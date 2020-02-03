Обозначения букмекеров в ставках на спорт: расшифровка основных видов и типов пари

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Для успешной игры у букмекера вам нужно понимать обозначения в ставках на спорт. В этой статье мы расшифруем основные значения в ставках, поговорим о подводных камнях в правилах и разберём примеры по видам спорта.

Ставки на исход

Вы ставите на результат матча, и вам подходит один из трёх исходов:

П1 или 1 — победа первой команды. П2 или 2 — победа второй команды. Х — ничья.

Обратите внимание, ставка на победу одной из команд рассчитывается по результату основного времени.



Например, вы ставите 1000 рублей на П1 за коэффициент 2.17 на хоккейный матч «Динамо» — «Спартак». Ставка зайдёт, если «Динамо» выиграет в основное время. Выплата составит 2170 рублей: 1000 Х 2.17.



Любой другой исход вам не подходит. Даже победа «Динамо» в овертайме или по буллитам уже не поможет.



Если вы хотите перестраховаться, то можете поставить 1000 рублей на победу «Динамо» с учётом овертайма и буллитов за коэффициент 1.71. Победа «Динамо» любым способом принесёт вам 1710 рублей: 1000 Х 1.71.

Ставки на двойной шанс

Двойной шанс — это ставка на результат матча, которая заходит при двух из трех возможных исходах.



В ставках двойного шанса есть три возможных выбора:

1Х — победа первой команды или ничья. Х2 — победа второй команды или ничья. 12 — победа первой или второй команды.

Например, в матче «Зенит» — «Локомотив» вы ставите 2000 рублей на Х2 за коэффициент 2.35. В случае ничьи или победы «Локомотива» выплата составит 4700 рублей: 2000 Х 2.35.

Ставки на обычный и азиатский тотал

Тотал — это ставка на количество голов, шайб, очков, геймов, сетов и так далее.



ТМ — это ставка на тотал меньше. Например, ТМ 2.5 гола в футбольном матче.



ТБ — это ставка на тотал больше. Например, ТБ 210.5 очка в баскетбольном матче.



Обычный тотал записывается в виде целого числа или десятичной дроби с пятью десятыми. Например, ТБ 1, ТМ 3.5, ТБ 215.5 или ТМ 6.



Азиатский тотал записывается в виде десятичной дроби с числом 25 или 75 после точки. Например, ТБ 3.75, ТМ 18.25, ТБ 1.25, ТМ 6.75. Сумма ставки на азиатский тотал делится на две равные части между соседними обычными тоталами. Для ТМ 3.75 — это ТМ 3.5 и ТМ 4.



Рассмотрим три примера расчёта ставок на тотал на сумму 1000 рублей каждый:

ТБ 154.5 очка в баскетбольном матче «Реал» — «Барселона» за коэффициент 1.75. Если во встрече наберут 155 очков или больше, то выплата составит 1750 рублей: 1000 Х 1.75. ТМ 5 шайб в хоккейном матче «Вашингтон» — «Бостон» за коэффициент 2.10. Если забьют четыре шайбы или меньше, то вы получите 2100 рублей: 1000 Х 2.10. Ровно пять шайб приведут к возврату. ТБ 2.25 гола в футбольном матче «Ливерпуль» — «Арсенал» за коэффициент 1.60: 500 рублей пойдут на ТБ 2, ещё 500 рублей на ТБ 2.5. Если команды забьют три гола или больше, то ставка сыграет полностью, и выплата составит 1600 рублей: 1000 x 1.60. Если забьют ровно два гола, то по первой половине будет возврат, а вторая часть проиграет. Выплата составит 500 рублей. Если в матче забьют меньше двух голов, то ставка проиграет целиком.

Ставки на индивидуальный тотал

Индивидуальный тотал — это ставка на количество голов, очков, геймов, сетов и других показателей одного спортсмена или команды.



ИТБ1 — это ставка на индивидуальный тотал первой команды или спортсмена больше. Например, ИТБ1(8.5) или ИТБ(3).



ИТМ2 — это ставка на индивидуальный тотал второй команды или спортсмена меньше. Например, ИТМ1(2.5) или ИТМ(7).



Например, на рынке угловых вы ставите 1000 рублей с коэффициентом 2.30 на ИТБ1(7.5) в матче «Бавария» — «Челси». Если «Бавария» подаст восемь или более угловых, то выплата составит 2300 рублей: 1000 Х 2.30.

