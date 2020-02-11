«Питтсбург» — «Тампа». Прогноз: Малкин и Кросби удивят Василевского с Кучеровым

В матче регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля «Питтсбург Пингвинз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25, успех «Питтсбурга» идёт у букмекеров за 2.64.

Коэффициенты букмекеров на матч «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 12 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.29. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Анализ и прогноз матча «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (12.02.2020)

Очная встреча команд, пустившихся в погоню за «Вашингтоном» и «Бостоном». Сейчас на победу в Восточной конференции претендуют четыре команды, все остальные находятся поодаль. Плотность серьёзная: идущий на четвёртой строчке «Питтсбург» отстаёт по потерянным очкам от лидирующих «Брюинз» на один балл.



Соперники пересекались совсем недавно, 7 февраля. Дело было в Тампе, хозяева бодро провели дебют и довольно уверенно победили, пусть в конце и пришлось понервничать (4:2). Ключевыми оказались действия вратарей (Андрей Василевский отыграл великолепно) и лидеров. Сидни Кросби, например, умудрился схватить «-3» по показателю полезности.



Букмекеры считают гостей фаворитами, что вызывает определённые вопросы. «Пингвинз» в последнее время не одерживали разгромных побед, однако на своём льду они способны задать трёпку любому. Подопечные Майка Салливана за два предыдущих месяца лишь один раз остались в родных стенах без очков — потрясающий результат.



Речь о разгромном поражении от «Флориды» (1:4), которое состоялось ещё 6 января. Малкин с партнёрами не смогли подобрать ключ к Крису Дриджеру, отразившему 31 бросок из 32. Зато в оставшихся восьми случаях удалось добыть семь побед при одном поражении в овертайме (2:3 ОТ с «Сан-Хосе»).



Статистика очных встреч также указывает на то, что «молниям» будет трудно. В семи предыдущих играх из восьми «пингвины» как минимум доходили до овертайма, да и в единственном исключении всё было на тоненького — 3:4 в ноябре 2018 года. Тогда хозяева сняли вратаря и 2,5 минуты действовали вшестером, но спастись не сумели.



Заключительный фактор в пользу хозяев — календарь. «Питтсбург» наконец-то преодолел неприятный отрезок, на котором постоянно приходилось совершать перелёты. Команда отдыхала с 9 февраля, тогда как «Лайтнинг» заканчивают выездной бэк-ту-бэк. Накануне они гостили в Коламбусе, а подопечные Джона Тортореллы умеют выжимать из оппонентов все соки.

Словом, шансы «Питтсбурга» кажутся недооценёнными. Проверять ли итоговую победу хозяев — дело вкуса, нам больше нравится комбинированный вариант 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за прекрасный коэффициент 2.28. Установленная планка преодолевалась в 18 предыдущих очных встречах регулярного чемпионата.

Прогноз и ставки на матч «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Питтсбург» за два месяца лишь однажды остался без очков на своём льду. Если брать встречи с «Тампой», ситуация примерно та же: в восьми домашних матчах лишь одно поражение в основное время. Плюс у «пингвинов» было двое суток на восстановление, а «молнии» заканчивают гостевой бэк-ту-бэк. Сыграем от аутсайдера.



Ставка: «Питтсбург» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.28.