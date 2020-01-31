Софья Кенин — Гарбинье Мугуруса. Прогноз: испанка возьмёт свой третий «шлем»

В финальном матче женского одиночного разряда на Australian Open 1 февраля встретятся Софья Кенин и Гарбинье Мугуруса. Поединок начнётся в 11:30 мск. Прогноз экспертов на матч Кенин — Мугуруса идёт в пользу испанки. Сделать ставку на Мугурусу в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.58. Победа Кенин оценивается букмекерами коэффициентом 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Софья Кенин — Гарбинье Мугуруса

Эксперты ожидают увидеть две партии в матче Кенин — Мугуруса. Тотал сетов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 1.58. Тотал сетов больше 2.5 идёт у букмекеров за коэффициент 2.55.



Аналитики считают, что матч Australian Open Кенин — Мугуруса получится напряжённым. Сделать ставку на Гарбинье с форой (-2.5) по геймам в букмекерских конторах можно за 1.83. Победа Софьи с форой (+2.5) по геймам оценена букмекерами коэффициентом 2.04.

Анализ и прогноз матча Софья Кенин — Гарбинье Мугуруса (1.02.2020)

Женский теннис в очередной раз подтвердил тезис о своей непредсказуемости. За титул на Australian Open поспорят спортсменки, которые шли аутсайдерами в полуфиналах и могли выбыть из борьбы за трофей на более ранних стадиях.



Для Кенин предстоящий финал станет первым в карьере на турнирах серии «Большого шлема». До нынешнего Australian Open уроженка Москвы не доходила даже до ¼ финала, поэтому текущий результат уже можно считать настоящим прорывом Софьи.



Мугуруса на пять лет старше молодой оппонентки. Испанка уже имеет в активе победы на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». Другое дело, что оба «шлема» Гарбинье взяла относительно давно: в 2016 году во Франции и сезоном позже в Англии.



Коэффициенты на матч Кенин — Мугуруса намекают на упорный поединок. Испанка считается фаворитом, однако букмекеры выставляют достаточно скромный гандикап на более опытную теннисистку. За 1.83 мы возьмём фору по геймам (-2.5) на Гарбинье.



Кенин и Мугуруса провели лишь один очный поединок. В сентябре прошлого года Софья выиграла 6:0, 2:6, 6:2 на харде в Пекине. С тех пор прошло немало времени, а главное — Гарбинье снова вернулась на запредельный уровень. Испанка набрала сумасшедшую форму и хороша в самых разных компонентах.



Стоит отметить, что путь к финалу у Кенин был куда более лёгким, нежели у Мугурусы. Да, в предыдущем матче Софья в двух партиях переиграла Эшли Барти, но все остальные соперницы уроженки Москвы на текущем Australian Open находятся за пределами топ-30 рейтинга WTA.



Мугуруса раскачивалась на старте турнира и отдала по сету Роджерс и Томлянович. Зато в дальнейшем испанка набрала какие-то нереальные обороты. Гарбинье разобралась с тремя оппонентками из топ-10 и с Павлюченковой, выиграв все четыре матча со счётом 2:0 по сетам.



Зачастую в финалах молодым теннисисткам не хватает опыта в решающих розыгрышах. Для Кенин предстоящий матч станет главным в карьере на данный момент. Софья может задёргаться и перегореть эмоционально. Мугуруса выглядит психологически более устойчиво, что порой оказывается решающим фактором.

Фора (-2.5) по геймам прошла во всех предыдущих матчах Мугурусы на нынешнем Australian Open. Кенин, разумеется, ещё никому не проигрывала, но лёгкая сетка и отсутствие опыта больших финалов делают фаворитом именно испанку.

Прогноз и ставка на матч Софья Кенин — Гарбинье Мугуруса

Кенин впервые в карьере вышла в финал ТБШ, а Мугуруса уже побеждала на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». Испанка опытнее и на пути к решающей битве прошла несколько сильных оппоненток. С коэффициентом 1.83 мы возьмём фору (-2.5) по геймам на Гарбинье. Софья не справится с давлением.



Ставка: победа Гарбинье Мугурусы с форой по геймам (-2.5) с коэффициентом 1.83.

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