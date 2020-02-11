«Рединг» — «Вест Бромвич». Прогноз: Билич обеспечит проход коэффициента 3.60 в Чемпионшипе

Без голов на выезде «дрозды» в последний раз оставались ещё 1 октября.

В матче 32-го тура английского Чемпионшипа «Рединг» 12 февраля примет «Вест Бромвич Альбион». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Вест Бромвича» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Рединга» оценён букмекерами коэффициентом 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рединг» — «Вест Бромвич»

Букмекеры уверены, что матч Чемпионшипа «Рединг» — «Вест Бромвич» 12 февраля не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.35.

Анализ и прогноз матча «Рединг» — «Вест Бромвич» (12.02.2020)

Ещё в середине декабря положение «Вест Бромвича» казалось весьма прочным, но вслед за убойным стартом последовала серия из семи матчей без побед, по ходу которой удалось разжиться лишь четырьмя очками. В результате преследователи заметно подтянулись, и интрига разгорелась с новой силой.

Правда, февраль «дрозды» начали с двух уверенных побед с одинаковым счётом 2:0. Сначала на своём поле оказался раздавлен худший клуб Чемпионшипа «Лутон Таун», а неделю спустя в гостях под аккомпанемент мощного ветра досталось довольно крепкому «Миллуолу». Неудачный отрезок остался позади.

Сейчас подопечные Славена Билича занимают первое место в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая ближайших преследователей на четыре очка. Состав и уровень соперников позволяет играть в контроль: много владения мячом, мелкий час, передачи вразрез. С результативностью нет никаких проблем — 55 голов за 31 тур.

При этом «Вест Бромвич» хорош в гостевых матчах. Всего 2 поражения, 32 очка в 16 встречах и баланс голов 23:13. Все остальные клубы, для сравнения, за пределами родных стадионов набрали не более 28 баллов. При этом без голов на выезде «дрозды» в последний раз оставались аж 1 октября, когда уступили своему главному конкуренту «Лидсу» (0:1).

Амбиции «Рединга» куда скромнее: середина турнирной таблицы и неспешное доигрывание сезона, шанс выстрелить остался только в Кубке Англии. Даже до зоны плей-офф 11 очков, но и зона вылета находится в 10 баллах. Соответственно можно играть в своё удовольствие и не ощущать дополнительного давления.

«Ройялс» выдали четыре победы кряду на рубеже декабря и января, а вот дальше просели. В шести последующих поединках добыты четыре ничьи при двух поражениях. При этом нужно отметить, что бывший клуб Павла Погребняка в последнее время исправно катает низы. Лишь однажды в девяти предыдущих матчах было забито более двух мячей (2:1 с «Фулхэмом»).

На своём поле «Рединг» чаще проигрывает, чем побеждает, так что расклад сил понятен. «Вест Бромвич» будет владеть инициативой и контролировать мяч в надежде расшатать оборону хозяев, а те — уповать на стандарты, контратаки и дальние удары. Последний фактор может стать важнейшим, поскольку в составах соперников хватает любителей мощно пробить с 25-30 метров.

Мы бы выбирали между П2 всухую за 3.60 и Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.35. «Редингу» в последнее время голы даются с большим трудом, а «дрозды» пришли в себя после неудачной серии и вернулись на победный путь.

Прогноз и ставки на матч «Рединг» — «Вест Бромвич»

«Рединг» фактически лишился турнирной мотивации и не может победить на протяжении шести матчей. «Вест Бромвич» преодолел неудачную серию и вернулся на первое место в Чемпионшипе, а в гостях не оставался без голов аж с 1 октября. На наш взгляд, голов будет немного, но гости своего не упустят.

Ставка: победа «Вест Бромвича» всухую за 3.60.