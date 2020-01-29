СКА — «Авангард». Прогноз: Хартли, Войнов и Зернов зацепят очки в Санкт-Петербурге

В матче регулярного чемпионата КХЛ 30 января СКА примет «Авангард». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч СКА — «Авангард» команда Алексея Кудашова котируется с коэффициентом 2.00. Победу команды Боба Хартли букмекеры оценивают коэффициентом 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Авангард»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Авангард» 30 января не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.10, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.77. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.94.

Прогноз и анализ матча СКА — «Авангард» (30.01.2020)

«Авангард» продолжает сминать всё на своём пути, не помешала даже четырёхдневная пауза на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ. Восемь побед подряд и 11 выигрышей в 12 последних матчах — сумасшедший результат. На сегодняшний момент в КХЛ попросту нет более горячей команды.



Отобрать очки у омичей смог только «Барыс» (2:3), за что был нещадно наказан спустя четыре дня (3:0). Лишь в двух случаях соперникам удавалось дожить до овертайма, в девяти оставшихся всё решалось уже по итогам 60 минут. Кроме того, команда всё чаще забрасывает по четыре-пять шайб.



Постепенно возвращаются травмированные, появляются возможности для безболезненной ротации, а сами хоккеисты на фоне убойной серии чувствуют дополнительную уверенность. Такие «ястребы» явно заслуживают первого места на Востоке, но «Ак Барс» против: казанцы тоже прекратили допускать осечки. У обоих клубов по 76 очков, при этом «барсы» имеют две игры в запасе.



Накануне подопечные Боба Хартли одолели «Нефтехимик» (3:2). В стартовые два периода преимущество хозяев казалось внушительным, а вот ближе к концовке они подсели. Возможно, посчитали дело решённым и держали в голове битву со СКА. Нижнекамцы отквитали одну шайбу и имели возможности перевести дело в овертайм.



Ключевая задача для «Авангарда» — избежать удалений. «Волки» забили оба гола в большинстве, причём сразу нескольких нарушений можно было избежать — имелся и выброс шайбы, и три подножки. У СКА слабое большинство, но в больших матчах клубы, как правило, внимательнее относятся к подобным возможностям.



Петербуржцы сейчас тоже в порядке. У них шесть побед в семи матчах, а единственное поражение на своём льду нанёс ЦСКА (3:2), хотя та игра была абсолютно равной.



Зацепиться за первое место в Западной конференции уже вряд ли удастся, но постепенно команда добавляет.



На указанном отрезке хватало достойных соперников. Тут и московское «Динамо» (2:1 ОТ) с «Йокеритом» (4:1), и «Барыс» (7:4) с «Торпедо» (4:3). Сомневаться в уровне «армейцев» не приходится, однако котировки букмекеров всё равно выглядят странно. На победу хозяев дают двойку, хотя их ожидает набравший страшный ход противник.

Статистика очных встреч укрепляет подозрения: с момента назначения Боба Хартли клубы пересекали трижды, в каждом случае «Авангард» оказывался сильнее (3:2, 2:0, 3:2 Б). Потому будем играть от аутсайдера. Возьмём ставку «гости откроют счёт» за 2.22. Проверять ли итоговую победу омичей за 2.55 — дело вкуса, а вот Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.20 смотрится любопытно.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Авангард»

Сомневаться в уровне «армейцев» не приходится, однако котировки букмекеров всё равно выглядят странно. На победу хозяев дают двойку, хотя их ожидает набравший страшный ход противник. С момента назначения Боба Хартли клубы пересекали трижды, в каждом случае «Авангард» оказывался сильнее (3:2, 2:0, 3:2 Б). Возьмём Х2 через низ.



Ставка №1: «Авангард» откроет счёт за 2.22.



Ставка №2: «Авангард» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.20.