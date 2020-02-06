«Химки» — «Црвена Звезда». Прогноз: сербы не станут лёгкой добычей для Шведа и Тиммы

В матче регулярного чемпионата Евролиги «Химки» встретятся с «Црвеной Звездой» 7 февраля. Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Химок» в основное время предлагается с коэффициентом 1.32, успех «Црвены Звезды» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч «Химки» — «Црвена Звезда»

Букмекеры уверены, что матч Евролиги «Химки» — «Црвена Звезда» 7 февраля не будет результативным: тотал больше 167.5 очка идёт за 1.83, а тотал меньше 167.5 очка — за 1.97. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 16.75.

Анализ и прогноз матча «Химки» — «Црвена Звезда» (07.02.2020)

В среду «Химки» потерпели обидное поражение в Тель-Авиве. Здорово начали матч с «Маккаби» и после первой половины имели двузначное преимущество, но дальше всё рассыпалось. За заключительные 20 минут удалось набрать всего 30 очков. Для победы этого не хватило (77:80).



В целом команда выглядела достойно и оставила неплохое впечатление, вот только при нынешнем турнирном положении нельзя довольствоваться промежуточными успехами. Российский клуб в кой-то веки почти не допускал потерь (всего восемь, даже у соперника 10) и хорошо начал в защите.



Проблемы всё те же. Прежде всего — нестабильность, напрямую связанная с настроением Алексея Шведа. После большого перерыва лидеры совсем перестали попадать трёхочковые и нападение фактически встало. Второй момент — вдрызг проигранный щит, израильтяне часто подпитывались очками второго шанса.



Ну и третье — очередной заваленный клатч, который уже стал фирменным почерком подмосковского коллектива. В итоге поражение в матче, который вполне можно было выигрывать. А ведь «Маккаби» вышел без своего лидера — разыгрывающего Скотти Уилбекина, получившего травму.



Теперь до зоны плей-офф две победы, а конкуренция зашкаливает. Допускать осечки во встречах с прямыми конкурентами крайне нежелательно, а потому поединок против «Црвены Звезды» имеет двойное значение. Сербы тоже рвутся в кубковую восьмёрку, на данный момент опережая химчан на одну победу.



Красно-белые не обладают мощным составом, зато прекрасно умеют наказывать соперника за недооценку. Накануне они одержали яркую победу над мощным «Панатинаикосом» (78:73). После трёх четвертей греки вели с разницей в 11 очков и расслабились. Наказание последовало незамедлительно.



Козыри белградцев очевидны — невысокий темп, вязкая защита и отсутствие лёгких очков для соперника. В атаке всё напрямую зависит от пары-тройки лидеров. Скажем, «Панатинаикос» практически в одиночку похоронил Кевин Пантер, прекрасно находивший фолы и настрелявший в итоге 24 очка.



Хорошая новость для «Химок» — в четырёх из пяти очных встреч побеждал хозяин паркета. В остальном поводов для тревоги достаточно. Российский клуб накануне провёл тяжёлый и крайне интенсивный поединок в Израиле, а «Црвена Звезда» наверняка будет в приподнятом настроении после домашнего камбэка. В таком состоянии им сам чёрт не брат.



Состав у хозяев посильнее, зато с точки зрения командных действий гости выглядят симпатичнее. Скажем, в первом матче (90:78) они наглухо закрыли Алексея Шведа и Яниса Тимму, те набрали на двоих 21 очко при кошмарной реализации дальних бросков (2 из 14) и шести потерях.



Обе команды имели на отдых всего полтора дня. На наш взгляд, тут логичнее играть от аутсайдера. Шансы «Химок», пожалуй, несколько выше, но давать на их победу коэффициент 1.30 немного странно. Подопечные Римаса Куртинайтиса умеют создавать себе трудности на ровном месте.

Проверять ли П2 за 4.25 — дело вкуса, но вообще риск тут выглядит оправданным. Даже П2 с форой (+8.5 очка) идёт за вполне крепкий коэффициент 1.75. При невысоком темпе добиться уверенной победы хозяевам будет сложно. Также стоит подумать о варианте «Црвена Звезда» не проиграет в первой четверти за 2.36.

Ставки и прогноз на матч «Химки» — «Црвена Звезда»

«Химки» отличаются нестабильностью и умением создавать себе проблемы на ровным месте, а «Црвена Звезда» за счёт низкого темпа и обороны способна попить крови у кого угодно. Накануне сербы обыграли мощный «Панатинаикос», на эмоциональном приливе они вполне могут одержать вторую победу подряд.



Ставка №1: «Црвена Звезда» не проиграет в первой четверти за 2.36.



Ставка №2: «Црвена Звезда» победит за 4.25.