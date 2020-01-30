«Дерби Каунти» — «Сток Сити». Прогноз: Уэйн Руни накажет букмекеров за недооценку «баранов

В матче 30-го тура английского Чемпионшипа 31 января «Дерби Каунти» примет «Сток Сити». Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Сток Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.73. Успех «Дерби Каунти» оценён букмекерами коэффициентом 2.79.

Коэффициенты букмекеров на матч «Дерби Каунти» — «Сток Сити»

Букмекеры уверены, что матч Чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Сток Сити» 31 января не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.26, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.71. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.18.

Анализ и прогноз матча «Дерби Каунти» — «Сток Сити» (31.01.2020)

Команда Уэйна Руни проваливает сезон. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» является капитаном и играющим тренером «Дерби Каунти» (гол и пас в четырёх матчах), вот только сезон с большой долей вероятности окажется потерянным. Позади уже две трети дистанции, а вынырнуть из нижней части турнирной таблицы никак не удаётся.

В декабре-январе удалось выдать мощный отрезок, набрав 11 очков в пяти турах. Но всё это перечеркнуло ужасное поражение от худшего клуба Чемпионшипа «Лутон Тауна» (2:3). «Бараны» открыли счёт в середине второго тайма, а затем умудрились пропустить три гола за 19 минут и остаться с пустыми руками. Победный мяч они провели в свои ворота.

Какие-то шансы зацепиться за зону плей-офф ещё остаются. Впереди 17 туров, а отставание от находящегося на шестой строчке «Бристоль Сити» составляет 10 очков. Плотность таблицы столь высока, что один удачный отрезок может существенно изменить все расклады. Но для этого нужно стабильно добиваться результата, а не отдавать выигранный матч аутсайдеру.

У «Сток Сити» дела идут ещё хуже. К концу 2019 года положение казалось плачевным, однако январь складывается триумфально. В четырёх турах Чемпионшипа набрано 10 очков, что позволило покинуть зону вылета. 31 балл в 29 поединках и 20-е место — определённо не предел мечтаний для недавнего символа АПЛ, но во всех своих проблемах клуб может винить только себя.

Единственная неудача «гончаров» за последнее время — вылет из Кубка Англии от рук крепкого «Брентфорда» (0:1), идущего в топ-5 Чемпионшипа. Хотя с учётом возможного вылета в третий дивизион кубки уходят на второй план: шанс добраться до поздней стадии невелик, а вот потратить силы и получить одну-две лишних травмы вполне реально.

Букмекеры выставляют практически равные котировки, что выглядит несколько сомнительно. До провала в Лутоне подопечные Филлипа Коку смотрелись вполне нормально, а главное — они редко допускают осечки на своём поле. 29 очков в 15 домашних встречах при всего 11 пропущенных мячах — это четвёртый показатель в турнире.

«Сток» выиграл два предыдущих гостевых матча, но в целом не показывает ничего выдающегося. 13 очков в 14 поединках, разница голов — 17:22. Состав у «гончаров» в порядке (Джо Аллен, Сэм Воукс, Джек Батлэнд, Сэм Клукас, Джеймс Макклин), но на выезде их шансы смотрятся скромнее. Команды близки по уровню, а потому место проведения рискует оказаться ключевым фактором.

Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.98 и лобовой победой «Дерби Каунти» за 2.79. Вариант попроще — ИТБ 1 мяча «баранов» за 1.83. У «гончаров» по-прежнему не играет опытный центральный защитник Райан Шоукросс, так что Уэйну Руни с партнёрами будет чем поживиться.

Прогноз и ставки на матч «Дерби Каунти» — «Сток Сити»

Букмекеры выставляют практически равные котировки, что выглядит сомнительно. Подопечные Филлипа Коку редко допускают осечки на своём поле. 29 очков в 15 домашних встречах при всего 11 пропущенных мячах — это четвёртый показатель в турнире. «Сток» идёт на выезде хуже графика «очко за игру», да и в таблице находится ниже. Не будем мудрить.

Ставка: победа «Дерби Каунти» с форой (0) за 1.98.