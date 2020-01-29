Эшли Барти — Софья Кенин. Прогноз: уроженка Москвы не доберётся до финала Australian Open

В матче полуфинала Australian Open в женском одиночном разряде 30 января Эшли Барти (Австралия) сыграет с Софьей Кенин (США). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — предпочтение отдано Барти. В ставках на матч Эшли Барти — Софья Кенин австралийская спортсменка котируется с коэффициентом 1.43. Победу Кенин букмекеры оценивают коэффициентом 3.13.

Коэффициенты букмекеров на матч Эшли Барти — Софья Кенин

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Эшли Барти — Софья Кенин 30 января не получится затяжным. Тотал больше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 2.07, тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.81. Если Барти победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 4.25.

Прогноз и анализ матча Эшли Барти — Софья Кенин (30.01.2020)

Барти уверенно движется к финалу домашнего Australian Open. Она проиграла на турнире лишь два сета: в первом круге Лесе Цуренко и в четвёртом — Элисон Риске. При этом постепенно уверенности в её действиях становится только больше. Австралийка стабильно добавляет в нужный момент.



Так было в двух решающих партиях, которые закончились уверенной победой. Так вышло и в четвертьфинале с Петрой Квитовой. Поначалу чешка смотрелась даже интереснее и стабильно цеплялась за подачу соперницы. Но та всё же дошла до тай-брейка и в напряжённой борьбе оставила его за собой.



А на второй сет Квитовой уже не хватило. Скорее всего, неудача просто выбила её из колеи. Экс вторая ракетка мира часто теряется в интенсивных матчах с сильными соперниками, чередуя крепкие отрезки с провальными. В итоге Эшли спокойно довела дело до победы (7:6, 6:2).



У австралийки есть только один минус — вторая подача. Петра регулярно им пользовалась, забрав 65% розыгрышей после попадания хозяйки кортов первым мячом. При должной концентрации, хладнокровии и везении всё могло завершиться иначе, ведь брейк-пойнтов у проигравшей было даже больше. Подкачала реализация: 2 из 12 против 4 из 8.



В остальном Барти в полном порядке. Фирменная мощь и напор, хорошее движение, редкое самообладание и умение прибавлять в ключевых эпизодах. Больше того — даже слабая вторая подача не становится большой проблемой до тех пор, пока первая летит с хорошим процентом.



Кенин стала одним из главных сюрпризов Australian Open. В той степени, в которой 21-летняя теннисистка из топ-15 в принципе может считаться сюрпризом. Это прогрессирующая молодая спортсменка, которая любит атакующий теннис, но при этом отличается вариативностью и способна менять игру в случае необходимости.



Четвертьфинал против Онс Жабер — лучшее тому подтверждение. Уроженка Москвы действовала осторожнее обычного, провоцируя уступающую в классе противницу на ошибки. Та в итоге навязала достойную борьбу и была близка к тай-брейку, но сама же похоронила себя сорванными ударами (6:4, 6:4).



На данный момент Барти просто выше классом. Если она справится с нервами и будет подавать на привычном уровне, то наверняка добьётся победы. Американке заметно повезло с сеткой, на пути в полуфинал она обыграла лишь одну представительницу топ-60 (Чжэн Шуай занимает 39-е место в рейтинге).

По личным встречам явное преимущество на стороне Эшли — четыре победы при одном поражении. Мы бы выбирали между П1 в двух сетах за 2.07 и победой Барти с форой (-4 гейма) за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч Эшли Барти — Софья Кенин

На данный момент Барти просто выше классом. Если она справится с нервами и будет подавать на привычном уровне, то наверняка добьётся победы. Американке заметно повезло с сеткой, да и по личным встречам явное преимущество на стороне Эшли — четыре победы из пяти возможных. Думаем, хозяйка кортов выйдет в финал.



Ставка: победа Барти в двух сетах за 2.07.