Ставки на экспрессы особо любят новички: поставил рубль, выиграл 10. Объясняем, что такое экспрессы, как их считать, плюсы и минусы.

Экспресс в ставках на спорт: что это такое, как ставить и как рассчитывается у букмекеров

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

В ставках на спорт даже один экспресс позволяет солидно заработать: все благодаря высокому коэффициенту. Экспресс способен принести выигрыш в десятки раз больше суммы ставки, но один самый вероятный исход в нем может все испортить. Разберём, что такое экспресс ставки, рассмотрим примеры их расчёта, поймем плюсы и минусы ставок экспрессами.

Что такое экспресс в ставках у букмекерских контор

Экспресс — это комбинированная ставка, которая состоит минимум из двух одиночных ставок в разных матчах. Эти одинары зовутся выборами или исходами. Если хотя бы один проиграет, то обрушится весь экспресс. Если хотя бы один выиграет и по остальным исходам будет выигрыш или возврат, то экспресс выиграет. Если по всем исходам в комбинированной ставке будет возврат, то сумма ставки на экспресс просто вам вернется.

Когда любой исход в экспрессе завершается возвратом, то в итоговом коэффициенте этот выбор рассчитывается с коэффициентом 1.00.

Общий коэффициент экспресса — результат умножения коэффициентов входящих в него событий. Допустим, вы берёте в экспресс исходы за 1.50 и 2.00. Итоговый коэффициент ставки будет равен 3.00: 1.50 х 2.00. Если по первому будет возврат, а второй выиграет, то букмекерская контора рассчитает ваш экспресс с коэффициентом 2.00: 1.00 x 2.00.



На сленге игроки называют экспрессы «паровозами» и «прессами».

Как делать экспресс ставки на спорт

Чтобы сделать первую экспресс ставку, сделайте следующее.

Зарегистрируйтесь в букмекерской конторе и подтвердите личность.

Пополните игровой счёт деньгами или используйте фрибет.

Выберите минимум 2 исхода из разных спортивных событий.

В купоне выберите вид ставки «экспресс». Букмекер также предложит вам систему и оформление исходов одинарами.

Введите сумму ставки и подтвердите свой выбор.

Ваш первый паровоз запущен к конечной станции!

Бонусы за экспресс ставки

Некоторые букмекеры увеличивают коэффициент экспресса в зависимости от того, как много исходов входит в его состав. Чем больше выборов в экспрессе, тем больше его коэффициент. Повышение может быть как реальным, так и за счет фрибета, который букмекер выплатит вам в дополнение к обычному выигрышу в случае выигрыша экспресса.

Также вы можете получить букмекерские бонусы за экспрессы в рамках программы лояльности букмекера или в конкурсе ставок у конторы.

Еще одна популярная акция — «Страховка экспресса». Букмекер возвращает сумму ставки деньгами или фрибетом, если проиграет только один исход в экспрессе. В акции участвуют экспрессы, коэффициент или количество исходов в которых больше определенного уровня.

Ограничения для ставок экспресс

У экспресс-ставок есть несколько ограничений.

Нельзя объединять исходы из одного матча.

Есть лимит на количество событий либо на максимальный коэффициент. Например, в ФОНБЕТ вы можете взять в экспресс до 30 исходов, а коэффициент не ограничен. Напротив, в другой конторе может быть ограничение по коэффициенту — скажем, 2000.0 — тогда как количество исходов ограничено не будет.

Есть лимит на минимальную сумму экспресс-ставки. Также бывает ограничение на максимальную сумму ставки или выигрыша.

Нельзя включать одно и то же событие в экспресс больше одного раза. Если игроку все-таки удастся добавить в экспресс зависимые события, букмекер оставляет за собой право исключить все, кроме одного, у которого будет самый высокий коэффициент.

Примеры расчета экспресса в ставках

Представим, что вы составили экспресс из трёх событий и сделали ставку на сумму 500 рублей. Вы взяли в комбинацию следующие исходы:

победа «Локомотива» с коэффициентом 1.80,

ничья в матче «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 3.50,

поражение «Зенита» с коэффициентом 5.0.

Общий коэффициент экспресса равен: 1.80 х 3.50 х 5.00 = 31.50.

