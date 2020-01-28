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Г. Мугуруса — А. Павлюченкова, 28 января, прогноз на матч Australian Open

Мугуруса — Павлюченкова. Прогноз
Алексей Серяков
Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова. Прогноз: букмекеры недооценивают россиянку
Нынешний тренер Павлюченковой прежде работал с Мугурусой и знает все её слабые стороны.
Ставки / Прогнозы 0

В четвертьфинальном матче Australian Open в женском одиночном разряде 29 января Гарбинье Мугуруса (Испания) сыграет с Анастасией Павлюченковой (Россия). Начало — в 04:30 мск. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — предпочтение отдано Мугурусе. В ставках на матч Гарбинье МугурусаАнастасия Павлюченкова испанская спортсменка котируется с коэффициентом 1.52. Победу Павлюченковой букмекеры оценивают коэффициентом 2.68.

Коэффициенты букмекеров на матч Гарбинье МугурусаАнастасия Павлюченкова

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Гарбинье МугурусаАнастасия Павлюченкова получится затяжным. Тотал больше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 1.91, тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.95. Если Мугуруса победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 3.94.

Прогноз и анализ матча Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова (28.01.2020)

Australian Open (ж). 1/4 финала
29 января 2020, среда. 04:30 МСК
Гарбинье Мугуруса
32
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Павлюченкова
30
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Мугуруса приятно удивила, добравшись до четвертьфинала Australian Open. В начале года казалось, что она далека от оптимальных кондиций, и стартовые раунды в Мельбурне лишь усилили это ощущение. Но у испанки сейчас словно открылось второе дыхание.

В Шэньчжэне она провела два трёхсетовых матча, а затем безропотно уступила Екатерине Александровой (4:6, 3:6). В Хобарте снялась с турнира перед четвертьфиналом из-за вирусной болезни. А в Мельбурне с ходу получила “баранку” от квалифая Шелби Роджерс.

Потом, правда, собралась и спокойно убрала американку с пути (0:6, 6:1, 6:0). Во втором круге пришлось играть решающую партию с Айлой Томлянович (6:3, 3:6, 6:3). А дальше экс-первая ракетка мира вынесла двух соперниц из топ-10 — Элину Свитолину и Кики Бертенс.

Украинка разжилась лишь тремя геймами, испытывая колоссальные проблемы на подаче и имея всего два брейк-пойнта. Голландка сопротивлялась активнее, но тоже абсолютно по делу уступила в двух партиях (3:6, 3:6). Гарбинье выиграла убойные 90% розыгрышей после попадания первым мячом.

Павлюченкова вышла на хороший уровень ещё минувшей осенью и с тех пор не опускается ниже определённой планки. Четвертьфинал ТБШ она полностью заслужила, пройдя в предыдущих раундах вторую ракетку мира Петру Квитову и опытную Анжелику Кербер. В обоих случаях — по делу.

В двух последних матчах Анастасия сыграла четыре тай-брейка, проиграв лишь один из них. На самом деле она имела все шансы пройти немку в двух партиях, но не смогла дожать соперницу со счёта 5:2, хотя дважды подавала на сет. Зато показала самообладание и характер, не расклеившись после этой неудачи.

Во второй партии она имела три сетбола, не реализовала их, но добилась своего на тай-брейке. А в третьей никакой борьбы не получилось: россиянка быстро повела 4:0 и довела дело до победы (6:7, 7:6, 6:2). Умение держать удар определённо пригодится в поединке с Мугурусой.

Букмекеры считают испанку явным фаворитом, хотя не всё так просто. Она действительно великолепно смотрелась в двух предыдущих матчах, но говорить о какой-то стабильности в последние месяцы не приходится. Если Павлюченкова обойдётся без потерь концентрации, как было накануне, то вполне может зацепиться.

По личным встречам у Гарбинье существенное преимущество (4-1), вот только на харде они не встречались аж с 2016 года. Потому переоценивать значимость статистики не стоит. Есть аргумент посерьёзнее: нынешний тренер Анастасии (Сэм Сьюмик) в прошлом работал с Мугурусой.

Раз так, он должен прекрасно знать её слабости, что может обеспечить россиянке пару сюрпризов и домашних заготовок. На наш взгляд, коэффициент 2.68 на П2 — это перебор. Шансы экс первой ракетки мира действительно чуть выше, но не более того. Потому сыграем от аутсайдера.

Вариант попроще — Павлюченкова выиграет как минимум один сет за 1.67. Чуть смелее — тотал больше 21.5 гейма за 1.91. Анастасия умеет подавать, так что огромного количества брейков быть не должно. Ну а мы сыграем по коэффициенту и рискнём проверить П2 за 2.68.

Прогноз и ставки на матч Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова

Мугуруса чертовски хорошо отыграла два предыдущих матча, но вообще в последнее время не отличается стабильностью. Павлюченкова тоже играет с перепадами, и всё же считать её явным аутсайдером не стоит. Нынешний тренер Анастасии в прошлом работал с Мугурусой, он должен прекрасно знать её слабости, что может обеспечить россиянке пару сюрпризов. Лёгкой прогулки у фаворита не будет.

Ставка: победа Павлюченковой за 2.68.

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