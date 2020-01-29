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Эшли Барти — Софья Кенин, 30 января, прогноз на матч Australian Open

Эшли Барти — Софья Кенин. Прогноз
Алексей Серяков
Эшли Барти — Софья Кенин. Прогноз: уроженка Москвы не доберётся до финала Australian Open
Американка прогрессирует, но Барти на данный момент просто выше классом.
Ставки / Прогнозы 0

В матче полуфинала Australian Open в женском одиночном разряде 30 января Эшли Барти (Австралия) сыграет с Софьей Кенин (США). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — предпочтение отдано Барти. В ставках на матч Эшли БартиСофья Кенин австралийская спортсменка котируется с коэффициентом 1.43. Победу Кенин букмекеры оценивают коэффициентом 3.13.

Коэффициенты букмекеров на матч Эшли БартиСофья Кенин

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Эшли БартиСофья Кенин 30 января не получится затяжным. Тотал больше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 2.07, тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.81. Если Барти победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 4.25.

Прогноз и анализ матча Эшли Барти — Софья Кенин (30.01.2020)

Australian Open (ж). 1/2 финала
30 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Софья Кенин
15
США
Софья Кенин
С. Кенин

Барти уверенно движется к финалу домашнего Australian Open. Она проиграла на турнире лишь два сета: в первом круге Лесе Цуренко и в четвёртом — Элисон Риске. При этом постепенно уверенности в её действиях становится только больше. Австралийка стабильно добавляет в нужный момент.

Так было в двух решающих партиях, которые закончились уверенной победой. Так вышло и в четвертьфинале с Петрой Квитовой. Поначалу чешка смотрелась даже интереснее и стабильно цеплялась за подачу соперницы. Но та всё же дошла до тай-брейка и в напряжённой борьбе оставила его за собой.

А на второй сет Квитовой уже не хватило. Скорее всего, неудача просто выбила её из колеи. Экс вторая ракетка мира часто теряется в интенсивных матчах с сильными соперниками, чередуя крепкие отрезки с провальными. В итоге Эшли спокойно довела дело до победы (7:6, 6:2).

У австралийки есть только один минус — вторая подача. Петра регулярно им пользовалась, забрав 65% розыгрышей после попадания хозяйки кортов первым мячом. При должной концентрации, хладнокровии и везении всё могло завершиться иначе, ведь брейк-пойнтов у проигравшей было даже больше. Подкачала реализация: 2 из 12 против 4 из 8.

В остальном Барти в полном порядке. Фирменная мощь и напор, хорошее движение, редкое самообладание и умение прибавлять в ключевых эпизодах. Больше того — даже слабая вторая подача не становится большой проблемой до тех пор, пока первая летит с хорошим процентом.

Кенин стала одним из главных сюрпризов Australian Open. В той степени, в которой 21-летняя теннисистка из топ-15 в принципе может считаться сюрпризом. Это прогрессирующая молодая спортсменка, которая любит атакующий теннис, но при этом отличается вариативностью и способна менять игру в случае необходимости.

Четвертьфинал против Онс Жабер — лучшее тому подтверждение. Уроженка Москвы действовала осторожнее обычного, провоцируя уступающую в классе противницу на ошибки. Та в итоге навязала достойную борьбу и была близка к тай-брейку, но сама же похоронила себя сорванными ударами (6:4, 6:4).

На данный момент Барти просто выше классом. Если она справится с нервами и будет подавать на привычном уровне, то наверняка добьётся победы. Американке заметно повезло с сеткой, на пути в полуфинал она обыграла лишь одну представительницу топ-60 (Чжэн Шуай занимает 39-е место в рейтинге).

По личным встречам явное преимущество на стороне Эшли — четыре победы при одном поражении. Мы бы выбирали между П1 в двух сетах за 2.07 и победой Барти с форой (-4 гейма) за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч Эшли Барти — Софья Кенин

На данный момент Барти просто выше классом. Если она справится с нервами и будет подавать на привычном уровне, то наверняка добьётся победы. Американке заметно повезло с сеткой, да и по личным встречам явное преимущество на стороне Эшли — четыре победы из пяти возможных. Думаем, хозяйка кортов выйдет в финал.

Ставка: победа Барти в двух сетах за 2.07.

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