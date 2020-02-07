Не все знают, что такое П1П2 в ставках на футбол, а коэффициент на этот выбор всегда от 15.00. «Чемпионат» разбирает риски и правила.

Что значит П1П2 в ставках на футбол: как понять это сокращение букмекерских контор

Ставка П1П2 может вас озолотить, но риск проиграть слишком велик. В этой статье мы разберём, что такое П1П2 в ставках на футбол, а также рассмотрим пять критериев, когда П1П2 имеет лучшие шансы на проход.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое П1 и П2 в ставках на спорт

Ставки на исход — это наиболее распространенный рынок в ставках на спорт. На рынке исхода есть три возможных выбора:

П1 — ставка на победу хозяев.

Х — ставка на ничью.

П2 — ставка на победу гостей.

Ставки на исход букмекеры предлагают на основное время. Это нужно учитывать в матчах, где в основное время возможна ничья.



Рассмотрим три примера расчёта ставок на исход на сумму 1000 рублей:

П1 в теннисном матче Роджер Федерер — Рафаэль Надаль за коэффициент 2.20. В случае победы Федерера выплата составит 2200 рублей: 1000 Х 2.20.

Х в футбольном матче «Реал» — «Барселона» за коэффициент 3.75. При ничьей выплата составит 3750 рублей: 1000 Х 3.75.

П2 в хоккейном матче ЦСКА — СКА за коэффициент 4.20. В случае победы гостей в основное время выплата составит 4200 рублей: 1000 Х 4.20. Любой другой исход не подходит. Даже победа СКА в овертайме или по буллитам.

В видах спорта, где ничья невозможна, букмекеры предлагают ставки лишь на исходы П1 и П2. Например, в теннисе и волейболе.

Что значит П1П2 в ставках на футбол

Ставка П1П2 — комбинированная ставка типа тайм/матч, которая зайдёт при победе хозяев в первом тайме и победе гостей в матче. Ставка проиграет, если хотя бы одно из двух условий не будет выполнено.



На ставку П1П2 коэффициент всегда от 15.00.



Помимо П1П2 букмекеры предлагают еще восемь вариантов ставок типа тайм/матч:

П1П1 — победа хозяев в первом тайме и матче.

П1Х — победа хозяев в первой половине встречи и ничья в матче.

ХП1 — ничья в первом тайме и победа хозяев в матче.

ХХ — ничья в первом тайме и матче.

ХП2 — ничья в первой половине встречи и победа гостей в матче.

П2П1 — победа гостей в первом тайме и победа хозяев в матче.

П2Х — победа гостей в первом тайме и ничья в матче.

П2П2 — победа гостей в первом тайме и в матче.

Пример расчета ставки П1П2

Например, вы поставили 1000 рублей на П1П2 в матче «Спартак» — «Локомотив» за коэффициент 18.50. В случае победы хозяев в первом тайме и победы гостей в матче выплата составит 18 500 рублей: 1000 Х 18.50. При любом другом исходе ставка проиграет.

Когда ставить на П1П2

Ставьте на П1П2, когда матч подходит по пяти критериям:

Хозяева поля чаще забивают в первом тайме.

Тренер гостей оставил в запасе 2-3 основных игроков группы атаки.

Хозяева поля имели меньше времени на отдых.

Гости чаще забивают во втором тайме.

Хозяева несколько раз в нынешнем сезоне получили красные карточки.

Плюсы и минусы ставки П1П2 на футбол

Достоинство ставки П1П2 — коэффициент от 15.00.



Недостаток — низкая вероятность прохода.



Научитесь отличать П1П2 на тайм/матч от выборов П1 и П2 на основной исход. Ставка П1П2 проходит крайне редко и не подходит для игры на постоянной основе. Например, за 46 матчей 1-2 февраля топ-5 европейских лиг ставка П1П2 сыграла лишь раз.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Научитесь ставить на футбол, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!