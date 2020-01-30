«Адмирал» — «Салават Юлаев». Прогноз: Кадейкин выполнит работу Умарка и Сошникова

Уфимцы проведут третий матч за четыре дня и постараются ответить за провал в Хабаровске.

В матче регулярного чемпионата КХЛ 30 января «Адмирал» примет «Салават Юлаев». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 12:30 мск. В ставках на матч «Адмирал» — «Салават Юлаев» команда Николая Цулыгина котируется с коэффициентом 2.12. Победу команды Сергея Светлова букмекеры оценивают коэффициентом 2.98.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Адмирал» — «Салават Юлаев»

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Адмирал» — «Салават Юлаев» 31 января получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.90, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.94. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.98.

Прогноз и анализ матча «Адмирал» — «Салават Юлаев» (31.01.2020)

«Салават Юлаев» никак не может обрести себя и продолжает проваливать сезон. Пауза на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ (не помогла привести мысли в порядок и выбраться из ямы. На дворе уже конец января, а уфимцы за всю зиму лишь однажды одержали две победы подряд. Да и то их разделило 12 дней.

Перед началом сезона трудно было поверить, что в этой встрече сойдутся прямые конкуренты. Но именно так и получилось: «Адмирал» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, изо всех сил пытаясь вытолкнуть кого-то из кубковой восьмёрки.

Подопечные Николая Цулыгина находятся на 6-й строчке, но при этом провели на два матча больше. Расклад таков, что в случае победы в основное время «моряки» догонят полуфиналиста Кубка Гагарина — 2019 по потерянным очкам. И тогда ситуация закрутится до предела.

«Салават» сам придумывает себе проблемы на ровном месте. Раньше времени радуется победе в «зелёном дерби» и в итоге остаётся с одним очком (2:3 Б), затем терпит два поражения подряд в Хабаровске от «Амура», который до этого вообще ни разу не выигрывал в 2020 году.

Совсем пропали лидеры, Маннинен и Сошников хватают по «минус три», зачахли спецбригады, а главное — созидание даётся с большим трудом. Две шайбы за 120 минут против аутсайдера конференции — это жутко мало. Сетовать на невезение можно, Евгений Аликин действительно поймал кураж. Но абсолютно непонятно, как в таком случае команда рассчитывает играть в плей-офф. Или хотя бы уверенно попадать туда.

«Адмирал» накануне уступил на своём льду ЦСКА (2:5). Цеплялся, боролся и выглядел достойно, вот только нахватал огромное количество удалений. Москвичи реализовали 2 штрафа за 2 минуты, превратили 1:0 в 3:0 и спокойно довели дело до очередной победы.

Прогнозировать матчи «СЮ» по умолчанию крайне сложно, но тут с котировками букмекеров сложно согласиться. «Адмирал» — крепкий и обученный коллектив, способный душить на своём льду практически любого соперника. Кроме того, хозяева с 26 января провели лишь одну встречу, а уфимцы проведут третий поединок за четыре дня.

Причём обе битвы с «Амуром» получились плотными и интенсивными, так что сил может не хватить. Это несколько нивелирует преимущество гостей в уровне индивидуального мастерства. На кону путёвка в плей-офф, соперники прекрасно знают друг друга (10 дней назад бились в Уфе), так что предпосылок к огромному количеству голов не видно.

Скорее всего, обе команды постараются сплясать от печки и свести количество ошибок к минимуму. Ситуация не располагает к лишнему риску. Неплохо смотрится «гол в первые 10 минут — нет» за 1.95, вариант посмелее — ничья в первом периоде, букмекеры дают на неё коэффициент 2.47.

Также проверим ИТБ 0.5 очка Александра Кадейкина за 2.55. Габаритный центр — один из немногих хоккеистов «Салавата Юлаева», к которому нет вопросов в этом сезоне. У него три очка в трёх предыдущих матчах, а в сложные моменты именно его звено часто придаёт команде импульс. Раз лидеры пропали и редко напоминают о себе, кому-то придётся взять эту роль.

Прогноз и ставки на матч «Адмирал» — «Салават Юлаев»

На кону путёвка в плей-офф, соперники прекрасно знают друг друга (10 дней назад бились в Уфе), так что предпосылок к огромному количеству голов не видно. Скорее всего, обе команды постараются сплясать от печки и свести количество ошибок к минимуму. Ситуация не располагает к лишнему риску.

Ставка №1: ничья в первом периоде за 2.47.

Ставка №2: ИТБ 0.5 очка Александра Кадейкина за 2.55.