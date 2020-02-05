Финляндия — Россия. Прогноз: команда Кудашова захлебнётся удалениями в Хельсинки

В матче первого тура третьего этапа Еврохоккейтура сборная Финляндии сыграет с Россией. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся 6 февраля в 19:30 мск. В ставках на матч Финляндия — Россия команда Юкки Ялонена котируется с коэффициентом 2.25. Победу команды Алексея Кудашова букмекеры оценивают коэффициентом 2.72.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Финляндия — Россия

Букмекеры уверены, что матч Евротура Финляндия — Россия 6 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.70, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.21. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.05.

Прогноз и анализ матча Евротура Финляндия — Россия (06.02.2020)

Переоценивать значимость Евротура крайне сложно, но нынешнее положение сборной России немного напрягает. После двух этапов подопечные Алексея Кудашова занимают последнее место в турнирной таблице, набрав всего семь очков в шести матчах. Лишь в одном случае удалось победить в основное время.

Скромное выступление на Кубке Карьялы воспринималось абсолютно нормально, но выиграть Кубок Первого канала тоже не вышло. Россияне набрали пять очков — после провального дебюта со Швецией (3:4) удалось засушить Финляндию (2:0) и дожать Чехию (4:3 Б). «Тре крунур» в итоге финишировали первыми.

Видимо, те неудачи были восприняты близко к сердцу. По крайней мере перед третьим этапом Евротура Алексей Кудашов и Роман Ротенберг вслух рассуждали о доминации, чем подпортили впечатление от объявленного ранее состава. Который, надо признать, выглядел крайне любопытно.

Минимум сомнительных фигур, зато большое количество серебряных призёров МЧМ-2020. Наигрывать и проверять молодёжь на этапах Евротура (по крайней мере гостевых) — максимально адекватное решение. Следить и переживать за этим вариантом национальной команды будет легко и приятно.

Кроме того, молодые хоккеисты отлично знакомы друг с другом, а Марченко, Морозов и Подколзин, например, дают жару в последних матчах СКА и стабильно набирают очки. Готовые связки и сочетания просматриваются, проблем с техникой и скоростью возникнуть не должно.

В вынесенном матче третьего этапа Евротура предстоит встретиться со сборной Финляндии. Поединок пройдёт в Хельсинки, а потому нет ничего удивительного в том, что букмекеры считают россиян аутсайдером. У Суоми вполне боевитый состав, хотя и нет нескольких основных хоккеистов вроде Юусо Хиетанена.

Сборная России на предыдущих этапах регулярно страдала от глупых удалений. Добавление большого числа молодых хоккеистов позволяет предположить, что эта проблема останется. Во-первых, эмоции и желание проявить себя рискуют привести к лишним зацепам и фолам.

Во-вторых, на МЧМ-2020 подопечные Валерия Брагина регулярно попадали в штрафной бокс. В-третьих, финны в любом возрасте и любом составе знают толк в провокациях, залезть под кожу они способны кому угодно. Соответственно ИТБ 8.5 минут штрафа сборной России за 2.10 можно проверить.

В то же время считать подопечных Алексея Кудашова обречёнными не стоит. Состав как минимум не хуже, а злости и мотивации (судя по словам руководителям сборной) хватит на двоих. Возьмём П2 с нулевой форой в первом периоде за 2.04. Как правило, россияне хорошо проводят дебюты при этом тренерском штабе.

Если не брать провал в домашнем матче со Швецией (0:2 к 12-й и 0:3 к 22-й минуте), статистика по итогам стартовых отрезков на данный момент выглядит так: шесть заброшенных шайб при одной пропущенной. Для коэффициента выше двойки вполне недурно.

Прогноз и ставки на матч Финляндия — Россия

Сборная России на предыдущих этапах регулярно страдала от глупых удалений. Добавление большого числа молодых хоккеистов позволяет предположить, что эта проблема останется. Плюс фактор домашнего судейства, при котором в пограничных ситуациях арбитры могут принять сторону суоми. Возьмём ИТБ 8.5 минут штрафа сборной России за 2.10.

Ставка №1: ИТБ 8.5 минут штрафа сборной России за 2.10.

Ставка №2: победа сборной России в первом периоде с нулевой форой за 2.04.