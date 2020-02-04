«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Тедеско вслед за Карпиным одолеет в Катаре и Сёмина

В матче второго тура товарищеского турнира в Катаре «Спартак» примет «Локомотив». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Локомотив»

Букмекеры не уверены, что матч товарищеского турнира в Катаре «Спартак» — «Локомотив» 5 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.93. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.45.

Анализ и прогноз матча «Спартак» — «Локомотив» (05.02.2020)

«Спартак» стартовал на товарищеском турнире в Катаре с трудовой победы над «Ростовом» (2:1). Несмотря на три гола, игра получилась не самой яркой. Первый тайм и вовсе выдался блёклым: мяч подолгу застревал в центре поля, единоборств оказалось крайне много, а вот опасных моментов практически не возникало. Запомнились разве что два-три дальних удара.

После перерыва стало повеселее. Красно-белые раскачались и выдали несколько хороших атак. Была как парочка затяжных комбинаций, так и два-три быстрых выхода со своей половины поля. Оба гола Мирзова случились после резких выпадов: в первом случае помогла разрезающая передача Бакаева, во втором — вынос Глушенкова.

Строго говоря, итоговую победу москвичи заслужили. Они смотрелись повеселее, тогда как дончане проснулись только в концовке. Один мяч они в итоге отквитали, но только со стандартного положения. Позволить жёлто-синим создать полтора момента с игры за 90 минут — это здорово. Даже со всеми скидками на начало февраля и промежуточную физическую форму.

А вот «Локомотиву» похвастать нечем. В стартовом туре состоялось поражение от «Партизана» (1:1, 2:4 пен.). И это ещё российскому клубу повезло дойти до серии пенальти. Сербы выглядели лучше и создали заметно больше. Они имели достаточно шансов, чтобы снять все вопросы за 90 минут. Не хватило реализации.

Подопечные Юрия Сёмина впереди ничего толком не придумали. Единственный гол пришёл после шаблонного прострела Жемалетдинова и завершения в касание от Эдера, в остальном мало что получалось. Скорее всего, сказалась травма и ранняя замена Антона Миранчука, покинувшего поле уже на 18-й минуте.

Процент брака зашкаливал, движения в атаке также не хватало. Вдобавок ко всему было заметно, что футболисты находятся под солидными нагрузками. Выглядели они тяжеловато, а потом ещё и просели. В результате эпизодами «Партизан» забирал инициативу и подолгу владел мячом на чужой половине.

В связи с этим линия букмекеров вызывает сомнения. Товарищеский турнир, обе команды под нагрузками и явно не покажут своей лучшей игры, но «Спартак» идёт аутсайдером, хотя в первом туре смотрелся даже лучше. При таких котировках не видим смысла мудрить: П1 с нулевой форой за 2.13 нас полностью устраивает.

«Локомотив» ничего не создал с «Партизаном», а подопечные Доменико Тедеско здорово ограничили бодрый «Ростов», у которого хватает интересных исполнителей в полузащите. Пожалуй, при таком качестве футбола красно-зелёные в лучшем случае забьют один мяч, а поводов для существенного прогресса за два дня не видно, тем более — на сборе.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Локомотив»

«Локомотив» слабо выглядел в первом туре, по делу уступив «Партизану» в серии пенальти. «Железнодорожники» явно находятся под нагрузками и далеки от оптимальной формы, но букмекеры всё равно считают их фаворитом. Хотя «Спартак» накануне ничего не дал создать с игры «Ростову» и справедливо добился победы. Проверим П1 с нулевой форой за 2.13, красно-белые сейчас как минимум не хуже.

Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 2.13.