Ваш потенциальный выигрыш равен 15 750 рублей: 500 рублей х 31.50. Если все три матча закончатся с выбранным исходом, то экспресс принесёт прибыль. В случае не прохода хотя бы одной ставки вы потерпите неудачу.

Теперь рассмотрим экспресс на четыре события на сумму 1000 рублей:

победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1.50,

ТБ 2 мяча в матче «Уфа» — «Урал» с коэффициентом 1.30,

победа «Селтика» с коэффициентом 2.50,

победа «Челси» с коэффициентом 2.00.

Общий коэффициент экспресса равен: 1.50 х 1.30 х 2.50 х 2.00 = 9.75.

Ваш потенциальный выигрыш составляет 9750 рублей: 1000 рублей х 9.75. Если в матче «Уфа» — «Урал» забьют ровно два гола, а остальные выборы пройдут, то экспресс рассчитают с коэффициентом 7.50: 1.50 x 1.00 x 2.50 x 2.00. И выигрыш по нему составит 7500 рублей: 1000 рублей x 7.50.

Если выиграют все исходы, то прибыль будет максимальной, а если хотя бы один выбор обернется проигрышем, то вы потеряете весь экспресс.

Страховка экспресса ставкой-противоходом

Вы можете застраховать экспресс, если у вас выиграли все выборы, кроме одного. Для этого сделайте ставку ординаром на противоположный исход тому, который остался не разыгранным в экспрессе. Сумму ординара следует подгадать так, чтобы получить прибыль и при его выигрыше, и в том случае, если выигрыш принесет комбинированная ставка.

Для расчета суммы ставки-противохода применяют формулу: Сумма ставки на экспресс * Коэффициент экспресса / Коэффициент ставки-противохода.

Например, вы поставили 1000 рублей на экспресс из событий с коэффициентами 2.50 и 1.90. Первое событие выиграло, а второе вы хотите застраховать. Коэффициент для выбора, который будет противоположен второму исходу, также равен 1.90. Считаем сумму для ставки-противохода: 1000 рублей * 4.75 / 1.90 = 2500 рублей. Ставим страховку.

Теперь ваша прибыль будет одинаковой что при выигрыше экспресса, что при проходе страховочной ставки, а именно 1250 рублей.

Пара примеров противоположных исходов: для ТБ 2.5 гола противоходом будет ТМ 2.5 гола, а для П1 в футболе — ничья или победа гостей (X2).

Кэшаут экспресса

Если исходы в составе экспресса заходят один за другим, то букмекерская контора предложит вам выкуп ставки. Сумма кэшаута зависит от вероятности выигрыша оставшихся пари и от размера начальной ставки.



По сути кэшаут — это автоматизированная страховка экспресса.

Разница между типом ставок экспресс и система

Простым языком: экспресс представляет собой комбинацию из одиночных ставок, а система — это комбинация экспрессов. Отсюда главное преимущество ставок на систему: если один или даже несколько исходов в ее составе проиграют, система все еще может выиграть, если хотя бы один экспресс в ней будет состоять из выигравших исходов и принесет выплату. Сумма выплаты в этом случае будет ниже, чем начальный потенциальный выигрыш, и более того — выплата может быть меньше суммы ставки.



Предлагая такую страховку, ставка на систему всегда имеет меньший общий коэффициент, чем у экспресса из тех же исходов.

Плюсы и минусы ставок на экспресс

Экспресс принесет вам несравнимые ни с чем эмоции. Правильно спрогнозировать выигрыш ставки из нескольких событий обычно сложнее, чем выиграть одинарную ставку. Но у него есть и ряд недостатков:

маржа букмекера растет с каждым новым исходом в составе экспресса, если только этот исход не валуйный,

один неудачный выбор приведет к проигрышу всего экспресса,

множество ограничений лимитируют составление экспрессов.

Экспресс позволяет выиграть крупную сумму со ставки размером в несколько раз меньше. При этом риск проигрыша экспресса высок. Теперь, зная, что такое экспресс в ставках на спорт и как букмекерская контора считает экспрессы, вы должны сами для себя решить, стоят ли они риска.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!