Роджер Федерер — Новак Джокович. Прогноз: швейцарец не даст Ноле себя разгромить

В полуфинальном матче Australian Open 30 января встретятся Роджер Федерер и Новак Джокович. Поединок начнётся в 11:30 мск. Прогноз экспертов на матч Федерер — Джокович однозначен: серб идёт явным фаворитом. Сделать ставку на Новака в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.12. Победа Роджера оценивается букмекерами коэффициентом 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Роджер Федерер — Новак Джокович

Эксперты ожидают увидеть разгром в исполнении Джоковича. Фора (-6.5) по геймам на Новака доступна в букмекерских конторах за 1.78. Фора (+6.5) на Федерера идёт у букмекеров за коэффициент 2.11.



Аналитики считают, что матч Australian Open Федерер — Джокович завершится в трёх партиях. Сделать ставку на тотал сетов меньше 3.5 в букмекерских конторах можно за 1.84. Тотал сетов больше 3.5 оценён букмекерами коэффициентом 2.08.

Анализ и прогноз матча Роджер Федерер — Новак Джокович (30.01.2020)

Джокович подходит к очередной битве с Федерером в статусе явного фаворита. Новак моложе, находится в прекрасной форме и великолепно выглядит на нынешнем Australian Open. У Роджера практически нет козырей против столь мощного оппонента, однако швейцарец не просто так отыграл семь матчболов в четвертьфинале.



На пути к полуфиналу Ноле отдал своим соперникам в сумме лишь один сет. Ещё в первом круге со Штруффом серб довёл дело до четвёртой партии, а с Ито, Нисиокой, Шварцманом и Раоничем Джокович разобрался без лишней нервотрёпки.



У Федерера по именам была куда более лёгкая сетка. Джонсон, Краинович, Миллман, Фучович и Сандгрен — ни один из этих теннисистов не входит в топ-40 рейтинга ATP. При этом Роджер умудрился отдать оппонентам в сумме пять партий, а в четвертьфинале швейцарец несколько раз висел на волоске от вылета.



Против Сандгрена 38-летний Федерер провёл на корте практически 3,5 часа. Швейцарцу даже потребовалась медицинская пауза. Разумеется, Джокович в таких условиях считается фаворитом, но букмекеры сильно недооценивают Роджера. Аналитики опрометчиво верят в Новака, чем мы воспользуемся при выборе ставки.



Тотал сетов больше 3.5 с коэффициентом 2.08 выглядит превосходно. Эксперты считают, что Федерер не зацепит ни одной партии. Это просто возмутительно по отношению к одному из величайших теннисистов в истории. День отдыха должен помочь швейцарцу восстановить физические кондиции. К тому же Новак даже с уже постаревшим и сдавшим Роджером частенько испытывает проблемы.



Начиная с 2016 года Федерер и Джокович провели пять матчей. Новак оказался сильнее в четырёх поединках, но лишь однажды Роджер остался с нулём в графе выигранных сетов. В прошлом сезоне швейцарец уступил 2-3 по партиям в финале Уимблдона, а на итоговом турнире в Лондоне выиграл 2-0.

Если говорить исключительно о турнирах серии «Большого шлема», то здесь статистика также на нашей стороне. Джокович взял у Федерера все пять прошлых поединков на самых престижных соревнованиях, однако Роджер обязательно цеплял либо одну, либо две партии. Надеемся, что и предстоящий поединок дойдёт хотя бы до четырёх сетов.

Прогноз и ставка на матч Роджер Федерер — Новак Джокович

С коэффициентом 2.08 мы сделаем ставку на тотал сетов больше 3.5. В пяти последних матчах на турнирах «Большого шлема» между Федерером и Джоковичем серб неизменно побеждал, но во всех случаях швейцарец брал хотя бы одну партию. Букмекеры недооценивают Роджера.



Ставка: тотал сетов больше 3.5 с коэффициентом 2.08.

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