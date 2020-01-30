«Клипперс» — «Сакраменто». Прогноз: Кавай не даст «Кингз» ни единого шанса

В матче регулярного чемпионата НБА 31 января встретятся «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз». Поединок начнётся в 6:30 мск. Эксперты дают однозначный прогноз на матч «Клипперс» — «Сакраменто»: хозяева идут явным фаворитом. Сделать ставку на «Лос-Анджелес» с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.10. Победа «Кингз» оценивается букмекерами коэффициентом 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз»

Букмекеры считают, что матч НБА «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» 31 января пройдёт с подавляющим преимуществом коллектива Дока Риверса: фора (-11.5) на хозяев идёт за коэффициент 1.94, а фора (+11.5) на гостей доступна в букмекерских конторах за 1.93.

Эксперты ожидают высокую результативность от Кавая Леонарда и Де’Аарона Фокса. Сделать ставку на индивидуальный тотал Леонарда больше 26.5 очка можно с коэффициентом 1.73, а индивидуальный тотал Фокса больше 20.5 очка идёт в букмекерских конторах за 2.05.

Анализ и прогноз матча «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» (31.01.2020)

После двух подряд поражений «Юты» «Клипперс» вернулись на вторую строчку в Западной конференции. Из-за гибели Коби Брайанта было принято решение о переносе матча между командами из Лос-Анджелеса, поэтому парни Дока Риверса получили неожиданный дополнительный отдых.

Предстоящий поединок станет первым в «Стэйплс-центре» после ухода из жизни легендарного Коби, болельщики с организаторами наверняка отдадут почести великому баскетболисту. «Клипперс» ожидает соперничество с «Кингз», и хозяева выглядят явным фаворитом.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лос-Анджелес» — «Сакраменто» вынуждают нас проверить достаточно серьёзный гандикап в пользу коллектива Дока Риверса. Мы возьмём фору (-11.5) на «Клипперс» за 1.94. У гостей крошечные шансы даже на достойное поражение, а о победе и говорить не приходится.

У хозяев под вопросом Джордж и Беверли, у гостей встречу рискуют пропустить Багли и Холмс, но точной информации по обоим великанам «Кингз» пока не поступало. У «Клипперс» фора в виде трёх лишних дней отдыха, а «Сакраменто» проведёт второй матч за двое суток.

В прошлом поединке «Кингз» дома проиграли с разницей в 20 очков «Оклахоме». На что тогда рассчитывает «Сакраменто» на выезде против отдохнувших «Клипперс»? По результатам на своём паркете коллектив Дока Риверса лучший в мощнейшей Западной конференции с балансом 19-4.

У «Клипперс» было непростое выездное турне из пяти матчей подряд. «Лос-Анджелес» увёз четыре победы, а единственное поражение получено из-за пропуска поединка с «Атлантой» Леонардом. Сейчас парни Дока Риверса полны сил и возвращаются на родной паркет, когда соперник, наоборот, устал.

В нынешнем сезоне команды встречались в «Голден Уан-центре». Тогда у «Кингз» 22 очка, реализовав 8 из 13 с игры, набрал Холмс, а у «Клипперс» чудовищные 6 из 25 выдал Джордж. Тем не менее «Лос-Анджелес» одолел «Сакраменто» 105:87, с запасом пробив установленный букмекерами гандикап.

Люк Уолтон проваливается на посту главного тренера «Кингз». Команда, обладающая одним из самых реактивных разыгрывающих в лиге, идёт на 26-м месте по темпу. «Сакраменто» мучается на паркете, и с таким соперником «Клипперс» имеют все шансы на убедительную победу.

Прогноз и ставка на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз»

С коэффициентом 1.94 мы сделаем ставку на победу «Клипперс» с форой (-11.5). В нынешнем сезоне коллектив Дока Риверса одолел «Кингз» на выезде с разницей в 18 очков, а предстоящая встреча пройдёт в «Стэйплс-центре». Дома Кавай и компания обладают лучшим балансом в Западной конференции. К тому же «Лос-Анджелес» отдыхал три дня, а «Сакраменто» проведёт второй поединок за двое суток.

Ставка: победа «Лос-Анджелес Клипперс» с форой (-11.5) с коэффициентом 1.94.

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