«Тампа» — «Питтсбург». Прогноз: Кучеров и Василевский справятся с Малкиным и Кросби

В матче регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Питтсбург Пингвинз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Тампа-Бэй» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01, успех «Питтсбурга» идёт у букмекеров за 3.08.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» 7 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.57. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Анализ и прогноз матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» (07.02.2020)

«Тампа» медленно набирала ход и долго находилась за пределами зоны плей-офф. Но когда эта машина завелась, мало не показалось никому. В 19 предыдущих матчах одержано 16 побед, а все три поражения случились на чужом льду. И каждому из них легко найти объяснение.

В одном случае это была заключительная игра бэк-ту-бэка (и слабое выступление второго вратаря Кёртиса Макэлинни), в другом — провал всё того же Макэлинни, в третьем — первая встреча после 10-дневной паузы на Матч звёзд с достойным соперником и овертаймом. В общем, «молнии» сейчас великолепны.

Убойный отрезок позволил выйти на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с хорошей перспективой подняться ещё выше. Дело в том, что ближайший оппонент — «Питтсбург» — на данный момент идёт третьим. При равном количестве очков «пингвины» имеют игру в запасе.

«Лайтнинг» в последнее время стабильно забрасывают по три-четыре шайбы, чего хватает для побед в основное время. Андрей Василевский пришёл в себя после трудного старта регулярного чемпионата и начал регулярно подтаскивать. Никита Кучеров тоже постепенно раскочегарился — он не уходит без очков на протяжении восьми поединков (7+7 за этот интервал).

«Пингвинз» сейчас тоже хороши. Кадровых потерь хватает, но это не мешает добиваться результата. А главное — команда удивительно стабильна: она не проигрывала два раза подряд аж с рубежа ноября и декабря, когда получила в гостях по 2:5 от «Сент-Луиса» и «Коламбуса». С тех пор подопечные Майка Салливана уступили лишь пять раз.

Словом, битва ожидается что надо. Состав у «молний» заметно глубже и ровнее, но и у гостей есть преимущество. Они отдыхали аж со 2 февраля, когда выстояли в концовке с «Вашингтоном» (4:3). А вот «Тампа» 5-го числа провела непростую встречу с «Вегасом» (4:2), в которой склонить чашу весов на свою сторону удалось только в концовке.

Тем не менее котировки кажутся логичными. Дело в том, что в восьми из девяти предыдущих игр «Лайтнинг» и «Пингвинз» в итоге побеждал хозяин льда, причём всякий раз он делал это в основное время. «Питтсбург» не выигрывал на «Амали-Арене» с 2016 года, а ведь команды выступают в одной конференции и видятся друг с другом по три раза за сезон.

Мы бы выбирали между лобовой победой хозяев за 2.01 и комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.79. Как правило, очные встречи в регулярном чемпионате получаются результативными. Планка в пять шайб в последний раз устояла аж в 2013 году, а в основном соперники соображают по шесть-восемь шайб.

Прогноз и ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз»

В восьми из девяти предыдущих игр «Лайтнинг» и «Пингвинз» в итоге побеждал хозяин льда, причём всякий раз он делал это в основное время. «Питтсбург» хорош, но на выезде он чаще испытывает проблемы, а «Тампа» не проигрывала дома аж с 20 декабря, да и то это было в овертайме. Возьмём 1Х через общий верх.

Ставка: «Тампа» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.79.