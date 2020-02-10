«Автомобилист» — «Барыс». Прогноз: удалений в Екатеринбурге хватит на всех

В матче регулярного чемпионата КХЛ 11 февраля «Автомобилист» сыграет с «Барысом». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Автомобилист» — «Барыс» команда Андрея Мартемьянова котируется с коэффициентом 2.06. Победу команды Андрея Скабелки букмекеры оценивают коэффициентом 3.08.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс» 11 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.87, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.97. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.05.

Прогноз и анализ матча «Автомобилист» — «Барыс» (11.02.2020)

Один из самых любопытных матчей в первый игровой день после паузы на третий этап Евротура. “Автомобилист” и “Барыс” знают друг друга вдоль и поперёк, поскольку сыграют в шестой раз за регулярный чемпионат. И, скорее всего, в последний, так как оба клуба имеют отличные шансы получить преимущество своего льда в первом раунде плей-офф.



По сути это битва за третье место в Восточной конференции. “Ак Барс” ушагал совсем далеко, “Авангард” тоже имеет заметную фору. В пяти очках от омичей находится “Барыс”, а в восьми — “Автомобилист”. При этом обе команды имеют по одной игре в запасе. Теоретически в топ-4 может заскочить “Сибирь”, но верится в подобный расклад с трудом.



Все пять предыдущих очных встреч получились упорными. В трёх случаях дело заканчивалось овертаймом, ещё в двух — победой “Барыса” со счётом 4:2. Причём однажды заключительная шайба залетела уже в пустые ворота. Так что баланс сил действительно близок.



В то же время ставить знак равенства между состоянием команд никак нельзя. У “Автомобилиста” хватает своих проблем (кадровых и игровых), но у них хотя бы было время зализать раны и поработать на тренировках. А вот практически все хоккеисты “барсов” во время паузы на Евротур пережили натуральную катастрофу.



Сборная Казахстана умудрилась проиграть в Нур-Султане Польше (2:3) и заняла второе место в отборочном квартете, лишившись шансов на попадание на Олимпиаду-2022. Дубль оформил Дастин Бойд, но помощи от партнёров он так и не дождался. Оптимизма это событие “Барысу” определённо не добавит.



Потому делать ставки на этот матч по умолчанию опасно. Сезон в КХЛ после такого провала становится отдушиной, но выбросить его из головы и переключиться на клубные дела будет непросто. Всё это даёт преимущество “Автомобилисту”, хотя в последнее время уральцам постоянно не хватает чуть-чуть для победы над командой из Казахстана.

Проверим тотал больше 12.5 минуты штрафа за 2.05. Соперничество принципиальное, на кону третье место в конференции. Единоборств и эмоций будет много, а после неудач в национальных сборных у кого-то вполне могут сдать нервы. Скамейки штрафников вряд ли будут пустовать.

Прогноз и ставки на матч «Автомобилист» — «Барыс»

Команды борются за третье место в Восточной конференции, при этом большое количество хоккеистов “Барыса” накануне провалило отбор на Олимпиаду-2022. С учётом важности матча логично предположить, что игра получится боевой. Проверим верх по штрафным минутам.



Ставка: тотал больше 12.5 минуты штрафа за 2.05.