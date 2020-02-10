«Спартак» — «Металлург». Прогноз: Знарок устроит мастер-класс для Воробьёва

В матче регулярного чемпионата КХЛ 11 февраля «Спартак» сыграет с «Металлургом». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Спартак» — «Металлург» команда Олега Знарка котируется с коэффициентом 2.40. Победу команды Ильи Воробьёва букмекеры оценивают коэффициентом 2.61.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Металлург»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Металлург» 11 февраля не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.04, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.81. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.85.

Прогноз и анализ матча «Спартак» — «Металлург» (11.02.2020)

Обеим командам пауза на третий этап Евротура наверняка пришлась ко двору. “Спартак” здорово провёл вторую половину января, но затем потерпел два поражения всухую от крепких соперников. Сперва случился разгром от “Динамо” в московском дерби (0:4), а затем первое поражение от СКА Алексея Кудашова (0:1).



В обоих поединках у красно-белых были варианты. С бело-голубыми Денис Кокарев не стал бросать по пустым воротам при счёте 0:1, после чего соперник тут же забросил вторую шайбу. А с петербуржцами подопечные Олега Знарка ничего не могли придумать в стартовые 40 минут, зато включились в третьем периоде и едва не выцарапали овертайм.



Рассчитывать на преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина после неудачного отрезка уже не приходится — московское “Динамо” и “Йокерит” оторвались на семь очков. Теперь основная задача — удержать пятое место, поскольку сзади поддавливает “Локомотив”. Фора составляет всего четыре балла.



“Металлург” решает куда более приземлённые задачи. А именно — выход в плей-офф. Сезон получается тяжелейшим, прогресса в игре не видно, в атаке громадные проблемы, да и нестабильность никуда не делась. В семи матчах до перерыва на Евротур ММг добыл всего пять очков.



Седьмое место в турнирной таблице, 58 очков в 54 встречах — в Магнитогорске явно рассчитывали на другой результат. Выход в плей-офф вряд ли станет проблемой: “Куньлунь” фактически лишился домашних матчей и постепенно сползает вниз, а “Адмирал”, “Амур” и “Нефтехимик” отстают на четыре-шесть баллов.



Теперь верхом амбиций “лис” остаётся шестая строчка, которая позволит избежать встречи с “Ак Барсом” и “Авангардом” в первом раунде Кубка Гагарина. Эти команды на данный момент выглядят гораздо мощнее, а вот с “Автомобилистом” или “Барысом” какие-то шансы наверняка появятся.



Удивительно, но в последнее время поединки “Спартака” и “Металлурга” получаются результативными. В 13 последних случаях забрасывалось как минимум четыре шайбы, а в десяти из них зрители видели не менее пяти взятий ворот. При этом тотал больше 4.5 гола идёт за вполне симпатичный коэффициент 2.05.



Физическое состояние соперников трудно оценить, ведь они не играли больше недели. Олег Знарок обещал журналистам, что команда выйдет на пик формы после паузы на Евротур, да и свой лёд при прочих равных должен помочь. Потому шансы хозяев кажутся предпочтительнее.

Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.88, а также комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 2.20. В четырёх предыдущих матчах с магнитогорцами на своём льду “Спартак” лишь один раз уступил в основное время, а сейчас уральцы явно слабее себя образца последних лет.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Металлург»

В последнее время поединки “Спартака” и “Металлурга” получаются результативными. В 13 последних случаях забрасывалось как минимум четыре шайбы, а в десяти из них зрители видели не менее пяти взятий ворот. Поверим в продолжение тенденции и возьмём верх.



Ставка №1: победа “Спартака” с нулевой форой за 1.88.



Ставка №2: тотал больше 4.5 шайбы за 2.05.