случае не прохода хотя бы одной ставки вы потерпите неудачу.
Теперь рассмотрим экспресс на четыре события на сумму 1000 рублей:
- победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1.50,
- ТБ 2 мяча в матче «Уфа» — «Урал» с коэффициентом 1.30,
- победа «Селтика» с коэффициентом 2.50,
- победа «Челси» с коэффициентом 2.00.
Общий коэффициент экспресса равен: 1.50 х 1.30 х 2.50 х 2.00 = 9.75.
Ваш потенциальный выигрыш составляет 9750 рублей: 1000 рублей х 9.75. Если в матче «Уфа» — «Урал» забьют ровно два гола, а остальные выборы пройдут, то экспресс рассчитают с коэффициентом 7.50: 1.50 x 1.00 x 2.50 x 2.00. И выигрыш по нему составит 7500 рублей: 1000 рублей x 7.50.
Если выиграют все исходы, то прибыль будет максимальной, а если хотя бы один выбор обернется проигрышем, то вы потеряете весь экспресс.
Страховка экспресса ставкой-противоходом
Вы можете застраховать экспресс, если у вас выиграли все выборы, кроме одного. Для этого сделайте ставку ординаром на противоположный исход тому, который остался не разыгранным в экспрессе. Сумму ординара следует подгадать так, чтобы получить прибыль и при его выигрыше, и в том случае, если выигрыш принесет комбинированная ставка.
Для расчета суммы ставки-противохода применяют формулу: Сумма ставки на экспресс * Коэффициент экспресса / Коэффициент ставки-противохода.
Например, вы поставили 1000 рублей на экспресс из событий с коэффициентами 2.50 и 1.90. Первое событие выиграло, а второе вы хотите застраховать. Коэффициент для выбора, который будет противоположен второму исходу, также равен 1.90. Считаем сумму для ставки-противохода: 1000 рублей * 4.75 / 1.90 = 2500 рублей. Ставим страховку.
Теперь ваша прибыль будет одинаковой что при выигрыше экспресса, что при проходе страховочной ставки, а именно 1250 рублей.
Пара примеров противоположных исходов: для ТБ 2.5 гола противоходом будет ТМ 2.5 гола, а для П1 в футболе — ничья или победа гостей (X2).
Кэшаут экспресса
Если исходы в составе экспресса заходят один за другим, то букмекерская контора предложит вам выкуп ставки. Сумма кэшаута зависит от вероятности выигрыша оставшихся пари и от размера начальной ставки.
По сути кэшаут — это автоматизированная страховка экспресса.
Разница между типом ставок экспресс и система
Простым языком: экспресс представляет собой комбинацию из одиночных ставок, а система — это комбинация экспрессов. Отсюда главное преимущество ставок на систему: если один или даже несколько исходов в ее составе проиграют, система все еще может выиграть, если хотя бы один экспресс в ней будет состоять из выигравших исходов и принесет выплату. Сумма выплаты в этом случае будет ниже, чем начальный потенциальный выигрыш, и более того — выплата может быть меньше суммы ставки.
Предлагая такую страховку, ставка на систему всегда имеет меньший общий коэффициент, чем у экспресса из тех же исходов.
Плюсы и минусы ставок на экспресс
Экспресс принесет вам несравнимые ни с чем эмоции. Правильно спрогнозировать выигрыш ставки из нескольких событий обычно сложнее, чем выиграть одинарную ставку. Но у него есть и ряд недостатков:
- маржа букмекера растет с каждым новым исходом в составе экспресса, если только этот исход не валуйный,
- один неудачный выбор приведет к проигрышу всего экспресса,
- множество ограничений лимитируют составление экспрессов.
Экспресс позволяет выиграть крупную сумму со ставки размером в несколько раз меньше. При этом риск проигрыша экспресса высок. Теперь, зная, что такое экспресс в ставках на спорт и как букмекерская контора считает экспрессы, вы должны сами для себя решить, стоят ли они риска.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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