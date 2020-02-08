«Ростов» — «Локомотив». Прогноз: Карпин даст бой Сёмину в последнем матче турнира в Катаре

В матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре «Ростов» примет «Локомотив» 9 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Локомотив»

Букмекеры не уверены, что матч товарищеского турнира «Ростов» — «Локомотив» 9 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.94. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Анализ и прогноз матча «Ростов» — «Локомотив» (09.02.2020)

Тренеры обеих команд не постеснялись сообщить, что относятся к товарищескому турниру в Катаре исключительно как к этапу подготовки ко второй части сезона. Стоит признать, что на данный момент они оставляют вполне приятное впечатление. И результат после двух туров у них одинаковый.



В активе «Ростова» и «Локомотива» по три очка, они делят второе-третье места. «Спартак» с четырьмя баллами лидирует, а «Партизан» набрал только два очка и замыкает турнирную таблицу. Расклад очевиден: победитель очной встречи гарантирует себе второе место на турнире, а в случае неудачи красно-белых может и выиграть турнир.



«Железнодорожники» пока удивительно миролюбивы. Оба поединка в Дохе завершились с одинаковым счётом — 1:1 в основное время и 4:2 в серии пенальти. Разница в деталях: «Партизану» они проиграли, а у «Спартака» всё же выиграли. При этом по качеству футбола знак равенства ставить никак нельзя.



С сербами не получалось ровным счётом ничего. При нормальной реализации белградцы спокойно победили бы в основное время, так как подопечные Юрия Сёмина страдали от огромного процента брака, а во втором тайме подолгу играли без мяча. Было видно, что футболисты находятся под огромными нагрузками.



А вот с красно-белыми вышло веселее. Ничья в основное время казалась справедливым исходом, а на серию пенальти тренерский штаб выпустил Никиту Медведева вместо Антона Коченкова. Замена сыграла: экс-голкипер «Ростова» вытянул два удара из четырёх и принёс своей команде итоговый успех.



Дончане движутся по схожему графику: первый поединок не удался, во втором позитива было больше. Со «Спартаком» жёлто-синие так ничего и не создали с игры, получили два гола в быстрых атаках и только в самой концовке смогли поджать соперника. Единственный мяч забили после стандартного положения (1:2).



Первый тайм с «Партизаном» вышел примерно таким же: вязкий футбол с обилием единоборств, мяч подолгу застревал в середине поля, а моменты возникали в час по чайной ложке. Зато после перерыва подопечные Валерия Карпина заметно добавили и не оставили сопернику никаких шансов (3:1).



На наш взгляд, команды на данный момент находятся примерно в одинаковом состоянии. Гнаться за победой соперники вряд ли будут, они спокойно готовятся к возобновлению РПЛ. Потому велик соблазн сыграть против линии, благо что перекос в сторону «Локомотива» кажется чрезмерным. 2.04 на победу в основное время — это перебор.

Обе команды действуют рвано и только нащупывают игровой ритм. Раз так, матч рискует пойти на три результата. Потому коэффициент 1.77 на 1Х выглядит крайне симпатично. Вариант посмелее — 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 1.96. По одному голу противники наверняка сообразят, но рассчитывать на феерию во второй половине сбора не приходится.

Прогноз и ставки на матч «Ростов» — «Локомотив»

Обе команды слабо выглядели в первом туре, зато второй матч провели куда бодрее. «Ростов» после вялого первого тайма лихо укатал «Партизан», а потому ощутимый перевес в котировках в пользу москвичей удивляет. На наш взгляд, шансы близки к равным, так что вариант 1Х заслуживает внимания.



Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.77.