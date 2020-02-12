ЦСКА — «Барыс». Прогноз: клуб из Казахстана даст бой чемпиону в его логове

В матче регулярного чемпионата КХЛ 13 февраля ЦСКА сыграет с «Барысом». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч ЦСКА — «Барыс» команда Игоря Никитина котируется с коэффициентом 1.35. Победу команды Андрея Скабелки букмекеры оценивают коэффициентом 8.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Барыс»

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Барыс» 13 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.96, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.88. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.15.

Прогноз и анализ матча ЦСКА — «Барыс» (13.02.2020)

ЦСКА на всех парах несётся в плей-офф. Первое место в дивизионе удалось обеспечить ещё до перерыва на третий этап Евротура, впереди другие цели — лидерство в конференции и Кубок континента. Отрыв от идущего вторым на Западе СКА составляет пять очков, а лидер Востока «Ак Барс» отстаёт на три балла при игре в запасе.

В первом матче после паузы «армейцы» разгромили на своём льду «Торпедо» (4:1). Гости выглядели достойно и не заслуживали такого счёта, но действующий обладатель Кубка Гагарина провернул свой фирменный трюк. Почерк мастера легко угадать по нескольким деталям.

Первый — стремление наносить броски из максимально качественных позиций. Нижегородцы чаще тревожили вратаря (23-18), хотя по большей части это были выстрелы от бортов или от синей линии. ЦСКА не разменивался на мелочи, зато свои моменты реализовал выше всяких похвал.

Второй — отменные спецбригады. Подопечные Дэвида Немировски играли в большинстве восемь минут, однако так и не сумели пробить Илью Сорокина. А хозяева реализовали первое же удаление соперника. Тот гол оказался очень важным, поскольку позволил фавориту выйти вперёд.

А дальше — завершающий аккорд. Красно-синие чувствуют минутную слабость оппонента после неудачи, включаются на полные обороты и тут же забрасывают третью шайбу, после чего спокойно играют по счёту и доводят дело до победы. Четвёртый гол был забит уже в пустые ворота.

Понятно, что с таким ЦСКА крайне сложно совладать. Букмекеры логично считают москвичей фаворитом поединка с «Барысом», но коэффициент 1.35 на победу в основное время отбивает всякое желание играть от хозяев. Всё же клуб из Казахстана совсем не похож на обречённую жертву.

Подопечные Андрея Скабелки одержали уже четыре победы подряд. При определённых обстоятельствах они даже могут забраться на второе место в Восточной конференции — если «Авангард» оступится, «барсы» будут рядом. Кроме того, со злостью и мотивацией не должно возникнуть никаких проблем.

Дело в том, что по ходу паузы на третий этап Евротура сборная Казахстана (практически полностью состоящая из хоккеистов базового клуба) лишилась шансов попасть на Олимпиаду-2022, уступив в Нур-Султане Польше со счётом 2:3. Естественно, после столь громкого провала хоккеисты и тренерский штаб жаждут исправиться.

Победа над действующим чемпионом в его логове — замечательный способ, вплоть до начала плей-офф лучшей возможности не представится. Потому гости выйдут грызть лёд и умирать. Проверять ли Х2 за 3.50 или итоговую победу «Барыса» за 6.00 — дело вкуса, всё же хозяева сейчас крайне хороши.

А вот П2 с форой (+2) шайбы за 1.90 или ставка «гости откроют счёт» за 3.30 достойны внимания. На 60 минут интенсивного хоккея «Барыса» может не хватить, но без борьбы они определённо не сдадутся, а потому вероятность разгрома кажется нам невысокой. Чемпиону придётся попотеть.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Барыс»

Разумеется, на своём льду шансы ЦСКА заметно выше, но на лобовую победу красно-синих букмекеры дают смешной коэффициент 1.35. Всё же в соперниках не обречённый аутсайдер, а третий клуб Востока, одержавший четыре победы подряд. Да ещё и разозлённый после непопадания сборной Казахстана на ОИ-2022. Может, зацепиться за очки у гостей не выйдет, но просто так фаворита они не отпустят.

Ставка: победа «Барыса» с форой (+2) за 1.90.