«Валенсия» — «Сельта». Прогноз: новый клуб Смолова огорчит команду Черышева

В матче 22-го тура испанской Примеры 1 февраля «Валенсия» примет «Сельту». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты дают прогноз на матч «Валенсия» — «Сельта» в пользу команды Дениса Черышева. Сделать ставку на «Валенсию» в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.83. Победа «Сельты», в которую на правах аренды перешёл Фёдор Смолов, оценивается букмекерами коэффициентом 4.68.

Коэффициенты букмекеров на матч «Валенсия» — «Сельта»

Букмекеры считают, что матч Примеры «Валенсия» — «Сельта» 1 февраля будет низовым: тотал голов меньше 2.5 идёт за коэффициент 1.91, а тотал голов больше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 1.99.

По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче Примеры «Валенсия» — «Сельта» у Максимилиано Гомеса. Сделать ставку на точный выстрел Гомеса можно с коэффициентом 2.05. Если форвард «летучих мышей» не сумеет отличиться, то сыграет коэффициент 1.68.

Анализ и прогноз матча «Валенсия» — «Сельта» (1.02.2020)

Рядовой матч испанской Примеры между «Валенсией» и «Сельтой» приобрёл для поклонников российского футбола, возможно, более важное значение, чем дерби «Реал» — «Атлетико». В составе «летучих мышей» находится Денис Черышев, а к «кельтам» на правах аренды из «Локомотива» перебрался Фёдор Смолов.

В Примере «Валенсия идёт на седьмой позиции, имея в активе 34 очка. «Летучие мыши» на два балла отстают от зоны Лиги чемпионов. Команда Дениса Черышева в нынешнем сезоне сумела пробиться в плей-офф главного клубного турнира Старого Света, где в 1/8 финала сразится с «Аталантой».

«Сельта» обладает приличным подбором исполнителей, однако результаты оставляют желать лучшего. Новый клуб Фёдора Смолова выиграл лишь в двух матчах Примеры в нынешнем сезоне и закономерно плетётся в зоне вылета. Пара побед за 21 тур — это настоящая катастрофа. Неудивительно, что руководство отправило в отставку Франа Эскрибу, хотя при Оскаре Гарсии особого прогресса пока не наблюдается.

На момент написания текста по обоим российским футболистам не поступало точной информации. Черышев травмировался 24 января, однако сроки возвращения Дениса в строй до сих пор неизвестны. Смолов перешёл в «Сельту», но Фёдор не прошёл даже медосмотр. Следовательно, форвард, принадлежащий «Локомотиву», не провёл ни одной тренировки с новой командой.

Коэффициенты на матч Примеры «Валенсия» — «Сельта» говорят в пользу хозяев. Встреча пройдёт на «Месталье», у «летучих мышей» более мастеровитый состав, а соперник находится в затяжном кризисе. Однако, «кельты» проиграли меньше половины своих матчей, поэтому брать чистую победу команды Дениса Черышева за 1.83 достаточно рискованно.

С точки зрения статистики прекрасно смотрится ставка на ровно 1 гол «Сельты» с коэффициентом 2.40. История личных встреч полностью на нашей стороне. В пяти последних матчах между «летучими мышами» и «кельтами» зафиксированы следующие результаты: 2:1, 1:1, 1:1, 2:1 и 0:1.

Во всех пяти предыдущих поединках с «Валенсией» «Сельта» забила по одному голу. Удивительная серия. В прошлом туре «кельты» скатали нулевую ничью с «Эйбаром», а до этого выдали 1:1 с «Атлетиком», 1:1 с «Осасуной» и 1:3 с «Леванте». Единицы буквально окружают новый клуб Фёдора Смолова.

«Валенсия» в нынешнем сезоне в Примере чаще всего пропускает именно один мяч за игру: это случилось в 11 из 21 матча в испанском первенстве. По статистике наши шансы на успех составляют не меньше 50%, а коэффициент сильно выше «двойки». Ставка относится к категории валуйных, поэтому рискнём.

Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Сельта»

С коэффициентом 2.40 мы сделаем ставку на то, что «Сельта» забьёт ровно 1 гол. В пяти предыдущих матчах с «Валенсией» новый клуб Фёдора Смолова отличался по разу. Команда Дениса Черышева пропустила аккурат по одному мячу в 11 из 21 матча нынешнего сезона Примеры.

Ставка: «Сельта» забьёт ровно 1 гол с коэффициентом 2.40.

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