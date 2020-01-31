«Спартак» — «Ростов». Прогноз: Мамаев, Ерёменко и Понсе обеспечат вратарей работой

В матче первого тура товарищеского турнира в Катаре «Спартак» примет «Ростов». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 2.69.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Ростов»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Париматч Премьер «Спартак» — «Ростов» 1 февраля не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.03, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Спартак» — «Ростов» (01.02.2020)

Первый тур товарищеского турнира в Дохе завершится матчем “Спартака” и “Ростова”. Их очная встреча оказалась заключительной и в первой части сезона. И получилась она крайне запоминающейся: подопечные Валерия Карпина в Москве добились разгромной победы (4:1).



Жёлто-синие вдобавок ко всему ещё и не реализовали пенальти. А главное — прервали серию из четырёх поединков без побед в РПЛ и расположились на 3-й строчке в турнирной таблице. “Спартаку” об этом можно только мечтать: возобновлять борьбу придётся с 10-й позиции, до зоны еврокубков аж 12 очков.



Впрочем, думать о раскладах и отрывах ещё рано, впереди четыре недели подготовки. Текущее состояние москвичей остаётся полнейшей загадкой, поскольку они до сих пор не провели ни одного контрольного матча. Хотя большинство российских клубов уже отбегали как минимум по два-три спарринга.



Всё это осложняет и без того непростую ситуацию с прогнозом. “Ростов” провёл две товарищеские игры на сборе в Абу-Даби. Сперва была ничья с “Пахтакором” (1:1), а затем победа над “Ригой” (3:1). Забивали только два игрока — три мяча на счету Романа Ерёменко (один — с пенальти), один забил Павел Мамаев (с пенальти).



Делать ставки на товарищеские матчи — верный способ остаться в дураках, и уж особенно опасно пробовать угадать исход. Это нужно помнить в первую очередь. Валерий Карпин, например, по ходу прошлогоднего товарищеского турнира прямо сказал, что рассматривает его как возможность проверить наработки, а оценивать результат будет только после возобновления сезона.



Подобный подход абсолютно логичен. Тем не менее есть несколько тенденций, с помощью которых можно подобрать интересный вариант. Во-первых, соперничество “Спартака” и “Ростова” в последнее время особенно принципиально по нескольким причинам. Тут и внушительное количество бывших футболистов красно-белых в составе дончан, и фигура Валерия Карпина. И недавние 1:4 в Москве, которые, конечно, не забылись.



Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев команды пробивают верх. В пяти из шести предыдущих поединков соперники общими усилиями забивали как минимум три мяча. И третье — результативность на зимнем турнире в Катаре, как правило, оказывается гораздо выше той, что мы привыкли видеть в РПЛ.

Простой факт: в прошлом розыгрыше зимнего турнира пять матчей из шести получились верховыми. При этом тотал больше 2.5 мяча идёт в букмекерских конторах за прекрасный коэффициент 2.03, а на “обе забьют” дают нестыдные 1.78. Выглядит как минимум любопытно.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Ростов»

В пяти из шести предыдущих поединков соперники общими усилиями забивали как минимум три мяча. Кроме того, в прошлом розыгрыше зимнего турнира в Дохе пять матчей из шести получились верховыми. Ставки на результат в спаррингах по умолчанию опасны, а вот тотал больше 2.5 за коэффициент выше двойки смотрится нормально.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.03.