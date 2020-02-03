«Нант» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Мбаппе и Ди Мария продолжат доминировать во Франции

В матче 23-го тура Лиги 1 «Нант» примет «ПСЖ». Эксперты считают явным фаворитом гостей: поставить на победу подопечных Томаса Тухеля в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех команды Кристиана Гуркюффа оценивается букмекерами коэффициентом 8.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нант» — «ПСЖ»

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьёт «ПСЖ», сыграет коэффициент 1.06, а если «Нант» сумеет поразить ворота соперника, сыграет коэффициент 1.72.

Анализ и прогноз матча «Нант» — «ПСЖ» (04.02.2020)

В чемпионате Франции в минувшем январе «Нант» сыграл всего три матча. Единственную победу «канарейки» одержали на выезде над «Сент-Этьеном» (2:0). Далее последовало два поражения: от крепкого «Бордо» дома (0:1) и замыкающего тройку лидеров «Ренна» на выезде (2:3).



Между играми в Лиге 1 затесались две встречи в Кубке Франции. На стадии 1/32 «Нант», забив два мяча, сумел пройти «Байонну» — команду из пятого дивизиона. А на стадии 1/16 в сверхрезультативном матче уступил «Лиону» (3:4). Сейчас подопечные Кристиана Гуркюффа занимают восьмую строчку в чемпионате, имея в активе 32 очка.



В условиях плотной турнирной таблицы «канарейки» могут претендовать на еврокубки — отставание от 4-го места составляет всего два балла. Однако у клуба из Нанта проблема с голами: за 22 игры был забит всего 21 мяч. С такой результативностью при повышенной конкуренции в Лиге 1 пробиться даже в Лигу Европы будет трудно.



У парижан же вопросов о выходе в еврокубки, разумеется, не возникает. Набрав 55 очков, клуб лидирует в чемпионате и продолжает свою беспроигрышную серию, составляющую теперь уже 10 матчей. На этот раз жертвой оказался бедный «Монпелье».



«ПСЖ» на правах хозяев владел мячом и уверенно разгромил гостей. Уже в начале встречи парижане повели в счёте благодаря голу-красавцу Пабло Сарабии, а на 17-й минуте был удалён вратарь «паладинов» Димитри Берто за игру рукой вне штрафной площади.



Второй мяч забил Анхель Ди Мария с передачи всё того же Сарабии, а за несколько минут до перерыва счёт стал крупным после неудачного рикошета от головы защитника «Монпелье» Конгре, записавшего на свой счёт автогол.



Во втором тайме «паладинам» легче не стало: голевую передачу сделал Неймар, а отличился Килиан Мбаппе. Теперь у юного игрока сборной Франции 14 забитых мячей, что соответствует второму показателю в чемпионате. Совсем катастрофическим счёт сделал Курзава.



А вот вышедший на замену Эдинсон Кавани так и не смог внести свою лепту даже после второго удаления у «Монпелье». Гол уругвайца в добавленное время был отменён после просмотра VAR. В итоге крупная победа парижан со счётом 5:0.



У «Нанта» неплохая оборона — 22 пропущенных мяча в 22 матчах. Но «ПСЖ» по силам продавить её: подопечные Томаса Тухеля за 22 игры забили 57 голов. Кроме того, статистика очных встреч просто ужасна. В 19 последних поединках аутсайдер потерпел аж 18 поражений.

Кроме того, «ПСЖ» в восьми из десяти предыдущих случаев забивал как минимум дважды. В общем, пару-тройку мячей гости наверняка оформят, а хозяева в лучшем случае сподобятся на один точный удар. На наш взгляд, стоит присмотреться к П2 через общий верх. Проверим победу парижан + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Нант» — «ПСЖ»

Январь для «Нанта» оказался, мягко говоря, не самым удачным. Парижане же продолжают свою беспроигрышную серию в чемпионате. У «канареек» неплохая оборона, но подопечных Томаса Тухеля это мало волнует, во внутреннем первенстве они привыкли забивать много. Проверим победу «ПСЖ» + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.



Ставка: победа «ПСЖ» + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.90.