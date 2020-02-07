«Байер» — «Боруссия Д». Прогноз: Холанд обеспечит проход коэффициента 4.05

Юный норвежец провел в футболке «шмелей» только 180 минут, но успел отличиться уже восемь раз.

В матче 21-го тура чемпионата Германии 8 февраля леверкузенский «Байер» примет дортмундскую «Боруссию». Начало игры – 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: сделать ставку на победу подопечных Люсьена Фавра в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех команды Петера Боша оценён букмекерами коэффициентом 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч «Байер» «Боруссия Д»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Боруссия Д» — «Кёльн» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.82. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.39. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах за коэффициент 3.00.

Анализ и прогноз матча «Байер» — «Боруссия Д» (08.02.2020)

В прошлом туре чемпионата Германии «Байер» прервал свою победную мини-серию из трех матчей. Остановил «львов» «Хоффенхайм», дышащий им в спину. Подопечные Петера Боша повели в счете и в целом владели инициативой, но зацепиться за очки так и не смогли (1:2), а в конце ещё и лишились удалённого с поля Демирбая.

Не лишним будет сказать, что все три победы одержаны над командами, замыкающими турнирную таблицу. Разгрома не сумели избежать «Падерборн 07» (4:1) и «Фортуна» (3:0), а с минимальным счетом был обыгран «Майнц», расположившийся неподалеку от зоны вылета. Впрочем, надо отдать «львам» должное – на днях они вышли в четвертьфинал Кубка Германии, обыграв дома «Штутгарт» (2:1), а в лиге занимают пятую строчку, набрав 34 очка.

Кроме того, у «Байера» одна из лучших оборон в немецком чемпионате: за 20 игр Лукаш Градецки – вратарь команды – доставал мяч из сетки всего 24 раза. Для результативной Бундеслиги это весьма неплохой показатель. Меньше пропустили только мюнхенская «Бавария» и мёнхенгладбахская «Боруссия» (по 23 гола).

А вот «Боруссия» из Дортмунда похвастаться достижениями в Кубке уже вряд ли сможет. В прошлом матче её обставил бременский «Вердер» (2:3). Уже к перерыву «шмели» летели со счётом 0:2, и в итоге, несмотря на колоссальные усилия во втором тайме, так и не смогли достичь результата.

Зато в немецком чемпионате дела у подопечных Люсьена Фавра идут в гору. После трех побед кряду команда замыкает тройку лидеров, набрав 39 очков. Отставание от лидеров составляет два и три балла соответственно. А атака у «Боруссии Д» вторая по силе в лиге: 56 забитых мячей за 20 туров.

Лобовая победа черно-желтых идет за добрый коэффициент 2.25. Но мы пойдем дальше и рискнем выбрать победу «Боруссии Д» + ТБ 3.5 мяча за 4.05. Статистика на нашей стороне: «Байер» занимает девятую позицию в Бундеслиге по результатам в домашних играх. Вариант попроще – обе забьют + ТБ 3.5 гола за коэффициент 2.15.

В последнее время матчи между «шмелями» и «львами» получаются крайне результативными. В предыдущих четырех очных встречах команды забивали минимум четыре гола. А прошлый матч вообще завершился со счетом 4:0 в пользу «Боруссии Д».

Оборона дортмундцев исправно сбоит, зато с атакой полной порядок. Феноменальный новичок Эрлинг Холанд пока что забивает в каждом матче за «шмелей». Не видим предпосылок к завершению выдающейся серии талантливого юниора.

Прогноз и ставки на матч «Байер» — «Боруссия Д»

«Байер» на днях вышел в четвертьфинал Кубка Германии, а в чемпионате занимает пятую строчку. Но необходимо набирать очки – преследователи уже дышат в спину. «Боруссия Д» вылетела из Кубка, но в Бундеслиге набрала отличный ход. Причиной тому выдающийся дебют Эрлинга Холанда: норвежец продолжает забивать в каждом матче.

От предстоящей игры ждем верха. Рискнем и проверим победу «черно-желтых» + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 4.05. Статистика на нашей стороне – за последние четыре очных противостояния команды на двоих забили 19 голов, при этом сильнее неизменно оказывался клуб из Дортмунда.

Ставка: П2 + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 4.05