«ПСЖ» — «Лион». Прогноз: Дембеле и Мбаппе обменяются голами в Париже

«Ткачи» не обыгрывали «парижан» в столице Франции почти восемь лет.

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» примет «Лион». Начало игры – в 23:05 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Томаса Тухеля в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех команды Руди Гарсии оценен букмекерами коэффициентом 9.30.

Букмекерские коэффициенты на матч «ПСЖ» — «Лион»

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.26, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.70. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.55. Вариант «обе команды забьют — нет» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45.

Анализ и прогноз на матч «ПСЖ» — «Лион» (09.02.2020)

«Пари Сен-Жермен» продолжает шагать победоносной поступью по чемпионату Франции, не встречая практически никакого сопротивления на своём пути. Беспроигрышная серия составляет уже 11 матчей. Причем десять из них непременно заканчивались в пользу парижан.

Единственная ничья состоялась 15-го января в перенесенном 15-м туре и выпала на долю нестабильного «Монако» Александра Головина (3:3). В остальном – всё как обычно. «ПСЖ» привычно много забивает и, набрав 58 очков за 23 игры, с внушительным отрывом лидирует во французской Лиге 1.

Парижане доминируют не только в чемпионате. В Кубке Франции, не пропустив ни одного мяча, красно-синие дошли до одной четвертой финала, а в Кубке лиги после разгрома второй по силе обороны Лиги 1 («Реймса»), застолбили себе место в финале. Не стоит также забывать и о плей-офф Лиги чемпионов.

«Лион» снова потерял очки. И если поражение от «Ниццы» в 22-м туре можно было списать на фактор гостевого матча («Ницца» занимает четвертую позицию во французской лиге по домашним играм), то безголевая домашняя ничья с аутсайдером «Амьеном» в предыдущем туре стала неожиданностью. Сейчас «ткачи» занимают шестую строчку, набрав 33 очка.

От еврокубковой зоны клуб из Лиона отделяют семь баллов. Но плотность турнирной таблицы такова, что конкурентов у подопечных Руди Гарсии хватает, до 16-й строчки всего шесть очков. Зато похвастаться можно делами в кубках, где всё действительно складывается успешно.

«Лион» готовится сыграть в 1/4 финала Кубка Франции, а в Кубке лиги ему предстоит встреча в финале как раз таки с «ПСЖ». Но и это еще не все. В конце февраля «олимпийцы» примут «Ювентус» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Лион» не выигрывал у «ПСЖ» в Париже с марта 2012 года, то есть уже почти восемь лет. Нам кажется, в предстоящем поединке эта серия не прекратится, однако свой гол «львы» забить должны. Проверим ставку «победа хозяев + обе команды забьют» за красивый коэффициент 2.22.

«Парижане» пропустили меньше всех мячей во французской Лиге 1, это здорово. Но им по-прежнему не хватает в обороне травмированного капитана Тьяго Силвы. У «Лиона» всё еще в лазарете Мемфис Депай, но зато Мусса Дембеле в хорошей форме. Нападающий с малийскими корнями забил в чемпионате 12 голов.

Прогноз и ставки на матч «ПСЖ» — «Лион»

«Парижане» продолжают доминировать во всех турнирах Франции. Подопечные Томаса Тухеля не проигрывают с начала ноября. «Лион» может похвастаться только выступлениями в кубках, а в Лиге 1 клуб в семи очках от еврокубковой зоны. Нам кажется, в предстоящем матче стоит проверить ставку «победа «ПСЖ» + обе команды забьют» за коэффициент 2.22. Оборона у красно-синих лучшая в чемпионате, но ей не хватает Тьяго Силвы. А у «ткачей» хорошую форму набрал Дембеле.

Ставка: победа «ПСЖ» + обе команды забьют за коэффициент 2.22