Ставки на тайм/матч

Ставка тайм/матч — это комбинированная ставка, где один выбор сделан на результат первого тайма, а второй на итог всего матча.



В ставках на тайм/матч есть девять возможных выборов:

П1/П1 — победа хозяев в первом тайме и в матче. П1/Х — победа хозяев в первом тайме, ничья в матче. П1/П2 — победа хозяев в первом тайме, победа гостей в матче. Х/П1 — ничья в первом тайме, победа хозяев в матче. Х/Х — ничья в первом тайме и в матче. Х/П2 — ничья в первом тайме, победа гостей в матче. П2/П1 — победа гостей в первом тайме, победа хозяев матче. П2/Х — победа гостей в первом тайме, ничья в матче. П2/П2 — победа гостей в первом тайме и в матче.

Например, вы ставите 1000 рублей на П1/Х с коэффициентом 6.45 в матче «Спартак» — «Зенит». Если в первом тайме выиграет «Спартак», а встреча завершится вничью, то выплата составит 6450 рублей: 1000 Х 6.45.

Ставки на обычную и азиатскую фору

Фора — это количество единиц, которые условно добавляются или отнимаются по итогам матча у одной из команд или спортсмена. Это могут быть голы, шайбы, очки, геймы, сеты и так далее.



Обычная фора записывается в виде целого числа или десятичной дроби с пятью десятыми. Например, Ф1(3), Ф2 (-2.5), Ф1 (-1), Ф2 (1.5).



Азиатская фора записывается в виде десятичной дроби с числом 25 или 75 после точки. Например, Ф1(0.75), Ф2 (-2.25), Ф1 (-3.25), Ф2 (1.75). Сумма ставки на азиатскую фору делится на две равные части между соседними обычными форами. Для Ф1(2.25) — это Ф1(2) и Ф1(2.5).



Рассмотрим четыре примера расчёта ставок на фору на сумму 1000 рублей каждый:

Ф1(-1.5) за коэффициент 2.90 в матче «Ювентус» — «Интер». По итогам встречи нужно вычесть 1.5 от количества голов хозяев поля. Если после этого «Ювентус» победит, то ставка сыграет, и выплата составит 2900 рублей: 1000 Х 2.90. Например, нам подойдут счета 2:0, 3:1, 3:0, 4:1 и так далее. Ф1(3) за коэффициент 1.40 в матче «Рубин» — «ПСЖ». По итогам встречи нужно добавить 3 к количеству голов хозяев поля. Если после этого «Рубин» победит, то ставка сыграет, и выплата составит 1400 рублей: 1000 Х 1.40. Например, нам подойдут счета 1:0, 0:0, 1:2, 2:4, 2:2 и так далее. Если после добавления 3 к количеству голов хозяев поля получится ничья, то ставка будет рассчитана возвратом. Например, при счёте 0:3 или 1:4. Ф2(2.5) за коэффициент 1.70 в матче «Монако» — «Краснодар». По итогам встречи нужно добавить 2.5 к количеству голов хозяев поля. Если после этого «Краснодар» победит, то ставка сыграет, и выплата составит 1700 рублей: 1000 Х 1.70. Например, нам подойдут счета 3:1, 2:0, 1:0, 2:2, 0:3 и так далее. Ф2(-1.25) за коэффициент 7.80 в матче «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: 500 рублей пойдут на Ф2 (-1), ещё 500 рублей на Ф2(-1.5). Если гости выиграют с разницей в два мяча или больше, то ставка зайдёт полностью, и выплата составит 7800 рублей: 1000 Х 7.80. Если «Тоттенхэм» победит с разницей в один мяч, то по первой половине будет возврат, а вторая часть проиграет. Выплата составит 500 рублей.

Ставки на точный счет

Точный счёт — это ставка на исход матча, где нужно верно угадать количество голов, очков, шайб, сетов или других показателей у обеих команд или спортсменов.



Точный счёт записывается в виде двух чисел, разделённых двоеточием. Например, 3:1, 0:2, 1:1 и так далее.



Представим, что вы поставили 1000 рублей на точный счёт 2:2 в матче «Милан» — «Аякс» за коэффициент 12.50. Если встреча закончится со счётом 2:2, выплата составит 12 500 рублей: 1000 Х 12.50. В остальных случаях ставка проиграет.



Чтобы избежать глупых ошибок при совершении ставок в букмекерских конторах вам нужно уметь расшифровывать сокращения, правильно читать тоталы и форы, а также понимать значение ставки тайм/матч.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!