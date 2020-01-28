Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова. Прогноз: букмекеры недооценивают россиянку

В четвертьфинальном матче Australian Open в женском одиночном разряде 29 января Гарбинье Мугуруса (Испания) сыграет с Анастасией Павлюченковой (Россия). Начало — в 04:30 мск. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — предпочтение отдано Мугурусе. В ставках на матч Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова испанская спортсменка котируется с коэффициентом 1.52. Победу Павлюченковой букмекеры оценивают коэффициентом 2.68.

Коэффициенты букмекеров на матч Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова получится затяжным. Тотал больше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 1.91, тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.95. Если Мугуруса победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 3.94.

Прогноз и анализ матча Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова (28.01.2020)

Мугуруса приятно удивила, добравшись до четвертьфинала Australian Open. В начале года казалось, что она далека от оптимальных кондиций, и стартовые раунды в Мельбурне лишь усилили это ощущение. Но у испанки сейчас словно открылось второе дыхание.

В Шэньчжэне она провела два трёхсетовых матча, а затем безропотно уступила Екатерине Александровой (4:6, 3:6). В Хобарте снялась с турнира перед четвертьфиналом из-за вирусной болезни. А в Мельбурне с ходу получила “баранку” от квалифая Шелби Роджерс.

Потом, правда, собралась и спокойно убрала американку с пути (0:6, 6:1, 6:0). Во втором круге пришлось играть решающую партию с Айлой Томлянович (6:3, 3:6, 6:3). А дальше экс-первая ракетка мира вынесла двух соперниц из топ-10 — Элину Свитолину и Кики Бертенс.

Украинка разжилась лишь тремя геймами, испытывая колоссальные проблемы на подаче и имея всего два брейк-пойнта. Голландка сопротивлялась активнее, но тоже абсолютно по делу уступила в двух партиях (3:6, 3:6). Гарбинье выиграла убойные 90% розыгрышей после попадания первым мячом.

Павлюченкова вышла на хороший уровень ещё минувшей осенью и с тех пор не опускается ниже определённой планки. Четвертьфинал ТБШ она полностью заслужила, пройдя в предыдущих раундах вторую ракетку мира Петру Квитову и опытную Анжелику Кербер. В обоих случаях — по делу.

В двух последних матчах Анастасия сыграла четыре тай-брейка, проиграв лишь один из них. На самом деле она имела все шансы пройти немку в двух партиях, но не смогла дожать соперницу со счёта 5:2, хотя дважды подавала на сет. Зато показала самообладание и характер, не расклеившись после этой неудачи.

Во второй партии она имела три сетбола, не реализовала их, но добилась своего на тай-брейке. А в третьей никакой борьбы не получилось: россиянка быстро повела 4:0 и довела дело до победы (6:7, 7:6, 6:2). Умение держать удар определённо пригодится в поединке с Мугурусой.

Букмекеры считают испанку явным фаворитом, хотя не всё так просто. Она действительно великолепно смотрелась в двух предыдущих матчах, но говорить о какой-то стабильности в последние месяцы не приходится. Если Павлюченкова обойдётся без потерь концентрации, как было накануне, то вполне может зацепиться.

По личным встречам у Гарбинье существенное преимущество (4-1), вот только на харде они не встречались аж с 2016 года. Потому переоценивать значимость статистики не стоит. Есть аргумент посерьёзнее: нынешний тренер Анастасии (Сэм Сьюмик) в прошлом работал с Мугурусой.

Раз так, он должен прекрасно знать её слабости, что может обеспечить россиянке пару сюрпризов и домашних заготовок. На наш взгляд, коэффициент 2.68 на П2 — это перебор. Шансы экс первой ракетки мира действительно чуть выше, но не более того. Потому сыграем от аутсайдера.

Вариант попроще — Павлюченкова выиграет как минимум один сет за 1.67. Чуть смелее — тотал больше 21.5 гейма за 1.91. Анастасия умеет подавать, так что огромного количества брейков быть не должно. Ну а мы сыграем по коэффициенту и рискнём проверить П2 за 2.68.

Прогноз и ставки на матч Гарбинье Мугуруса — Анастасия Павлюченкова

Мугуруса чертовски хорошо отыграла два предыдущих матча, но вообще в последнее время не отличается стабильностью. Павлюченкова тоже играет с перепадами, и всё же считать её явным аутсайдером не стоит. Нынешний тренер Анастасии в прошлом работал с Мугурусой, он должен прекрасно знать её слабости, что может обеспечить россиянке пару сюрпризов. Лёгкой прогулки у фаворита не будет.

Ставка: победа Павлюченковой за 2.68.