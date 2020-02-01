Доминик Тим — Новак Джокович. Прогноз: Ноле завозится с самым неудобным соперником

В прошлом сезоне Тим одолел Джоковича на Ролан Гаррос и на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.

В финальном матче мужского одиночного разряда на Australian Open 2 февраля встретятся Доминик Тим и Новак Джокович. Поединок начнётся в 11:30 мск. Прогноз экспертов на матч Тим — Джокович однозначный: Новак считается явным фаворитом. Сделать ставку на Джоковича в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.26. Победа Тима оценивается букмекерами коэффициентом 4.26.

Коэффициенты букмекеров на матч Доминик Тим — Новак Джокович

Эксперты ожидают увидеть, как минимум четыре партии в матче Тим — Джокович 2 февраля. Тотал сетов больше 3.5 доступен в букмекерских конторах за 1.70. Тотал сетов меньше 3.5 идёт у букмекеров за коэффициент 2.29.

Аналитики считают, что матч Australian Open Тим — Джокович пройдёт с заметным преимуществом серба. Сделать ставку на Новака с форой (-5.5) по геймам в букмекерских конторах можно за 2.03. Победа Доминика с форой (+5.5) по геймам оценена букмекерами коэффициентом 1.87.

Анализ и прогноз матча Доминик Тим — Новак Джокович (02.02.2020)

Джокович ещё перед стартом Australian Open считался главным фаворитом на итоговую победу, а после вылета Надаля большинство аналитиков уверовало в успех серба. Новак испытывал проблемы по ходу отдельно взятых сетов, но его преимущество в каждом матче до финала не вызывало вопросов.

У Федерера 20 титулов на турнирах серии «Большого шлема», у Надаля 19, у Джоковича пока 16. Сербу 32 года, Australian Open Ноле выигрывал уже семь раз и наверняка мечтает обойти своих именитых конкурентов по общему количеству триумфов на главных теннисных соревнованиях.

Джоковичу будет противостоять Доминик Тим, который проделал великолепную работу на пути к финалу. В двух предыдущих поединках австриец разобрался с Надалем и Зверевым, отдав соперникам лишь по сету. Впрочем, практически все аргументы говорят в пользу Новака.

Коэффициенты на матч Тим — Джокович идут с серьёзным гандикапом в пользу Новака. У серба в финалах ТБШ баланс побед 16-9, а Доминик оба решающих сражения на Ролан Гаррос проиграл Надалю. У фаворита предстоящего поединка есть и другие козыри в рукаве.

На пути к финалу Джокович отдал своим соперникам лишь один сет. Тим на нынешнем Australian Open проиграл уже пять партий. В сумме австриец провёл на корте на 541 минуту больше серба при том, что Новак провёл свой полуфинал в четверг, а Доминик рубился со Зверевым в пятницу.

С другой стороны, Тим находится в потрясающей физической форме. С коэффициентом 1.70 мы проверим тотал сетов больше 3.5. Джокович постарается не дать поднять голову своему оппоненту, но Доминик уже достаточно опытен и обладает бойцовскими качествами.

В последние сезоны австриец стал, пожалуй, самым неудобным соперником для Джоковича. В 2018 году Тим переиграл серба в Монте-Карло со счётом 2-1 по партиям, однако трудности для Ноле только начинались.

В прошлом сезоне Джокович еле-еле дожал Тима на двух тай-брейках в Мадриде, а затем уступил австрийцу на Ролан Гаррос в сумасшедшем триллере в пяти партиях и также был бит на итоговом турнире в Лондоне. Доминик взял три из последних четырёх матчей с одним из величайших теннисистов в истории.

Джокович хорош, но именно Тим сейчас чуть ли не лучше всех в мире умеет противостоять сербу. Ноле остаётся фаворитом при любых раскладах, однако австриец будет цепляться за каждый шанс. Разгром в финале ожидать не стоит. Для очередного «шлема» сербу придётся попотеть.

Прогноз и ставка на матч Доминик Тим — Новак Джокович

Тим победил Джоковича в трёх из четырёх последних матчей, а в единственном проигранном поединке в обоих партиях уступил на тай-брейке. Австриец умеет противостоять Ноле, поэтому с коэффициентом 1.70 мы возьмём тотал сетов больше 3.5. Чтобы приблизиться к Федереру и Надалю сербу нужно приложить максимум усилий.

Ставка: тотал сетов больше 3.5 с коэффициентом 1.70.

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