«Амур» — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Григоренко не повторят ошибок «Салавата Юлаева»

В матче регулярного чемпионата КХЛ 30 января «Амур» примет ЦСКА. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 12:00 мск. В ставках на матч «Амур» — ЦСКА команда Игоря Никитина котируется с коэффициентом 1.35. Победу команды Александра Гулявцева букмекеры оценивают коэффициентом 7.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — ЦСКА

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Амур» — ЦСКА 31 января получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.11, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.76. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.35.

Прогноз и анализ матча «Амур» — ЦСКА (31.01.2020)

ЦСКА продолжает сметать всё на своём пути, пауза на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ никак не помешала продлить победную серию. Она достигла уже шести матчей, причём во всех случаях действующий обладатель Кубка Гагарина решал все вопросы в основное время, как правило — с запасом.



В 2020 году красно-синие успели выиграть девять раз. И лишь однажды сопернику удалось избежать разгрома. Было это 21 января в поединке со СКА (3:2), когда хозяева дважды уступали в счёте, но выстрелили дуплетом в дебюте третьего периода и довели дело до победы.



Дальше — никаких вариантов. Три победы с разницей в три шайбы над довольно крепкими оппонентами — «Локомотивом» (3:0), «Сибирью» (3:0) и «Адмиралом» (5:2). Во Владивостоке, как признался на пресс-конференции Игорь Никитин, первый период ушёл на адаптацию к размеру площадки.



Зато потом мало не показалось никому. «Армейцы» провернули свой любимый трюк: включились в нужный момент на полные обороты и убили интригу за несколько минут. Отличились на старте второго периода, а затем «моряки» схватили два удаления подряд и получили две шайбы за 90 секунд.



Дальневосточное турне продолжится в Хабаровске. «Амур» великолепно закончил 2019 год и подобрался к зоне плей-офф, но провальный январь фактически не оставил шансов на попадание в кубковую восьмёрку. Девять поражений подряд — слишком большая роскошь для клуба, рассчитывающего не уходить в отпуск в феврале.



«Тигры» дождались гуманитарной помощи от «Салавата Юлаева», который широким жестом проиграл два матча за два дня, сподобившись за 120 минут лишь на две заброшенные шайбы (4:2, 1:0 Б). Евгений Аликин много выручал, однако полевые игроки помогали ему всеми доступными способами.



Надежды попасть в топ-8 Востока если и остаются, то сугубо призрачные. Для этого нужно выиграть семь-восемь из десяти оставшихся поединков и надеяться на массовые осечки конкурентов. Зацепиться с ЦСКА будет неимоверно сложно: у фаворита огромное преимущество по индивидуальному таланту и глубине скамейки.



Кроме того, «Амур» проведёт третий матч за четыре дня, что само по себе крайне утомительно. Благо что встречи с «Салаватом Юлаевом» получились очень плотными, забрав много сил и эмоций. Скорее всего, в дебюте хозяева упрутся и навяжут борьбу, но затем на фоне усталости просядут, а москвичи этим воспользуются.

Рассчитывать на третий бенефис Аликина за четыре дня сложно, хотя иначе вариантов у дальневосточников не будет. Мы бы выбирали между П2 с форой (-2) за 2.05 и тоталом больше 1.5 шайбы в третьем периоде за 2.08.

Прогноз и ставки на матч «Амур» — ЦСКА

«Амур» накануне провёл два тяжелейших матча с «Салаватом Юлаевом», а теперь сыграет в третий раз за четыре дня. С учётом уровня соперника, шансы зацепиться откровенно малы. ЦСКА вряд ли станет рвать жилы, но своё преимущество в мастерстве и свежести наверняка использует. Ждём победу фаворита с разницей в две-три шайбы.



Ставка №1: ЦСКА победит с форой (-2) за 2.05.



Ставка №2: тотал больше 1.5 шайбы в третьем периоде за 2.08.