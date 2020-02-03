«Ливерпуль» — «Шрусбери». Прогноз: принципиальность Клоппа поможет зайти коэффициенту 4.10

В матче-переигровке 1/16 Кубка Англии 4 февраля «Ливерпуль» примет «Шрусбери Таун». Начало игры – в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех синих оценен букмекерами коэффициентом 4.10.

Коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун» получится результативным: тотал больше 2.5 мячей идет за 1.65, а тотал меньше 2.5 мячей — за 2.37. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.54. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48.

Анализ и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун» (04.02.2020)

В матче-переигровке 4-го раунда Кубка Англии «Ливерпулю» предстоит принять «Шрусбери Таун». Вокруг матча уже поднялось немало шумихи, связанной, прежде всего, с фигурой главного тренера хозяев. После первой встречи Юрген Клопп заявил, что основной команды на переигровке не будет.



Суть тут в том, что в чемпионате Англии у мерсисайдцев сейчас двухнедельный зимний перерыв, следующий поединок состоится лишь 15 февраля. Но в FA решили поставить переигровки матчей Кубка именно на это время. А АПЛ, по словам немецкого специалиста, еще в апреле прошлого года призвало руководство клуба не устраивать международные товарищеские игры в этот период.



Обещавший своим футболистам отдых главный тренер «Ливерпуля» оказался в непростой ситуации и принял красивое решение: он доверит предстоящий матч молодежному составу. Самого Юргена Клоппа на игре также не будет. Немец подтвердил, что руководить вместо него будет Нил Критчли — тренер команды U-23.



Предыдущая схватка команд завершилась со счетом 2:2. Уже к 46-й минуте мерсисайдцы вели в два мяча, но потом у «Шрусбери» на замену вышел нападающий Джейсон Каммингс (лучший бомбардир команды), и пошла другая игра. Клуб из Лиги 1 начал создававать моменты и сумел вернуться в игру.

В конце концов «Шрусбери» забил два гола. Сначала Яссер Ларуси сфолил на границе штрафной – судья назначил пенальти, Каммингс пробил Адриана. Через 10 минут только вернувшиеся после травм Матип с Ловреном напортачили, Каммингс получил мяч на линии штрафной и сравнял счёт.

Ничья с «Ливерпулем» в Кубке Англии для «землероек» была эквивалентна чуду, потому как дела у клуба идут не очень. Последний раз в Лиге 1 подопечные Сэма Рикеттса побеждали аж в прошлом году. Сейчас синие занимают 16-ю строчку, после 27 игр набрав скромные 34 очка.

Красные уже играли кубковый матч молодёжным составом. Было это в середине декабря с «Астон Виллой». Основной состав улетел в Катар на клубный чемпионат мира и добился там победы. А юноши отправились в Бирмингем на игру Кубка английской лиги, где получили 0:5 от представителя АПЛ. Несмотря на кошмарный счёт, никакого избиения младенцев там не случилось.

Мерсисайдцы дали бой и вполне наиграли на один-два мяча, но чудовищная реализация не позволила превратить восемь ударов в створ хотя бы в один гол. «Астон Вилла» подошла к своим моментам внимательнее. Чего-то подобного ждём и на этот раз: яркая игра с обилием остроты, в которой нехватка опыта у молодёжи «Ливерпуля» может оказаться решающим фактором.

Выйти в Чемпионшип «Шрусбери Таун» определённо не сможет, однако имеет все шансы пошуметь в Кубке Англии и вписать себя в историю. Нам кажется, что «землеройкам» по силам одолеть молодежный состав «Ливерпуля». Можно рискнуть и проверить победу гостей за сумасшедший коэффициент 4.10. Вариант попроще — Х2 за 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Ливерпуль» — «Шрусбери Таун»

Принципиальный Юрген Клопп на игру со «Шрусбери Таун» пообещал выставить молодежный состав и доверить руководство Нилу Критчли — тренеру команды U-23. «Землеройки» уже распрощались с мечтами о Чемпионшипе, но едва ли откажутся пошуметь в Кубке Англии. Тем более что такая возможность появилась. Нам кажется, что гостям по силе обыграть дублеров мерсисайдцев. Рискнем и проверим победу «Шрусбери» за сумасшедший коэффициент 4.10.

Ставка: победа «Шрусбери Таун» за коэффициент 4.10.